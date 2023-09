Les mystères des grands requins blancs du Saint-Laurent

Victime de la caricature qu’en a faite le cinéma et des mythes entretenus par les médias, le grand requin blanc pâtit depuis des décennies d’une réputation peu enviable. Ce grand prédateur est pourtant un élément crucial de la biodiversité des écosystèmes marins, et des scientifiques veulent comprendre ce qui attire ces requins dans le golfe du Saint-Laurent, mais aussi découvrir si leur nombre augmente.

Chercheur à l’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli, Xavier Bordeleau revient d’un projet de travaux annuels sur les eaux du golfe du Saint-Laurent, dans la région des Îles-de-la-Madeleine. Et pour la première fois, explique-t-il en entrevue, les scientifiques ont pu y marquer de grands requins blancs avec des émetteurs acoustiques qui permettront de suivre leurs déplacements tout au long de l’année.

« Nous avons été extrêmement surpris de pouvoir marquer neuf requins blancs en eaux québécoises », souligne-t-il, en précisant que le succès de telles opérations n’est pas garanti.

« On les décrit souvent comme des prédateurs sans merci, mais lorsqu’on déploie les appâts, on peut attendre jusqu’à quelques heures avant de voir des requins. Et ça peut prendre encore beaucoup de temps avant qu’ils soient assez confiants pour s’en approcher. Ils commencent en fait par s’approcher du bateau sporadiquement. À mesure qu’ils gagnent en confiance, ils s’approchent de plus en plus, au point de passer assez près du bateau pour pouvoir être marqués », explique le chercheur.

L’ajout de ces animaux au catalogue des requins porteurs d’un émetteur est donc une bonne nouvelle pour les scientifiques de Pêches et Océans Canada. Jusqu’à présent, ce sont essentiellement des individus marqués en eaux américaines, dans la région de Cape Cod, qui pouvaient être détectés année après année dans les eaux du golfe du Saint-Laurent entre la fin du printemps et le début de l’automne.

Grâce au partage de données entre scientifiques et à la présence de récepteurs acoustiques dans différentes parties du golfe du Saint-Laurent, des requins sont en effet identifiés chaque année dans les eaux québécoises. En 2021, 19 d’entre eux ont été repérés dans le secteur de l’île Brion, située au nord-est des Îles-de-la-Madeleine, sur environ 200 récepteurs actifs à l’époque. « C’était une première découverte », rappelle Xavier Bordeleau. En 2022, 42 ont aussi été identifiés à proximité des colonies de phoques gris de l’archipel.

Certains de ces requins sont des individus connus et nommés. Cette semaine, par exemple, le signal acoustique de Breton, un mâle de quatre mètres pesant plus de 1400 livres, a pu être capté au large de Percé. Selon les informations disponibles sur le site Ocearch, cet animal effectue d’ailleurs des déplacements sur de grandes distances qui sont typiques de son espèce, avec des migrations jusqu’au large des Bahamas, mais aussi tout le long de la côte est américaine.

Espèce menacée

L’équipe de scientifiques fédéraux dont fait partie Xavier Bordeleau souhaite maintenant poursuivre les efforts de marquage afin de mieux comprendre le comportement de cette espèce et les habitats qui lui seraient essentiels dans le golfe.

Il faut savoir que le grand requin blanc de l’Atlantique est inscrit comme étant « en voie de disparition » en vertu de la Loi sur les espèces en péril, après avoir subi un déclin provoqué par la mortalité accidentelle causée par les pêches commerciales, mais aussi en raison de son caractère de « trophée » pour certains pêcheurs sportifs. Le gouvernement fédéral a donc l’obligation légale de le protéger.

Les chercheurs espèrent aussi pouvoir répondre à une question toujours sans réponse : est-ce que les grands requins blancs sont aujourd’hui plus nombreux ? « En ce moment, il n’existe pas de consensus scientifique par rapport à la présence plus abondante ou non du requin blanc dans les eaux du Saint-Laurent. Certains indices nous laissent penser que oui, mais il faut garder en tête le fait que les efforts de marquage et de suivi ont augmenté. Ce n’est donc pas simple de répondre à cette question », admet M. Bordeleau.

30 ans C’est le nombre d’années que peut prendre un requin avant d’atteindre sa maturité sexuelle, donc sa capacité à se reproduire. Un éventuel rétablissement de la population prendrait ainsi plusieurs décennies.

Après des décennies de mauvaise presse provoquée en bonne partie par les films de fiction Les dents de la mer, l’espèce est aujourd’hui mieux protégée et la croissance de la population est possible. Mais comme l’espèce peut mettre jusqu’à 30 ans avant d’atteindre sa maturité sexuelle, et donc sa capacité à se reproduire, un éventuel rétablissement prendrait plusieurs décennies.

Régulateur d’écosystème

Chose certaine, leur présence dans certaines zones du golfe semble être liée à l’abondance d’une proie privilégiée du requin : le phoque gris. Spécialiste des pinnipèdes et des relations entre proies et prédateurs, Xavier Bordeleau souligne ainsi que l’île Brion abrite la deuxième colonie en importance dans l’Atlantique Nord-Ouest. Plusieurs phoques blessés ou tués par des requins ont d’ailleurs été retrouvés dans ce secteur.

Dans ce contexte, est-ce qu’une augmentation de la présence du grand prédateur pourrait permettre de réduire le cheptel de phoques, devenu surabondant avec quelque 425 000 bêtes dans l’Est canadien ? « C’est une hypothèse qu’on tente de vérifier. Les requins blancs jouent un rôle de régulation écosystémique, puisqu’il s’agit d’un grand prédateur. Et la surpopulation de phoques a été favorisée par l’absence de prédateurs naturels. S’il y a un retour du requin blanc, ce sera donc une bonne chose pour l’écosystème », explique Xavier Bordeleau.

La surpopulation de phoques gris, une espèce qui n’est actuellement pas chassée de façon suffisante pour réduire le cheptel, menace carrément la survie de certaines espèces de poissons, dont la morue dans la portion sud du golfe du Saint-Laurent.

Le directeur scientifique de l’Observatoire des requins du Saint-Laurent, Jeffrey Gallant, et le directeur général de l’organisation ÉcoMaris, Simon Paquin, estiment eux aussi que la présence du grand requin blanc est une bonne nouvelle. Tous deux ont pris part cet été à « l’expédition Brion23 », organisée par ÉcoMaris, afin d’aller documenter la présence de l’espèce dans le secteur.

« Les requins sont essentiels à l’équilibre des écosystèmes comme celui du Saint-Laurent. Il faut donc travailler à déconstruire les mythes qui existent dans la culture populaire sur leur dangerosité », affirme M. Gallant.