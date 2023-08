Dans les Territoires du Nord-Ouest, Hay River en meilleur état qu’anticipé

La mairesse d’une ville évacuée des Territoires du Nord-Ouest a affirmé, samedi, que sa communauté est « dans un bien meilleur état » que quiconque aurait pu l’imaginer seulement un jour plus tôt, lorsque des vents violents et des températures chaudes ont rapproché un incendie de forêt ainsi que forcé les équipes de pompiers et d’autres travailleurs non essentiels à se retirer.

La mairesse de Hay River, Kandis Jameson, a déclaré, dans un communiqué publié en ligne, qu’elle et ses chiens, ainsi que des soldats et de nombreux employés des services de lutte contre les incendies, ont quitté leur communauté à bord d’un avion de transport Hercules à destination d’Edmonton, vendredi soir.

Mme Jameson a dit que le départ a eu lieu dans des « circonstances sombres », mais qu’à son réveil, samedi matin, elle a trouvé que la ville était dans un bien meilleur état que prévu.

« Les équipes de pompiers de plus d’une douzaine d’autres communautés ainsi que notre propre service d’incendie de Hay River ont [travaillé] jour après jour lorsque le temps le permettait pour être prêts pour la nuit dernière et les jours à venir, a déclaré Mme Jameson dans son communiqué. Nous les remercions, ainsi que leurs sous-traitants locaux immédiats, qui ont tenu bon hier soir pour se battre pour notre communauté. »

Le gouvernement du territoire a déclaré samedi dans une mise à jour qu’aucun dommage structurel n’avait été enregistré dans aucun des quartiers résidentiels les plus peuplés de Hay River après « l’explosion » de vendredi, mais qu’une cabane et une caravane ont été détruites à l’ouest de la ville, près des rives du grand lac des Esclaves. Les infrastructures essentielles ont également été épargnées, selon le communiqué.

Bien que la mise à jour indique que l’incendie ne se trouve qu’à un kilomètre et demi à l’ouest du centre de la ville, les vents du nord de samedi devraient repousser l’incendie sur lui-même dans de nombreuses zones. De manière générale, les conditions de samedi devraient améliorer la visibilité et limiter la croissance du feu en direction de Hay River et de la Première Nation Katlodeeche.

Selon la mise à jour, cela permettra aux avions d’effectuer des missions tout au long de la journée et de rassembler les équipes sur la ligne « pour faire du bon travail ». Toutefois, un temps chaud et un changement de direction du vent étaient prévus pour dimanche, ce qui pourrait provoquer « de graves incendies ».

Trudeau rencontre la première ministre

Le premier ministre Justin Trudeau, qui a rencontré samedi la première ministre territoriale, Caroline Cochrane, à Edmonton, a déclaré que le gouvernement fédéral aidera le territoire à long terme à construire des infrastructures plus résilientes, à soutenir les personnes vivant dans le Nord et à planifier les changements climatiques.

Mme Cochrane, qui a exprimé vendredi sa colère contre Ottawa parce que la région ravagée par les incendies de forêt ne dispose pas des mêmes services que celles au sud du pays, a remercié samedi le gouvernement fédéral pour l’aide récente de l’armée, qui a fourni un soutien logistique dans la lutte contre les incendies de forêt.

« Encore une fois, nous n’aurions pas pu y parvenir sans le gouvernement fédéral. Nous n’avons jamais fait cela auparavant, donc nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement fédéral pour le soutien qu’il nous a apporté jusqu’à présent », a déclaré Mme Cochrane quelques instants avant sa rencontre à huis clos avec M. Trudeau.

« J’aborderai les lacunes en matière d’infrastructures plus tard. »

M. Trudeau a assuré que le gouvernement fédéral continuerait à fournir un soutien aux Territoires du Nord‑Ouest. Il a souligné que la première ministre Cochrane faisait partie des dernières personnes évacuées de Yellowknife et l’a félicitée pour son leadership.

« Vous avez aidé les gens jusqu’au dernier moment et ce que vous faites maintenant, en vous concentrant entièrement sur eux, est fidèle à la personne que vous êtes et à la dirigeante que vous êtes », a-t-il déclaré.

Environ les deux tiers des résidents des 45 000 personnes des Territoires du Nord‑Ouest sont partis vers des centres d’évacuation, des terrains de camping et des hôtels aussi loin qu’au sud de Calgary et à l’est de Winnipeg.

Cela fait plus d’une semaine que les résidents de Yellowknife ont reçu l’ordre de quitter la capitale territoriale, tandis que l’incendie de forêt à proximité a été maîtrisé à 15 kilomètres des limites de la ville.

Une mise à jour de NWT Fire indique que les températures étaient plus fraîches samedi que la veille, mais qu’elles étaient toujours supérieures aux moyennes saisonnières, maintenant le risque d’incendie élevé à Yellowknife.

L’incendie est resté à 15 km de la capitale, à son point le plus proche.