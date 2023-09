Une «nouvelle ère» scientifique à l’île d’Anticosti

Des scientifiques ont étudié l’île d’Anticosti comme jamais, cet été. Les plantes, les oiseaux et les insectes ont fait l’objet d’importants inventaires. Et des géologues ont poursuivi leur travail de longue haleine sur les fossiles, ce joyau naturel qui pourrait valoir à l’île d’être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans quelques jours.

En matière de botanique, les efforts consacrés cet été sont les plus importants depuis ceux de Marie-Victorin et de Rolland Germain, dans les années 1920. « Cent ans plus tard, on a retrouvé des espèces qui n’avaient pas été vues dans le secteur depuis cette époque », s’émerveille le botaniste Benoît Tremblay.

M. Tremblay fait partie de la dizaine de personnes — botanistes, ornithologues, entomologistes, techniciens, etc. — qui ont inventorié la biodiversité de l’île cet été pour le compte du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) du Québec.

L’été 2023 a été le premier où le ministère a méticuleusement caractérisé la richesse de la faune et de la flore de la réserve de biodiversité projetée d’Anticosti, créée fin 2020. Ce statut de protection, qui permet la conservation des fossiles en vue de la probable nomination par l’UNESCO, implique aussi des obligations pour protéger les écosystèmes.

« C’est le premier été d’une nouvelle ère », avance Jérémie Fuller, le biologiste responsable de la réserve de biodiversité au sein du MELCCFP. « Acquérir ces connaissances-là nous permettra de faire une gestion plus efficace de la réserve », explique-t-il, notamment pour protéger les espèces rares.

Photo: Benoît Tremblay/MELCCFP

Au chapitre des plantes vasculaires, une douzaine de populations d’espèces menacées ou vulnérables ont été découvertes sur l’île cet été. Dans certains cas, les botanistes ont compris qu’Anticosti abritait certains des sites les plus importants au Québec présentant ces plantes rares.

Pendant une dizaine de jours, M. Tremblay et ses collègues ont fait des « sauts de crapaud » en hélicoptère pour réaliser leurs inventaires. « Ça nous permettait d’accéder à des territoires rapidement ; des territoires qui, autrement, auraient été pratiquement inaccessibles », explique-t-il.

Les botanistes ciblaient notamment les canyons des rivières et les escarpements rocheux. « Ce sont des habitats où des espèces arctiques alpines ont réussi à se maintenir depuis la fin de la dernière glaciation », souligne M. Tremblay.

Sur les flancs du canyon de la rivière Jupiter — un endroit très difficile d’accès pour les animaux —, ils ont découvert des plantes boréales qui étaient abondantes avant l’introduction du cerf de Virginie, mais qui ont aujourd’hui pratiquement disparu de l’île en raison du broutage excessif de ce mammifère.

Ornithologie et entomologie

Des ornithologues du Service canadien de la faune, pour leur part, ont inventorié les limicoles, de petits échassiers qui se nourrissent d’invertébrés dans la vase, à marée basse. Parmi les oiseaux de ce groupe qui s’arrêtent à l’île d’Anticosti, on compte le bécasseau maubèche.

À bord d’un hélicoptère, ils ont fait le tour de l’île à deux reprises, à la fin juillet et à la mi-août. Le dénombrement des limicoles dépasse les 65 000 individus : un « chiffre impressionnant », selon Jérémie Fuller. Grâce à cet inventaire, les spécialistes du fédéral estiment que plus de 200 000 limicoles passent par l’île d’Anticosti durant leur migration.

Une observation inattendue a par ailleurs réjoui les ornithologues : un pluvier de Mongolie — un grand migrateur qui vit habituellement en Afrique et en Asie — a été repéré.

Quant aux entomologistes, ils ont posé des pièges sur l’île et ont prélevé les prises chaque semaine. Un important travail d’identification reste à faire.

En comparant leurs résultats avec ceux d’une campagne d’échantillonnage effectuée en 1993, ils pourront savoir si les populations d’insectes accusent un déclin, même dans un environnement aussi éloigné de l’agriculture, des pesticides et de la pollution que l’île d’Anticosti.

Un vote imminent à l’UNESCO

Le géologue André Desrochers, directeur scientifique de la candidature d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO, s’est rendu sur l’île cet été pour épauler des collègues des États-Unis, de France et de Belgique venus y prélever des échantillons.

« Anticosti, c’est le meilleur laboratoire naturel au monde pour l’étude des fossiles et des couches sédimentaires à la frontière de l’ordovicien et du silurien, et cette période-là coïncide avec un point critique de l’évolution de la vie sur Terre : la première extinction massive du vivant », explique M. Desrochers, qui est également professeur à l’Université d’Ottawa.

Les géologues venus cet été tentent de replacer certains morceaux dans le grand casse-tête de l’évolution. La couche rocheuse de l’île renferme les fossiles d’organismes marins qui vivaient sur Terre il y a environ 440 millions d’années — et qui, pour plusieurs, sont disparus durant l’extinction massive.

Il existe une « carence » dans le domaine de la géologie très ancienne au Québec, se désole M. Desrochers. Pour y remédier, il fonde de grands espoirs sur un programme de bourses postdoctorales des Fonds de recherche du Québec sur Anticosti, qui permet déjà à trois jeunes scientifiques de se consacrer à l’île.

M. Desrochers, qui est venu pour une première fois à Anticosti en tant qu’étudiant en 1977, pense maintenant surtout à la relève. Il rêve d’une station de recherche, située quelque part au milieu de l’île, qui pourrait loger les scientifiques en expédition sur ce territoire immense.

« Si, avant même la possible inscription à la liste du patrimoine mondial, Anticosti génère autant d’intérêt pour la recherche scientifique, on peut imaginer le levier que la confirmation d’une telle inscription pourrait avoir », souligne le géologue.

La 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial aura lieu du 10 au 25 septembre à Riyad, en Arabie saoudite. Une petite délégation québécoise sera sur place pour le vote, qui devrait avoir lieu entre le 18 et le 21 septembre. L’an dernier, l’Union internationale pour la conservation de la nature a recommandé l’inscription d’Anticosti.