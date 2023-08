38 milliards $US de subventions aux énergies fossiles au Canada en 2022

Les subventions canadiennes aux énergies fossiles ont atteint 38 milliards de dollars américains (51,5 milliards $CA) l’an dernier, conclut une nouvelle analyse publiée ce jeudi par des chercheurs du Fonds monétaire international (FMI). La plus grande part de ce montant est imputable aux coûts associés aux impacts de la pollution de l’air et de la crise climatique.

Cette « mise à jour » du soutien aux énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon) chiffre à deux milliards $US (2,7 milliards $CA) les subventions canadiennes qui ont permis de réduire artificiellement les coûts de production et de consommation de l’énergie.

La très forte majorité des subventions identifiées par les chercheurs du FMI, soit 36 milliards $US (48,8 milliards $CA), provient essentiellement des dépenses publiques liées à notre dépendance aux énergies fossiles. Ceux-ci comprennent les impacts des émissions de gaz à effet de serre et de la crise climatique grandissante qui y est associée, les conséquences de la pollution de l’air (dont les décès prématurés), les coûts de la congestion routière et ceux des accidents de la route.

Les subventions totales représentent donc l’équivalent de 2 % du PIB canadien (1000 $ per capita), selon les calculs des chercheurs Simon Black, Antung A. Liu, Ian Parry et Nate Vernon.

7000 milliards $

Les experts du FMI estiment en outre qu’à l’échelle mondiale, les subventions aux combustibles fossiles ont atteint un montant « record » de 7000 milliards $US en 2022, dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine.

Il s’agit d’une hausse de 2000 milliards $US en deux ans, et qui survient, soulignent-ils, dans un contexte où le monde peine à maintenir en vie l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Les chercheurs soulignent que la plus grande part de ces subventions, soit 5700 milliards $US, découle principalement du fait que les coûts environnementaux des énergies fossiles ne se reflètent pas dans le prix de celles-ci. Les experts du FMI évaluent ce manque à gagner à 5000 milliards $US, uniquement pour 2022.

Ils ajoutent qu’en attribuant aux énergies fossiles leur véritable coût pour l’économie et la société, il serait possible de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de façon à s’aligner sur l’objectif de limiter les dérèglements du climat à 1,5 °C.

Un tel virage, sans précédent depuis le début de l’ère industrielle, permettrait aussi d’augmenter les revenus des États de 4400 milliards $US et de prévenir des millions de décès prématurés (4,5 millions de morts chaque année seraient liés à une exposition à la pollution de l’air imputable aux énergies fossiles).

Au début de l’année, l’Agence internationale de l’énergie avait déploré le soutien record aux énergies fossiles à l’échelle planétaire en 2022, en soulignant « un signe inquiétant pour la transition énergétique ».

Selon les Nations unies, pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et prévenir les pires effets de la crise climatique, « le monde doit abandonner les combustibles fossiles le plus rapidement possible ». La transformation du paysage énergétique nécessitera toutefois des investissements sans précédent, alors que les énergies fossiles représentent toujours plus de 80 % du mix énergétique mondial.