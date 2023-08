Les lacs regorgent de nutriments après les feux de forêt

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquer ici.

L’eau ne brûle pas, c’est bien connu. Mais ça ne veut pas dire que les feux de forêt n’affectent pas les lacs.

Ces dernières années, Jean-François Lapierre et son équipe poursuivent les incendies forestiers. À bord de petites embarcations, ils visitent les lacs des régions touchées pour prélever des échantillons d’eau. Il y a quelques semaines, ce spécialiste de la biogéochimie lacustre arpentait justement la ZEC des Passes, au nord du lac Saint-Jean.

« Les arbres brûlés, la végétation calcinée : c’est assez impressionnant. On voit quelques plantes qui commencent à reprendre rapidement, aussi. C’est un paysage perturbant. On a l’impression d’être dans un autre monde. Quant aux lacs, leur eau semblait plus colorée », raconte ce professeur au Département de biologie de l’Université de Montréal.

Les répercussions des feux de forêt sur les lacs étaient jusqu’à récemment plutôt méconnues. Or, à la mi-août, M. Lapierre a publié une étude, avec des collègues américains, décortiquant les conséquences d’un grand incendie survenu à la fin de l’été 2021 au Minnesota, dans le nord des États-Unis.

Dès le printemps 2022, deux étudiantes de M. Lapierre se sont rendues dans la zone touchée. Là-bas, des équipes ont visité 15 lacs dont le bassin-versant avait subi un incendie et 15 lacs demeurés intacts. De mai à septembre, elles ont prélevé des échantillons d’eau au centre de chacun des lacs choisis au coeur de ce territoire sauvage.

Les concentrations d’azote, de phosphore et de carbone organique dissous se sont révélées plus élevées dans les lacs « brûlés ». L’eau y était par ailleurs moins claire et moins acide. Le surplus de nutriments n’arrivait pas à la cheville de ce qu’on observe dans un lac en région agricole ; il se comparait plutôt à celui d’un lac entouré de chalets.

Vraisemblablement, les nutriments ont convergé vers les lacs à cause de l’érosion de la terre nue, ravagée par les feux. « Notre hypothèse, c’est que la matière du sol va plus facilement être lessivée par la pluie », explique M. Lapierre. La simple cendre qui tombe du ciel ne pourrait pas avoir un tel effet sur les lacs, ajoute-t-il.

Les chercheurs n’ont consigné aucune augmentation de la concentration de la chlorophylle dans le lac. Cela signifie que, malgré l’apport de nutriments, les microalgues n’ont pas vécu de poussée de croissance. Pourquoi ? Les scientifiques pensent que l’eau plus foncée, en bloquant la lumière, a atténué la photosynthèse.

Dans des lacs naturellement plus pauvres en nutriments que ceux étudiés au Minnesota, la fertilisation des microalgues pourrait l’emporter sur l’atténuation de la photosynthèse, ce qui altérerait toute la chaîne alimentaire. En outre, l’exacerbation de l’opacité de l’eau pourrait refroidir le fond des lacs, et donc modifier l’habitat de certains poissons.

Tout cela n’est pas nécessairement mauvais pour les lacs. En forêt boréale, il est normal que ceux-ci soient parfois exposés à des feux. Mais trop, c’est comme pas assez… Quand on dépasse le « régime normal d’exposition », les écosystèmes ne sont plus en mesure de retourner à l’équilibre, s’inquiète M. Lapierre. C’est d’autant plus vrai si les feux surviennent à une fréquence beaucoup plus élevée en raison des changements climatiques.