Des milliers de km² d’aires protégées dans le sud du Québec

Le gouvernement de François Legault s’apprête à protéger plus de 2100 kilomètres carrés de territoire dans les régions historiquement négligées du sud du Québec. Un ajout qui le rapproche lentement de ses objectifs de conservation pour 2030.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a annoncé mercredi la « mise en réserve » de onze nouveaux pans de territoire situés dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Ce procédé permet d’officiellement reconnaître une aire protégée avant qu’elle soit dotée d’un statut légal.

Québec s’est engagé à protéger 30 % de son territoire d’ici 2030, un objectif qu’il est encore loin de réaliser. Avec l’annonce de mercredi, le gouvernement caquiste fait « un gain en superficies protégées […] de 0,13 % » et demeure en deçà de la barre des 18 % de territoire conservé.

Parmi les secteurs mis en réserve mercredi : celui des Rivières-Noire-et-Coulonge, en Outaouais, qui contient un important couloir faunique, ainsi que ceux de la Rivière-Dumoine et de la Rivière-Cascapédia. S’ajoutent à cela trois secteurs couvrant plus de 800 km2 que le gouvernement a « l’intention de mettre en réserve », principalement en Abitibi-Témiscamingue.

« Notre gouvernement s’engage fermement à atteindre la prochaine cible mondiale de conservation de 30 % du territoire québécois d’ici 2030 », a indiqué mercredi le ministre Charette dans un communiqué de presse.

En protégeant 2100 km2 de territoire et en faisant part de ses intentions d’en protéger 800 autres, Québec répond à une carence historique dans le sud du Québec. À l’heure actuelle, la plus grande partie du territoire protégé par l’État se situe au Nunavik et dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James. Dans le sud, la superficie des zones protégées est bien moindre.

En prévision de la publication de son « Plan nature 2030 », le ministre Charette s’est maintes fois engagé à procéder à un rééquilibrage en concentrant ses efforts au sud.