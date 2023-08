Un centre de tri délinquant de Montréal-Est cesse ses activités

Le Devoir Enquête

Après avoir multiplié les infractions environnementales ces dix dernières années, Service 3R Valorisation a cessé ses activités à son controversé centre de tri de Montréal-Est. Un conseiller municipal de la Ville de Côte Saint-Luc — et important créancier de l’entreprise — a saisi ses actifs.

Mais la mairesse de Montréal-Est estime que le problème reste entier : le site déborde toujours de matières résiduelles et devra être nettoyé.

L’avocat qui représentait jusqu’à récemment Service 3R Valorisation, Karl-Emmanuel Harrison, a confirmé au Devoir que l’entreprise « n’opère plus » ce centre de tri montréalais. L’avocat n’a pas désiré commenter davantage le dossier.

L’entreprise collectionne les infractions environnementales depuis plus de 10 ans. En avril dernier, le ministère de l’Environnement lui interdisait d’accueillir de nouvelles matières résiduelles jusqu’à ce que sa chaîne de tri soit entièrement dégagée et remise en fonction pour qu’elle puisse « réellement » trier les matières présentes sur le site. Quelques mois plus tôt, une enquête du Devoir avait révélé que Service 3R Valorisation, malgré ses nombreux avis de non-conformité, avait bénéficié d’un sursis de la part du ministère.

L’entreprise cumule également les factures impayées. Ces dernières années, plusieurs de ses créanciers, dont la Ville de Montréal-Est et les services du fisc canadien et québécois, ont tenté de récupérer les centaines de milliers de dollars qui leur étaient dus.

Le centre de tri saisi

Une société à numéro appartenant à Lior Azerad, un conseiller municipal de la Ville de Côte Saint-Luc, a entamé des démarches pour saisir l’immeuble, le terrain et des actifs financiers de 3R Valorisation, a constaté Le Devoir.

Le 22 juin dernier, l’avocat de M. Azerad, Me Donald N. Kattan, a fait parvenir à l’entreprise et à son propriétaire Simon Bergeron un préavis d’exercice, soit un document légal dans lequel un créancier exerce son droit de saisir une propriété. Il y était indiqué que 3R Valorisation avait 20 jours pour délaisser les équipements et 60 jours pour quitter l’immeuble. On justifie cette saisie par les défauts de paiement de l’entreprise, ses manquements répétés et les nombreuses poursuites devant les tribunaux.

C’est en décembre 2020 que Lior Azerad avait racheté une créance hypothécaire de plus de 760 000 $ jusqu’alors détenue par la Banque Laurentienne. Il était ainsi devenu titulaire d’une hypothèque de plus d’un million de dollars portant un taux d’intérêt annuel de 12 %.

Ni M. Azerad ni son avocat n’ont voulu commenter cette démarche de saisie des actifs de 3R Valorisation. En janvier dernier, lorsque Le Devoir avait questionné l’élu et créancier sur les dettes et les manquements environnementaux répétés du centre de tri de Montréal-Est, il avait répondu : « C’est justement ça, j’essaie de protéger ma créance et sortir. […] J’essaie de régler ça le plus vite possible. »

Des réactions

Joint par Le Devoir, le ministère de l’Environnement a dit ne pas être au courant de ces derniers développements. « Le ministère ne possède aucune information concernant les créanciers de 3R Valorisation qui procéderaient à des saisies de ses actifs ou encore d’une possible faillite de l’entreprise », a répondu un porte-parole par courriel.

Le ministère a affirmé suivre ce dossier « de très près » et dit prendre « toutes les mesures pour s’assurer que l’entreprise apportera les correctifs nécessaires et exploite son centre de tri de matériaux de construction et de démolition » conformément à la loi.

Pour la Ville de Montréal-Est, toutefois, le problème demeure entier. « On a atteint un objectif en empêchant l’industrie d’accepter d’autre [matériel de] recyclage », dit la mairesse Anne St-Laurent. « Mais maintenant, la problématique demeure parce que les amas qui se sont accumulés doivent être absolument nettoyés, et tant qu’ils ne le seront pas, il y a de la poussière qui se promène au-dessus de la ville. »

La responsabilité de qui ?

Qui nettoiera finalement le centre de tri ? Le ministère de l’Environnement n’a pas répondu à cette question, précisant qu’il ne pouvait pas le faire dans le « contexte », puisqu’il n’était pas au fait de la situation de 3R Valorisation. La Ville de Montréal-Est, elle, se dit incapable de mener seule l’opération. « On parle de plusieurs millions de dollars pour remettre le site en état d’origine », dit la greffière Kaouther Saadi.

« Quand une compagnie fait faillite ou que l’entreprise fait faillite, un site peut devenir orphelin. Et c’est là que Québec devient propriétaire, parce que le terrain est là et qu’il n’y a plus de propriétaire », explique Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.

Par contre, une saisie a plutôt pour effet de transférer une propriété, note-t-il : « Donc, quelqu’un reste responsable du site — et donc du passif du terrain, selon ma compréhension. »