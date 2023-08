Un écocentre de Mirabel a aussi enfoui des résidus dans une érablière

Non seulement Service de recyclage Sterling a enfoui des résidus sur la terre agricole collée à l’écocentre qu’elle gère à Mirabel, mais l’entreprise a aussi enterré de la matière résiduelle dans une érablière préalablement coupée sans autorisation, a appris Le Devoir.

Des dizaines de milliers de tonnes de résidus détournés des sites d’enfouissement gisent ainsi sous une zone agricole équivalant à 7 terrains de football.

« Tous les deux ou trois mois, il devait sortir de nombreux voyages de semi-remorques » de matières résiduelles des centres de tri que détient Service de recyclage Sterling (SRS) sur la Rive-Nord montréalaise, explique une personne qui a participé pendant plusieurs années aux opérations d’enfouissement de SRS. Bien au fait de ses activités, celle-ci a demandé l’anonymat par crainte de représailles.

Les camions de SRS ont ainsi acheminé à l’arrière de l’écocentre de Mirabel, dans le quartier de Saint-Canut, des résidus provenant de son centre de tri de Laval et de son centre de transbordement de Saint-Eustache : des résidus de construction, du béton ainsi que de la « fine », soit de petites fractions générées par des opérations de tri et de tamisage.

Potentiellement contaminée, la « fine » doit obligatoirement être disposée dans un lieu d’enfouissement technique. Au Québec, qui plus est, le remblai en zone agricole ne peut se faire qu’avec du sol cultivable de bonne qualité et nécessite le feu vert de la Commission pour la protection du territoire agricole (CPTAQ). Le gardien des terres cultivables n’a octroyé aucune autorisation de remblai à SRS.

Or, les entreprises de Joé Miller — dont fait partie SRS — ont utilisé cette matière pour remblayer des terrains excavés dans une érablière qui lui appartient, où les arbres avaient été coupés sans autorisation. « Les camions se rendaient là, à l’arrière [de l’écocentre], et revenaient vides quelques minutes plus tard », résume l’ancien employé.

Une autre personne ayant travaillé pour Joé Miller — qui ne peut être nommée pour les mêmes raisons — a confié au Devoir qu’à l’automne dernier, avant de tenter un reboisement exigé par la CPTAQ, le sol était constitué d’une « sorte d’argile » qui était devenue solide au fil du temps. Aucune culture n’était donc possible sur la partie de l’érablière qui avait été coupée et remblayée.

Le Devoir a par ailleurs obtenu une copie d’un préavis que la CPTAQ a envoyé en juillet aux entreprises de Joé Miller. La Commission y confirme qu’une récente enquête a permis de constater que la partie de l’érablière coupée sans autorisation « a été remblayée avec des matières résiduelles […] sur une superficie de 1,35 hectare ».

Le Devoir a aussi obtenu des photos qui montrent l’état — au printemps — du site où se trouve l’érablière ainsi que le type de remblai utilisé. On y voit, à la surface du sol, des morceaux de brique, de béton et de plastique. Le remblai forme en fait un plateau qui dépasse de deux mètres un important milieu humide.

Nous avons soumis les photographies à cinq experts, qui confirment que les matériaux auraient dû être acheminés vers un lieu d’enfouissement technique.

Une érablière sous surveillance

En 2014 et 2015, la CPTAQ avait envoyé aux entreprises qui appartiennent à Joé Miller des missives lui reprochant d’avoir effectué dans l’érablière, sans autorisation, « l’enlèvement de sol arable, des travaux d’extraction et une coupe d’érables ».

La Commission avait alors exigé qu’on arrête « immédiatement » les activités qui s’y déroulaient, rappelant que « la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie, est interdite en zone agricole ».

Sept ans plus tard, à l’automne 2022, le propriétaire de l’écocentre s’est plié aux exigences de la CPTAQ en plantant 1500 semis d’érables à sucre, selon le rapport de l’ingénieur forestier qui a supervisé les travaux.

Or, dans son préavis d’ordonnance, la CPTAQ relève en fait que « de nouvelles matières résiduelles auraient été déposées sur la superficie de 1,35 hectare postérieurement au reboisement effectué en novembre 2022 ».

L’entreprise n’a pas donné suite aux demandes d’entrevue du Devoir. Dans un bref courriel, qui n’infirme ni ne confirme les activités de remblai dans l’érablière, SRS écrit : « Nous sommes présentement dans le processus d’une rencontre publique avec la Commission. »

En juin, une enquête du Devoir révélait que SRS remblayait, sans autorisation, une partie de la terre agricole jouxtant l’écocentre. Le lendemain de la publication, la CPTAQ a ouvert une enquête.

Le ministère de l’Environnement s’est également rendu sur le site. Une inspection réalisée en juillet a permis de constater la présence d’un « remblai constitué de matières résiduelles d’une superficie de 27 178 m2 ». Le ministère assure qu’il « n’hésitera pas à utiliser les recours à sa disposition » si les manquements sont confirmés.

Est-ce que les autorités peuvent contraindre SRS à nettoyer le site ? La CPTAQ a refusé de commenter le dossier, invoquant les démarches juridiques en cours. Elle a toutefois spécifié qu’elle avait les pouvoirs requis pour « exiger du propriétaire et de l’exploitant le retrait de tous matériaux non conformes, ainsi que la remise en état d’agriculture et la végétalisation d’un lot ».

Au total, en ajoutant la superficie de l’érablière, ce sont des terres agricoles totalisant une superficie d’environ 40 000 m2 qui ont été remblayées par des matières résiduelles, soit l’équivalent de près de 7 terrains de football.

Rappelons que Service de recyclage Sterling n’a pas fait de demande de permis auprès de la municipalité de Mirabel pour effectuer ces remblais. Le site de l’écocentre était par ailleurs « visité plusieurs fois par semaine » par la Corporation pour la protection de l’environnement de Mirabel, une société affiliée à la Ville dont le maire, Patrick Charbonneau, assure la présidence.

Dans un courriel transmis au Devoir, Mirabel indique ne pas encore avoir infligé de sanction : « Cela ne veut pas dire que l’entreprise n’en aura aucune aux infractions qu’elle pourrait avoir commises. »

Nous, on n’est pas contre le remblai, qui est très utile et nécessaire par moments sur des terres agricoles. On doit simplement s’assurer d’un suivi adéquat de ceux qui le font.

La municipalité soutient « échang[er] activement » avec la CPTAQ et le ministère de l’Environnement sur ce dossier : « Nous sommes résolus à faire respecter nos règlements, sans toutefois nuire aux autres instances également actives dans ce dossier. »

La division régionale de l’Union des producteurs agricoles (UPA Outaouais-Laurentides) se dit préoccupée par le dossier. D’autant plus qu’il s’ajoute à d’autres délestages de matières résiduelles et de sols contaminés dans la municipalité.

« Nous, on n’est pas contre le remblai, qui est très utile et nécessaire par moments sur des terres agricoles. On doit simplement s’assurer d’un suivi adéquat de ceux qui le font », lance d’entrée de jeu Stéphane Alary, président de la division régionale de l’UPA.

Il dit craindre que la multiplication de ces cas se traduise par un resserrement des règles à respecter par les agriculteurs qui « agissent correctement ».

« C’est pour cela qu’il faut tenter d’arrêter ces affaires-là, lance-t-il. Que les gens qui ont la responsabilité de suivre ça le fassent. Le gouvernement [du Québec] doit rendre l’argent disponible pour contrer le phénomène. » M. Alary rappelle que « nettoyer » un site coûte au bout du compte « plus cher aux contribuables » que d’agir en amont en renforçant la surveillance sur le terrain.