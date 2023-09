Un lobbyiste tente de faire approuver une usine de gaz naturel liquéfié à Lévis

Un projet d’usine de gaz naturel liquéfié (GNL) à Lévis tente de recevoir la bénédiction des autorités. Ancien candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) et ex-maire de Sainte-Adèle, Robert Milot cherche notamment à « obtenir l’approbation » du ministère de l’Énergie et de l’Innovation, selon son inscription au registre des lobbyistes.

M. Milot a déjà eu au moins une rencontre avec l’administration de la Ville de Lévis, mais pas avec le maire Gilles Lehouiller, a confirmé son cabinet au Devoir. Le mandat du lobbyiste est inscrit depuis février dernier et vise aussi à rencontrer le cabinet du député local, Bernard Drainville, ainsi que l’obtention d’une autorisation d’Hydro-Québec pour un permis d’électricité.

« Je suis voué au silence pour l’instant », a répondu l’ancien politicien lorsque joint au téléphone. Il a affirmé que le projet d’usine de GNL est « embryonnaire », ainsi que « délicat et politisé », mais « ça regarde très bien », a-t-il dit au bout du fil. Des rencontres auraient aussi eu lieu avec le ministère de l’Énergie et de l’Innovation et des représentants de la Ville de Québec, ce que Le Devoir n’a pas pu confirmer au moment d’écrire ces lignes.

C’est une entreprise à numéros qui est le client de M. Milot et qui recherche cette autorisation. Cette société de portefeuille utilise notamment le nom de Services Ékoxplor, selon le registraire des entreprises. L’un des actionnaires de cette entreprise, Gary Allan, a nié être en affaires avec le lobbyiste lorsque contacté par Le Devoir et a insisté que ses activités étaient plutôt du côté de l’exploration minière, lui qui a une autre entreprise enregistrée à ce titre.

Une relance ?

Personne n’a souhaité s’avancer sur l’emplacement réel de cette potentielle future usine de GNL à Lévis. Certains s’inquiètent toutefois que les terrains visés soient ceux du projet avorté de terminal méthanier Rabaska dans l’est de la ville. « Oui, pour moi il y a une équation directe entre une usine de GNL et les terres de Rabaska », a notamment fait savoir lundi matin Jean Gosselin, un agriculteur de Lévis.

Cofondateur de la Ferme des Ruisseaux, M. Gosselin a suivi la saga Rabaska de près, puisqu’un gazoduc devait traverser sa propriété agricole. Il était également parmi le groupe de producteurs agricoles qui ont fait des représentations devant la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour éviter que les 272 hectares de terres soient « arrachés » à la zone agricole, selon ses mots.

C’est finalement par décret gouvernemental en 2007, et malgré un avis défavorable de la CPTAQ, que les terres ont été exclues du domaine agricole pour permettre ce projet. Le gouvernement de Pauline Marois a confirmé l’abandon du projet en 2013, mais les terres n’ont pas été rendues à la zone agricole, ce que l’Union des producteurs agricoles (UPA) a récemment déploré à nouveau.

En juin, la Ville de Lévis a adopté prestement une résolution pour acquérir la moitié des terres de Rabaska par expropriation, aussi convoitées par le Port de Québec.

M. Gosselin craint maintenant qu’un projet analogue à Rabaska ne soit ressuscité : « On se sent encore à la merci de décisions qui se font à notre insu. Il y a urgence d’inclure ces terres en territoire agricole, pour qu’on puisse être protégés de projets dont on n’a aucune idée. »

Il fait remarquer que le gouvernement québécois a déjà rejeté le projet de GNL Québec en 2021, dont l’usine de liquéfaction de gaz naturel ne se trouvait pas en zone agricole à Saguenay.