Le Tout-Ottawa doit conjuguer équité et climat, souligne un rapport

Toute réponse gouvernementale aux changements climatiques doit prendre en compte le bien-être et les besoins des communautés marginalisées, en plus de leur donner une voix au chapitre, soutient un rapport de Deloitte Canada rendu public mercredi.

Les communautés autochtones, racisées et à faible revenu sont celles qui souffrent le plus des changements climatiques, souligne la firme de services professionnels dans le rapport Atteindre l’équité climatique au Canada. Mobiliser l’ensemble du gouvernement. « Quand on pense aux zones urbaines défavorisées, c’est souvent dans ces quartiers-là où il y a le plus de population et où il y a beaucoup d’îlots de chaleur », affirme Cindy Loridon, cheffe de service en développement durable et changements climatiques chez Deloitte Canada.

En entrevue au Devoir, elle fait remarquer que lorsque les décideurs abordent la question de la transition écologique, il est souvent question de réduction des gaz à effet de serre et de carboneutralité, mais peu souvent du volet humain. Selon elle, Ottawa doit en faire davantage pour tendre vers l’équité climatique, pour que chaque personne — peu importe sa race, son sexe ou son revenu — bénéficie d’un environnement propre et ait accès aux ressources nécessaires pour se protéger des répercussions des changements climatiques.

Mme Loridon souligne ainsi qu’Environnement et Changement climatique Canada ne doit pas être le seul ministère fédéral impliqué dans le processus. « On veut vraiment que ce soit une action qui soit au-delà de juste un ou deux acteurs », précise-t-elle.

Briser le travail en vase clos

Cindy Loridon soulève également la nécessité pour le gouvernement fédéral d’établir des groupes de travail avec les Autochtones concernant l’équité climatique. « Ils ont une pierre importante à apporter à l’édifice », soutient-elle.

Souvent, les communautés marginalisées ne disposent pas de la même tribune que d’autres groupes pour se faire entendre, indique-t-elle. « D’où l’importance de les mettre à la table [de décision] par l’entremise des organisations communautaires, mais aussi à travers les différentes associations qui existent pour s’assurer qu’elles ont une voix. »

Lorsqu’il est question du climat, prendre des décisions en vase clos est à proscrire, soulève Mme Loridon. « Quand on ne regarde pas comment le système est impacté par ces décisions-là, on peut faire un pas en avant quelque part et un pas en arrière ailleurs », avertit-elle.

Le document dévoilé mercredi est d’ailleurs le premier d’une série de rapports concernant l’équité climatique. « On se commet à apporter un point de vue sur cette question, parce qu’on voit que c’est quelque chose qui est encore peu abordé au Canada », explique-t-elle.