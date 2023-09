9 « Si on ne récolte pas le bois brûlé, il se décompose et ne capte plus de CO2, explique Maryse Le Lan, ingénieure forestière du MRNF. La meilleure solution, si on réfléchit en termes de carbone, c’est de le transformer en planches et de le mettre dans une maison pour les 150 prochaines années. » Valérian Mazataud Le Devoir