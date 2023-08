Feu vert au dragage de sédiments dans l’habitat du béluga

Le gouvernement Legault a autorisé la Société des traversiers du Québec (STQ) à draguer et à rejeter des sédiments pendant les dix prochaines années dans un habitat essentiel du béluga du Saint-Laurent. Il n’existe toutefois aucune étude scientifique permettant d’évaluer les effets des opérations de dragage sur cette espèce en voie de disparition.

La zone du quai de Rivière-du-Loup est soumise à une importante sédimentation, ce qui oblige la STQ à draguer des sédiments année après année, afin de maintenir la profondeur d’eau nécessaire pour assurer le service de traversier qui relie cette municipalité à celle de Saint-Siméon, dans Charlevoix.

C’est la raison pour laquelle la société d’État a demandé l’autorisation de pouvoir effectuer de tels travaux chaque année jusqu’en 2033. Au terme d’un processus incluant un examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, le gouvernement Legault a jugé que le projet est « acceptable sur le plan environnemental ». Il a donc publié le « décret » d’approbation le 12 juillet.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ajoute cependant qu’une « autorisation » devra être obtenue sur une base annuelle afin de préciser la portée des travaux et les mesures de protection de l’environnement prévues.

Jusqu’à 60 000 mètres cubes de sédiments seront dragués chaque année, pour ensuite être transportés par bateau (près de 450 transports). Ils seront rejetés dans une zone située dans « l’habitat essentiel » légalement protégé du béluga, et qui devrait faire partie du projet d’expansion du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Ce projet doit se concrétiser d’ici la fin de 2025.

Selon un avis d’experts de Pêches et Océans Canada (MPO), cette région de l’estuaire est considérée comme étant critique pour « le segment le plus vulnérable de la population », soit les femelles et leurs jeunes. La zone maritime de Cacouna, située tout près, est notamment très importante pour les naissances. Elle est aussi un habitat crucial pour des espèces de poissons dont se nourrit le béluga.

Risques

Les travaux de dragage et de rejets représentent donc des risques bien réels pour ces cétacés. Dans son étude d’impact, la STQ mentionne que « les bruits causés par les travaux pourraient nuire à leur communication, ainsi qu’induire des changements comportementaux et des déplacements de populations », sans compter qu’il existe des risques de « collisions ». Le MELCCFP reconnaît lui aussi que « divers impacts » sont possibles.

Afin de réduire les risques, on prévoit de surveiller la présence des bélugas dans ce secteur. « Nous allons travailler en collaboration avec le Réseau d’observation des mammifères marins pour avoir la présence d’observateurs et nous allons utiliser des capteurs sonores pour détecter s’il y a présence de mammifères marins dans la zone des travaux », précise la STQ par courriel.

La STQ promet une surveillance dans un rayon de 400 mètres et l’interruption des travaux si un béluga s’approche à moins de 400 mètres. Dans la zone de dragage, on prévoit une surveillance visuelle, ainsi que l’utilisation d’hydrophones, qui permettent de capter les sons émis par les bélugas. Sur le site de dépôt, où la barge rejettera des tonnes de sédiments à chaque voyage, un hydrophone doit permettre de repérer les bélugas.

La Société d’État prévoit que les travaux pourraient se dérouler 24 heures par jour pendant quatre à six semaines, et ce, à partir du 1er octobre. Mais elle a aussi fait une demande à MPO pour pouvoir commencer les travaux dès le 20 septembre, soit pendant une période de « haute fréquentation » du secteur par les animaux, qui quittent la région plus tard en automne.

Selon ce que précise MPO, le dragage dès le 20 septembre nécessite en effet une autorisation en vertu de la Loi sur les espèces en péril, une législation qui interdit toute activité qui aurait pour effet de « détruire » un élément de l’habitat essentiel du béluga. Le dossier est toujours en analyse au ministère.

Aucune étude

Ce même ministère a déjà confirmé qu’il n’existe pas d’études, « du ministère ou d’autres organisations, qui documentent spécifiquement les effets du dragage sur les bélugas dans le Saint-Laurent. Les données sur d’autres espèces ailleurs dans le monde sont rares et, au mieux, très fragmentaires ».

Dans son rapport portant sur les travaux prévus à Rivière-du-Loup, le BAPE avait souligné que seule une étude sur les « effets cumulatifs » du dragage sur le béluga « permettrait d’apprécier la contribution du dragage par rapport aux autres activités humaines ayant cours dans le secteur ». Aucune étude du genre n’est prévue ni en cours.

Le projet de dragage à Rivière-du-Loup ne sera par ailleurs pas le seul à se poursuivre dans la prochaine décennie dans cet habitat névralgique pour le béluga. La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui gère le port de Gros-Cacouna au nom du gouvernement du Québec, a elle aussi déposé un projet de dragage qui est en cours d’évaluation environnementale.

Dans un avis portant sur ce projet, les experts de MPO ont soulevé des doutes sur l’efficacité des mesures de surveillance des bélugas prévues. Ils estiment notamment que la surveillance visuelle lors du déplacement des navires ou du dépôt des sédiments « n’est pas efficace » si elle est effectuée par des membres d’équipage, et non des observateurs spécialistes des mammifères marins.

[...] le bruit subaquatique a été identifié comme étant l’une des principales menaces pour [le] rétablissement [du béluga]

Les scientifiques de MPO se demandent aussi dans quelle mesure la surveillance pourra être efficace durant la période nocturne. Ils insistent aussi sur le risque que représente la pollution sonore du dragage, du transport et du rejet de sédiments pour le béluga : « le bruit subaquatique a été identifié comme étant l’une des principales menaces pour son rétablissement ». Le directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud, a d’ailleurs appelé à la plus grande prudence par rapport à tout projet qui augmente le dérangement.