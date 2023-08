Les crédits carbone en forêt tropicale sont illusoires, selon une étude

À chaque fois que la jungle perd du terrain, le climat mondial se réchauffe. Les projets de compensation carbone en forêt tropicale, dont les promoteurs vantent les mérites pour freiner cette hémorragie, sont en réalité gravement inefficaces, selon une nouvelle étude publiée dans Science.

Le Verified Carbon Standard (VCS), la norme de certification qui domine largement l’industrie de la compensation carbone volontaire, utilise des méthodologies qui « sont très peu rigoureuses d’un point de vue scientifique », avertit Thales Pupo West, premier auteur de l’étude et professeur à l’Université libre d’Amsterdam, en entrevue au Devoir.

Depuis 2011, des projets de réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts — mieux connus sous l’acronyme « REDD+ » — génèrent des crédits carbone qui compensent des émissions causées par la combustion de pétrole, de charbon et de gaz naturel. Il s’agit d’une industrie de plusieurs milliards de dollars.

La plupart de ces projets ne consistent pas à planter des arbres. Ils visent plutôt à protéger certaines parcelles de forêt de la déforestation. Un promoteur qui évite la destruction de 100 hectares de jungle peut, par exemple, se voir octroyer 40 000 crédits carbone équivalent à une tonne de CO 2 chacun.

Pour calculer la déforestation évitée, un problème fondamental se pose : que serait-il arrivé si le projet n’avait pas eu lieu ? Si le « scénario de référence », élaboré à partir de tendances historiques et de moyennes régionales, conclut à de forts risques de déforestation, les crédits carbone générés sont d’autant plus nombreux.

« Le problème [avec la norme VCS], c’est que selon l’algorithme et les données que vous utilisez, vous pouvez pratiquement arriver au scénario de référence que vous souhaitez », critique M. West. La flexibilité du système le rend sujet aux manipulations, selon lui. « Et même quand la méthodologie n’est pas exploitée à mauvais escient, elle comporte des défauts graves. »

Suite aux enquêtes journalistiques

Pour y voir plus clair, M. West et ses collègues ont analysé 26 projets de REDD+ dans six pays tropicaux : le Pérou, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, la Zambie et le Cambodge. Grâce à des données satellitaires, ils ont mesuré rétrospectivement les taux de déforestation grâce aux méthodes « d’inférence causale » à la pointe de la science.

Résultat : « Nous avons constaté que la plupart des projets n’ont pas permis de réduire de manière significative la déforestation. Pour les projets qui y sont arrivés, les réductions ont été nettement inférieures à ce qui avait été annoncé », écrivent-ils.

Selon l’estimation des chercheurs, 94 % des crédits créés grâce à un sous-ensemble de 18 des projets étudiés (pour lesquels ils disposaient de davantage d’informations) ne sont pas associés à de véritables réductions des émissions de carbone.

La publication de cette semaine dans la prestigieuse revue Science confirme les résultats non révisés par les pairs que l’équipe avait publiés en ligne en janvier dernier, deux semaines avant qu’un consortium d’enquête journalistique — avec lequel M. West avait collaboré — publie également le fruit de son travail dans le Guardian et Die Zeit.

Gucci, Shell, EasyJet et Disney figurent parmi les entreprises qui ont déjà acheté des crédits compensatoires encadrés par la norme VCS pour verdir leur image auprès du public, soulignait le quotidien britannique.

L’organisme américain Verra, qui administre la norme VCS, avait vivement contesté les conclusions de M. West et de ses collègues. Jeudi, il a publié un nouveau communiqué de presse réitérant sa position. Verra considère que les scientifiques contestataires utilisent des scénarios de référence qui sous-estiment le risque de déforestation.

La méthodologie retenue par M. West et ses collègues a cependant su convaincre les arbitres et les éditeurs de Science. Les « vérifications approfondies » des auteurs procurent une dose de « confiance supplémentaire » aux résultats, notent deux spécialistes qui signent un texte accompagnant la publication dans la revue.

Dans son communiqué de jeudi, Verra rappelle qu’elle travaille depuis 2020 à « consolider » ses protocoles encadrant les projets de REDD+. La nouvelle méthodologie, qui doit être lancée plus tard cette année, « répond directement à bon nombre des préoccupations soulevées », écrit l’entreprise, qui ne reconnaît toutefois aucune faute.

Une réforme possible ?

Bien que M. West et ses collègues se soient penchés sur la forêt tropicale, les problèmes qu’ils ont décelés ne sont pas spécifiques à cette région du monde, mais bien à la méthodologie employée.

L’hiver dernier, Le Devoir rapportait l’existence de lacunes similaires pour les crédits compensatoires américains utilisés dans le marché du carbone commun du Québec et de la Californie. Une étude réalisée à partir de données satellitaires, publiée en 2022, montrait que les parcelles de forêt protégées ne différaient en rien des parcelles voisines qui ne l’étaient pas.

De nombreux spécialistes considèrent maintenant que la compensation des émissions de gaz à effet de serre avec des forêts est une stratégie mal avisée. Les risques de faussement compenser des émissions bien réelles sont trop grands, avancent-ils.

M. West n’est pas aussi pessimiste. Il croit encore que les projets de REDD+, s’ils sont réalisés avec des méthodes rigoureuses, peuvent avoir un impact positif. Un nouveau protocole qui mesure a posteriori la déforestation évitée pourrait éviter les écueils rencontrés actuellement.

Verra gagne 10 US ¢ pour chacun des dizaines de millions de crédits qu’elle certifie chaque année, selon le Guardian. La valeur et la demande pour ses crédits ont chuté après la publication des enquêtes journalistiques, l’hiver dernier. En mai, le p.-d.g. de l’organisme, David Antonioli, a annoncé son départ, après 15 ans en poste.