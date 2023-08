Des personnes évacuées retrouvent leurs maisons en Colombie-Britannique

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, en Colombie-Britannique, affirme que c’est « une question d’émotions » alors que sa communauté commence à ressentir les dégâts causés par un incendie de forêt qui a progressé rapidement il y a neuf jours.

M. Brolund souligne que lui et ses équipes sont « ravagés par la perte » de plus de 180 maisons dans les communautés situées sur les rives du lac Okanagan.

Toutefois, il dit qu’ils commencent à pousser « un soupir collectif, quoique très prudemment », en raison du temps chaud et ensoleillé prévu pour le sud de l’intérieur de la province.

Le chef des pompiers affirme que le soutien de la communauté a été comme un « carburant » pour ses équipes, incluant les enfants qui s’arrêtaient avec des signes d’encouragement et les repas préparés pour les pompiers.

Il souligne qu’environ 900 personnes de West Kelowna ont été autorisées à rentrer chez elles, vendredi, les ordres d’évacuation dans le centre de l’Okanagan ayant été levés.

Les ordonnances sont également levées pour certains habitants du district de Lake Country et des terres de la Première Nation de Westbank, bien que la lutte active contre les incendies se poursuit dans la région.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique, quant à lui, déclare que du soutien en matière de santé mentale est disponible pour les personnes touchées par les incendies de forêt. Du personnel de soutien psychologique en cas de catastrophe est déployé dans les centres d’accueil d’urgence dans tout l’intérieur de la province.

Les secouristes avertissent de nouveau les plaisanciers de rester à l’écart du lac Okanagan, dans la section située entre le pont William R. Bennett et le parc provincial Fintry, de façon à accueillir les avions de lutte contre les incendies qui pourraient utiliser l’eau.

L’incendie de forêt de McDougall Creek, responsable d’une grande partie des destructions dans la région de Kelowna, a brûlé environ 123 kilomètres carrés de terres depuis sa découverte le 15 août.

Le temps plus frais et plus humide du début de la semaine, alors que de fortes pluies sont notamment tombées dans certaines parties des régions de l’Okanagan et de Shuswap, a aidé les pompiers à renverser la tendance sur un certain nombre d’incendies majeurs dans la région.

La dernière mise à jour du district régional de Columbia Shuswap indique que l’incendie de forêt de Bush Creek East a détruit plus de 130 structures et en a partiellement endommagé près de 40 autres. Les équipes continuent de lutter contre l’incendie qui mesure désormais 418 kilomètres carrés.

Environnement Canada affirme que le temps dans les régions l’Okanagan et de Shuswap sera ensoleillé et chaud ce week-end, avec des températures élevées pouvant atteindre 30 degrés Celsius, avant le retour de la pluie mardi prochain.