«Alerte d’extinction» pour le plus petit cétacé au monde

Connaissez-vous le vaquita ? Si ce n’est pas le cas, faites vite, puisque ce très petit marsouin risque de devenir la prochaine victime des effets néfastes de l’activité humaine sur les milieux marins.

Le comité scientifique de la Commission baleinière internationale (CBI), qui suit notamment l’évolution des populations de cétacés, vient en effet de lancer une « alerte d’extinction » concernant cette espèce dont l’aire de répartition se limite au golfe de Californie. Et pour cause. La plus récente évaluation de sa population, réalisée en mai dernier, estime à 10 le nombre de ces cétacés encore vivants, alors qu’ils étaient plus de 500 au début des années 2000.

Selon les experts de la CBI, les causes de l’effondrement de l’espèce sont bien connues, ainsi que les solutions pour éviter l’extinction. La disparition de ce cétacé d’à peine plus d’un mètre découle des pratiques de pêche illégales de la totoaba au filet maillant qui ont cours au Mexique. La vessie de ce poisson se vend jusqu’à 8000 $ en Chine pour ses prétendues propriétés médicinales.

« L’extinction du vaquita est inévitable, à moins de retirer tous les filets maillants pour les remplacer par des engins de pêche qui protègent le vaquita et les moyens de subsistance des pêcheurs. Si ce n’est pas fait, il sera trop tard », concluent les 200 experts de la CBI.

Les partisans du sauvetage du petit marsouin espèrent éviter le sort réservé au dauphin blanc du Yangtsé, une espèce de cétacé réputée « éteinte » depuis 2007.

Pression américaine

Au cours des dernières années, la communauté internationale a fait pression sur le gouvernement mexicain afin qu’il renforce la protection de l’espèce, considérée comme étant en voie de disparition depuis 1996.

En février 2022, les États-Unis, débouché de 80 % des exportations mexicaines, ont même sollicité des consultations dans le cadre du traité de libre-échange Canada–États-Unis–Mexique. Washington considérait que le Mexique ne remplissait pas ses engagements pour la protection du marsouin du Pacifique.

Des mesures pour tenter de s’attaquer à la pêche illégale ont donc été mises en place dans une zone du golfe de Californie où vit le marsouin. « Ces mesures sont importantes, mais insuffisantes pour assurer la récupération du vaquita », concluait en juillet dernier le gouvernement américain, tout en excluant l’imposition de sanctions commerciales sur la question de la protection du mammifère le plus menacé au monde.

Plusieurs espèces de cétacés subissent actuellement des déclins marqués en raison des empêtrements dans les engins de pêche, de la pollution provoquée par l’activité humaine, de la croissance du trafic maritime et de la diminution des ressources alimentaires dans les milieux marins de la planète.

La chasse commerciale menée pendant des siècles a aussi exterminé la majorité des grands cétacés de la planète. Les effectifs de certaines de ces espèces, dont plusieurs nagent dans les eaux canadiennes, sont toujours à des niveaux très bas, malgré l’arrêt de la chasse. C’est le cas de la baleine noire, qui est victime de collisions avec les navires et d’empêtrements dans des engins de pêche.