La tempête Lee apporte beaucoup de pluie et de forts vents dans les Maritimes

L’ouragan Lee est maintenant un puissant cyclone post-tropical. Il continue de s’approcher des Maritimes. Des pannes d’électricité étaient déjà signalées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, samedi matin, alors que la population a été avertie de se préparer à faire face à des vents destructeurs, à de fortes pluies et à des inondations.

Nova Scotia Power a signalé que plus de 125 000 clients n’avaient pas d’électricité à 13 h 30, heure locale, et le nombre augmentait rapidement. Dans la capitale, le tableau des arrivées et des départs à l’aéroport international Stanfield de Halifax était couvert de rouge en indiquant les vols annulés.

Plus de 31 000 personnes étaient sans électricité au Nouveau-Brunswick à la même heure.

Nicole Poirier, vice-présidente des opérations d’Énergie NB, a déclaré vendredi qu’environ 300 équipes d’intervention étaient déjà mobilisées vendredi dans toute la province en prévision de pannes généralisées.

Beaucoup de pluie et de forts vents

De fortes pluies avaient déjà commencé à Yarmouth, à environ 375 kilomètres à l’ouest d’Halifax, à l’extrémité sud-ouest de la province.

À 6 h HAA (heure avancée de l’Atlantique) samedi matin, de 30 à 60 millimètres de pluie étaient déjà tombés sur le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Plus de 100 millimètres de pluie sont possibles dans certaines régions, avec l’avertissement d’Environnement Canada d’une inondation possible dans certaines parties du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, y compris Saint-Jean et Moncton. Des vagues de quatre à six mètres pourraient déferler le long de la côte de la Nouvelle-Écosse, et des avertissements d’ondes de tempête sont en vigueur du comté de Shelburne vers l’est jusqu’au comté de Guysborough.

Des vents atteignant 90 kilomètres à l’heure ont déjà été signalés le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, de Halifax au comté de Digby, avec une pointe enregistrée à 108 kilomètres à l’heure au-dessus de Baccaro Point, dans le comté de Shelburne.

Environnement Canada prévient que des rafales pourraient atteindre 120 kilomètres à l’heure, faisant tomber des arbres et des lignes électriques. Selon l’agence fédérale, l’impact de Lee devrait se faire sentir à plusieurs centaines de kilomètres de distance de sa trajectoire en après-midi.

Une veille d’ouragan est en vigueur pour Grand Manan et le littoral du comté de Charlotte au Nouveau-Brunswick ainsi que pour les régions allant du comté de Digby jusqu’à l’ensemble du comté d’Halifax en Nouvelle-Écosse.

Les veilles de tempête tropicale ont été remplacées par des avertissements pour la majeure partie du Nouveau-Brunswick, sauf le nord-ouest de la province, pour les comtés de Pictou et d’Antigonish sur la péninsule de la Nouvelle-Écosse, pour l’île du Cap-Breton, pour l’Île-du-Prince-Édouard et bientôt pour les Îles-de-la-Madeleine.

Un avertissement de tempête tropicale est également en vigueur pour la côte de Fundy au Nouveau-Brunswick ainsi que le littoral du détroit de Northumberland, de Tidnish à Shédiac.

Se préparer au pire

Le Centre canadien de prévision des ouragans (ECCC) demande aux citoyens concernés de se préparer et de surveiller les mises à jour sur la trajectoire de la tempête.

Le premier ministre Justin Trudeau a convoqué le groupe d’intervention vendredi pour discuter des effets potentiels de l’ouragan dans le Canada atlantique et certaines parties de l’est du Québec.

Le groupe, formé de ministres et de hauts fonctionnaires, se réunit uniquement pour discuter d’événements ayant des répercussions importantes pour le Canada, comme la récente grève des ports en Colombie-Britannique et les feux de forêt en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest