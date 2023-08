De vastes pans de la forêt boréale québécoise n’arriveront pas à se régénérer

Ce sont 290 000 hectares — l’équivalent de trois fois le lac Saint-Jean — de forêts brûlées au Québec cet été qui présentent des « risques élevés de mauvaise régénération », selon une analyse dont les résultats ont été transmis au Devoir. À moins de faire l’objet d’un chantier historique de reboisement, ces territoires verront les épinettes noires disparaître au profit d’arbustes et de lichens, qui domineront les paysages affectés pour des milliers d’années.

Pour l’industrie forestière, c’est une perte colossale. Pour les écosystèmes, une transformation radicale. Et pour la séquestration de carbone, un déficit inquiétant.

D’autant plus que les 290 000 hectares ne concernent que la « zone intensive » de la forêt boréale québécoise, c’est-à-dire celle exploitée pour son bois au sud du 51e parallèle. Plus au nord, d’immenses territoires supplémentaires éprouveront aussi de graves difficultés à se régénérer.

« C’est énorme ! » observe Victor Danneyrolles, un professeur d’écologie forestière de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) qui fait partie des auteurs de l’analyse. « Les accidents de régénération, c’est un phénomène qu’on observe depuis toujours, mais plutôt de manière ponctuelle. On savait que ce serait un gros enjeu en cas d’augmentation des feux. Avec près de 300 000 hectares d’un coup, ça devient vraiment un gros problème. Et si ce qu’on voit cette année devient la nouvelle norme, là, on sera complètement ailleurs… », ajoute-t-il.

Les accidents de régénération surviennent quand un feu frappe une jeune forêt d’épinettes noires, coupée ou brûlée dans le dernier demi-siècle. Ces arbres mettent des décennies pour arriver à maturité sexuelle. De jeunes épinettes qui meurent sous les flammes ne laissent donc aucune cocotte pour assurer la relève. Cela laisse toute la place aux éricacées, des arbustes à fleurs, et aux lichens. Ces végétaux couvrent le sol et bloquent la repousse des arbres, qui ne resurgissent que de façon éparse.

Photo: Alexis Riopel Le Devoir

« Basculement »

« En forêt boréale nordique, on ne voit pas de reconstitution de ces forêts-là même après des milliers d’années », explique Yan Boucher, professeur à l’UQAC et directeur de l’Observatoire régional de recherche sur la forêt boréale. Il a aussi contribué à l’analyse.

« Si on ne fait rien, poursuit-il, ces territoires-là vont rester des landes et n’abriteront plus de forêt. Et dans le contexte des changements climatiques, en termes de carbone qui ne sera plus séquestré, c’est majeur. »

Pour quantifier les superficies de forêt à risque de mauvaise régénération, les deux chercheurs de l’UQAC ont déterminé très précisément la localisation géographique des feux de cet été grâce aux images des satellites européens Sentinel-2. Ils ont ensuite croisé cette carte des feux avec la carte « écoforestière » du Québec, qui recense le type et l’âge de chaque parcelle de forêt de la province.

Les secteurs qu’ils considèrent à « risque élevé » de mauvaise régénération sont ceux où les feux ont décimé des peuplements d’épinettes noires de moins de 60 ans. Les peuplements à forte teneur en feuillus ou en pin gris — un conifère qui arrive à maturité sexuelle après aussi peu que 10 ans — ont été exclus. Les auteurs prévoient soumettre leurs résultats cet automne à une revue scientifique.

La création massive de landes forestières correspond au « basculement » de la forêt boréale redouté par plusieurs spécialistes. Un « dépérissement significatif » de cette forêt pourrait entraîner la création « de vastes boisés dégagés et de prairies ouvertes », évoquait le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 2018. En entrevue au Devoir au début du mois, l’écologiste forestière Catherine Potvin s’inquiétait de voir les premiers signes d’un tel basculement.

Chantier majeur de reboisement

Le reboisement des forêts brûlées pourra réparer une partie des accidents de régénération. Le ministère des Forêts finance en moyenne le reboisement de 50 000 hectares par année. Ces plantations remplacent une fraction des superficies brûlées et coupées, qui, dans la dernière décennie, s’élèvent respectivement à 15 000 et 150 000 hectares par année, en moyenne.

Vue l’ampleur des feux de cette année, Yan Boucher conseille de cibler les efforts sur les forêts qui auront le plus de mal à se régénérer. Reboiser l’ensemble des forêts brûlées en zone intensive serait impossible. Reboiser les 290 000 hectares les plus fragiles serait une entreprise très difficile, mais pas complètement inimaginable. À 2000 $ par hectare reboisé, on parle d’un projet de plusieurs centaines de millions de dollars.

Ce sera une course contre la montre. Idéalement, les planteurs arriveront sur place avant que les éricacées aient envahi les parterres dévastés, sans quoi ils devront raser cette végétation avec de la machinerie. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, ils devront abattre les jeunes arbres brûlés avant la plantation, car ces petits troncs ne susciteront pas l’intérêt des entreprises qui se ruent actuellement en forêt pour récolter le bois mort.

Dans le sud de la forêt boréale, les feuillus pourront compenser les problèmes de régénération des jeunes épinettes. Après un feu, les bouleaux blancs et les peupliers faux-tremble font émerger de nouvelles tiges à partir de leurs racines. La composition de cette forêt renouvelée penchera donc un peu plus vers les feuillus, ce qui la rendra plus résistante aux feux de forêt, mais moins intéressante pour l’industrie.

De l’avis de Victor Danneyrolles, le Forestier en chef du Québec devra réduire les volumes de bois coupés chaque année dans la province pour éviter la multiplication des accidents de régénération. Car chaque intervention qui rajeunit la forêt la rend plus vulnérable. « Si on continue de couper autant que maintenant et que la forêt ne se régénère plus, on va se retrouver éventuellement avec une ressource qui diminue, qui n’est plus en équilibre », dit-il.

Contacté par Le Devoir, le Forestier en chef reconnaît les risques de mauvaise régénération à la suite des feux de cette année. Dans un courriel, il explique être actuellement en train de colliger des informations qui lui permettront « de prendre en compte l’effet des feux et d’ajuster, au besoin, les niveaux de récolte pour les territoires concernés afin d’assurer la pérennité de la ressource ».