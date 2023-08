Une expérience de géoingénierie sur le point de débuter à Halifax

Aux grands maux, les grands moyens ? Dès le mois de septembre, une entreprise va déverser des dizaines de tonnes d’une roche réduite en poudre — de l’hydroxyde de magnésium — dans le port d’Halifax dans le but de retirer du CO 2 de l’atmosphère. Le projet-pilote permettra de vérifier l’efficacité de ce procédé, dont les implications écologiques sont pour l’instant inconnues.

L’expérience simule un processus naturel, celui de l’érosion des roches, qui rend les mers moins acides, et donc aptes à absorber davantage de carbone. Cette « alcalinisation artificielle des océans » fait partie des solutions de géo-ingénierie que certains scientifiques disent incontournables pour freiner le réchauffement climatique, et que d’autres considèrent comme imprudentes.

« À notre connaissance, ce sera la toute première fois qu’une expérience d’alcalinisation artificielle des océans sera réalisée du début à la fin, même si c’est à très petite échelle. C’est un moment très important », dit Peter Chargin, l’un des vice-présidents de Planetary Technologies, l’entreprise qui mènera le projet-pilote en collaboration avec l’Université Dalhousie.

Pendant une dizaine de semaines, de l’hydroxyde de magnésium sera mélangé et dissous dans les eaux de refroidissement d’une centrale thermique en plein coeur d’Halifax. Cette substance alcaline, issue d’une exploitation minière et utilisée couramment pour le traitement des eaux usées, se retrouvera dans les eaux du port et du bassin de Bedford, où elle doit entrer en action.

Dans un premier temps, cinq tonnes d’hydroxyde de magnésium seront déversées, trois fois par semaine, à raison de 36,5 milligrammes par litre d’eau. La quantité pourrait augmenter au fil des semaines, selon les résultats obtenus. En tout, un maximum de 300 tonnes seront répandues, assure Planetary. Une quantité infime par rapport au sel de déglaçage utilisé chaque hiver, souligne-t-elle.

Les océans contiennent 50 fois plus de carbone que l’atmosphère. Le dioxyde de carbone (CO 2 ), lorsqu’il pénètre dans l’eau, se transforme en acide carbonique. Quand on y ajoute des substances alcalines, comme l’hydroxyde de magnésium (Mg (OH) 2 ), celles-ci consomment l’acide carbonique en se dissolvant. Par effet domino, cela permet à l’océan d’absorber davantage de CO 2 .

Le procédé testé augmentera légèrement la concentration de magnésium dans l’eau. Le carbone, qui prendra la forme d’ions de carbonate et de bicarbonate, restera prisonnier de la mer pendant 100 000 ans, selon Planetary. Des experts indépendants considèrent aussi que l’alcalinisation des océans permet théoriquement de séquestrer du carbone à long terme.

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indique que, même avec une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, il sera pratiquement impossible de limiter le réchauffement à 1,5 °C sans capter et séquestrer des milliards de tonnes de CO 2 par année.

« Chez Planetary, nous espérons être capables, d’ici 20 à 30 ans, de grandir afin de contribuer à hauteur significative à cet objectif », affirme M. Chargin. L’entreprise néo-écossaise, qui compte une vingtaine d’employés, a déjà vendu des crédits carbone par anticipation. Cela dit, elle assure ne pas vouloir avancer de manière précipitée.

Planetary doit se conformer aux règlements en place, à commencer par la Loi sur les pêches du Canada, qui contrôle les rejets en mer. Aucun permis spécial n’est nécessaire pour le projet-pilote en raison de sa faible ampleur, indique l’entreprise, qui s’est informée auprès des gouvernements. « C’est considéré comme un projet de recherche », précise M. Chargin.

Pour y voir plus clair

Katja Fennel, une spécialiste de la biogéochimie des océans à l’Université Dalhousie, va mesurer la quantité de carbone absorbée durant l’expérience. Elle va déployer de multiples instruments dans le port d’Halifax et le bassin de Bedford, puis comparer leurs résultats aux prévisions de son modèle océanographique à haute résolution.

Mme Fennel considère que l’alcalinisation des océans est l’une des approches les plus prometteuses pour retirer du carbone de l’atmosphère. « Le potentiel de l’océan pour emmagasiner et dissoudre du CO 2 est énorme. Une toute petite augmentation de l’alcalinité pourrait faire une grosse différence », dit-elle.

Un autre spécialiste de Dalhousie mesurera l’effet du déversement d’hydroxyde de magnésium sur la capacité du phytoplancton à capter la lumière du soleil. La roche réduite en poudre risque en effet de produire un panache opaque. Un autre expert de l’université va procéder à une analyse de l’ADN environnemental.

Toutefois, avertit Mme Fennel, la relativement faible quantité de substances alcalines relâchée cet automne ne permettra pas vraiment de juger des répercussions sur l’écosystème. Pour cela, les expériences en bassin réalisées par Planetary et ses partenaires universitaires sont plus instructives, pense-t-elle.

En 2022, un groupe d’experts indépendants chargés de conseiller le gouvernement des États-Unis a publié un rapport sur la séquestration de carbone dans l’océan. L’alcalinisation artificielle se distinguait comme l’une des méthodes les plus efficaces, qui pose cependant — comme les autres avenues envisagées — des risques environnementaux à ne pas négliger.

Le comité des Académies nationales avertissait ainsi des « possibles effets toxiques » des métaux traces qui peuvent accompagner la substance alcaline. Elle s’inquiétait aussi, et surtout, de la perturbation des cycles biogéochimiques de l’océan. Certaines populations de diatomées — un phytoplancton — pourraient par exemple être avantagées, ce qui entraînerait une cascade de répercussions inconnues.

« On ne sait pas, à l’heure actuelle, quels pourraient être les effets de déverser des quantités importantes de ces minéraux dans l’eau de mer. Il n’y a que très peu d’études qui se sont penchées sur le sujet », observe Anne Crémazy, une écotoxicologue des milieux aquatiques à l’Institut national de recherche scientifique (INRS), à Québec.

Si aucune mauvaise surprise ne survient ce printemps, Halifax pourrait être le théâtre de plusieurs autres tests d’alcalinisation d’ici les prochaines années. M. Chargin assure que le soutien des populations locales est primordial pour l’entreprise. « Nous n’avancerons pas plus rapidement que ce que la communauté juge approprié », dit-il.

« Pendant longtemps, j’ai été complètement opposée à n’importe laquelle de ces approches, dit Mme Fennel. Cependant, cette position n’est plus soutenable. » « Il faut d’abord et avant tout réduire les émissions. L’alcalinisation des océans doit seulement servir pour le carbone déjà dans l’atmosphère et pour les émissions qu’on ne peut pas éviter. Et si jamais il s’avère que ce n’est pas sécuritaire, alors il ne faudra pas y recourir », conclut-elle.