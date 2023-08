Le lobby des sables bitumineux est très actif auprès du gouvernement fédéral

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Alliance nouvelles voies et les entreprises membres de ce regroupement des pétrolières qui exploitent les sables bitumineux ont effectué plusieurs démarches de lobbying auprès de représentants d’Environnement et changement climatique Canada (ECCC) depuis le début de l’année, a constaté Le Devoir.

Selon les informations disponibles en date du 29 août au registre fédéral des lobbyistes, le président d’Alliance nouvelles voies (Pathways Alliance au registre), Kendall Dilling, a déjà inscrit 19 rapports de « communications » avec des représentants d’ECCC.

Parmi ceux-ci, on compte de proches collaborateurs du ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, dont le sous-ministre, un sous-ministre délégué, un sous-ministre adjoint, un chef de cabinet, son secrétaire parlementaire et une directrice des politiques climatiques et énergétiques.

L’« objet de la communication » inscrit au registre est très succinct et mentionne seulement les mots « environnement », « énergie » ou encore « sciences et technologies ».

L’« enregistrement » d’Alliance nouvelles voies au registre précise toutefois que 19 employés font du lobbying pour l’organisation. On indique aussi que ces démarches peuvent porter sur la « collaboration » entre l’industrie et le gouvernement en matière de gaz à effet de serre (GES), notamment dans le contexte où le fédéral veut imposer un plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier.

Échanges

Dans une déclaration écrite au Devoir, son vice-président aux relations externes, Mark Cameron, précise qu’Alliance nouvelles voies a des échanges avec ECCC depuis sa création. On ajoute que les discussions portent notamment sur « le rendement exemplaire des émissions de GES » et sur le plafonnement « proposé » des émissions du secteur.

Est-ce que le ministre Steven Guilbeault estime que ces « communications » avec Alliance nouvelles voies sont nécessaires ? Celles-ci découlent du « programme très ambitieux » d’ECCC pour réduire les émissions de GES, indique le cabinet du ministre dans une réponse écrite. On mentionne « le prix sur la pollution », mais aussi le règlement sur les combustibles propres et ceux sur le méthane, ainsi que le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier et la gestion des résidus de l’exploitation des sables bitumineux.

« Dans un agenda réglementaire aussi chargé, les parties réglementées, telles que les entreprises de sables bitumineux représentées au sein de la Pathways Alliance, cherchent souvent à rencontrer les responsables d’ECCC et les représentants ministériels. La fréquence de ces réunions reflète l’ambition du programme du gouvernement du Canada de réduire les émissions à plusieurs niveaux de la société », fait aussi valoir le bureau du ministre Guilbeault.

« Ces statistiques sont très inquiétantes, particulièrement lorsqu’on considère les prises de position publiques de l’Alliance nouvelles voies contre une réglementation rigoureuse qui contraindrait les activités du secteur fossile », affirme pour sa part la directrice générale de Réseau action climat Canada, Caroline Brouillette. Elle déplore que le règlement sur le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier se fasse encore attendre. Dans ce contexte, elle presse le fédéral de « résister » à la tentation de reporter ou d’affaiblir « cette politique essentielle à l’atteinte des objectifs climatiques du Canada ».

Publicité controversée

Alliance nouvelles voies regroupe Canadian Natural, Cenovus, ConocoPhillips, Imperial, Meg Energy et Suncor. À elles seules, ces entreprises représentent 95 % de la production pétrolière des sables bitumineux, soit près de trois millions de barils par jour.

95 % C’est le pourcentage de la production pétrolière des sables bitumineux généré par les entreprises Canadian Natural, Cenovus, ConocoPhillips, Imperial, Meg Energy et Suncor.

Le regroupement mène depuis plusieurs mois une campagne de relations publiques afin de mettre en avant les efforts de l’industrie pour s’aligner sur l’objectif de « carboneutralité » du gouvernement fédéral à l’horizon 2050. « C’est clair, on avance vers des activités d’exploitation carboneutres », affirme ainsi le titre de la publicité publiée dans différents médias, sur les médias sociaux, sur des abribus de la Société de transport de Montréal et récemment sur des stations de vélos en libre-service Bixi.

Le Bureau de la concurrence mène présentement une enquête afin de déterminer si le regroupement use de pratiques commerciales trompeuses en affirmant que l’exploitation pétrolière est sur la voie de la « carboneutralité ». Le dossier découle d’une plainte de Greenpeace Canada, qui affirme qu’il s’agit d’« une tactique d’écoblanchiment ». La démarche est appuyée par l’ancienne ministre fédérale de l’Environnement Catherine McKenna.

Le registre fédéral des lobbyistes indique par ailleurs que les six entreprises qui font partie d’Alliance nouvelles voies mènent des démarches en leurs noms. Imperial a ainsi inscrit 19 rapports de « communications » depuis le début de 2023, dont un impliquant le ministre Steven Guilbeault. ConocoPhillips a inscrit six rapports, dont un impliquant le ministre. Cenovus en compte 16, Suncor en a inscrit 14, alors qu’on en recense six pour Canadian Natural et trois pour Meg Energy. Toutes ces entreprises ont rencontré de proches collaborateurs de Steven Guilbeault.