La crise climatique a fait flamber les forêts du Québec cet été

Le réchauffement climatique provoqué par l’activité humaine a créé les conditions idéales pour déclencher et alimenter les feux de forêt qui ont frappé le Québec cette année, conclut une nouvelle analyse publiée ce mardi par le réseau scientifique Attribution du climat mondial (WWA). Notre incapacité à limiter la hausse des températures risque d’ailleurs de provoquer une multiplication d’incendies majeurs dans les années à venir.

« Nous n’avions jamais vu ça : des températures qui ont battu des records mois après mois, depuis le mois de mai, de très faibles taux d’humidité relative, des précipitations anormalement basses et une fonte très rapide de la neige, surtout dans la forêt boréale. Toutes les conditions étaient réunies pour des feux historiques », résume Philippe Gachon, professeur au Département de géographie de l’UQAM et coauteur de cette étude signée par 17 experts provenant du Canada, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

Cette tempête parfaite porte d’ailleurs la signature de la crise climatique, soulèvent les chercheurs. « Le réchauffement augmente considérablement l’inflammabilité du combustible disponible pour les incendies de forêt, ce qui signifie qu’une simple étincelle, quelle qu’en soit la source, peut rapidement se transformer en un véritable brasier », souligne Yan Boulanger, coauteur de l’analyse et chercheur à Ressources naturelles Canada.

L’augmentation continue des températures a déjà multiplié par deux le risque de créer les conditions météorologiques propices à l’émergence des feux de forêt extrêmes survenus au Québec entre mai et juillet, concluent les experts dans leur étude publiée en anglais et intitulée Climate change more than doubled the likelihood of extreme fire weather conditions in Eastern Canada.

Qui plus est, non seulement ces conditions chaudes et sèches sont plus « intenses », mais elles ont sept fois plus de risques de demeurer élevées tout au long de la saison des incendies, ajoute le document. Celui-ci découle d’une analyse de l’indice forêt-météo, une mesure qui combine la température, la vitesse du vent, l’humidité et les précipitations pour estimer le risque de feux de forêt.



À voir aussi en vidéo | Feux de forêt: La jeunesse lance un cri d’alarme

Le pire est à venir

La saison 2023 des feux de forêt au Canada a été la plus dévastatrice jamais enregistrée dans le pays, avec plus de 15 millions d’hectares déjà brûlés, soit près du double du record de 1989, qui était de 7,6 millions d’hectares. Au Québec, en date du 22 août, 5,3 millions d’hectares de territoire ont été frappés par un total de 660 incendies.

En plus des décès et des dizaines de milliers d’évacués, ces feux ont provoqué une sérieuse dégradation de la qualité de l’air dans plusieurs régions du Canada et des États-Unis. Ils ont aussi libéré plus d’un milliard de tonnes de CO 2 , selon une évaluation de Ressources naturelles Canada. C’est plus que le total annuel des émissions nationales (670 millions de tonnes en 2021).

C’est sans compter les impacts économiques importants pour plusieurs régions, notamment celles qui dépendent de l’industrie forestière.

Or, le pire est à venir, préviennent les chercheurs. « Dans les prochaines années, les températures vont continuer d’augmenter et les conditions propices aux incendies vont devenir encore plus sévères et plus fréquentes », fait valoir Yan Boulanger. Résultat : les années de feux dévastateurs, avec leurs impacts humains, environnementaux et économiques, risquent de survenir de plus en plus souvent.

Les superficies brûlées annuellement pourraient quant à elles être multipliées par deux, voire par quatre au cours des prochaines décennies, selon M. Boulanger. Une analyse fédérale indique que ce genre de scénario risque de se produire même en cas de réduction « rapide » des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

L’Abitibi-Témiscamingue, la Baie-James et le nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean seront les régions les plus touchées. Mais la Côte-Nord, la Mauricie, la Gaspésie et même les Laurentides ne seront pas épargnées.

Communautés vulnérables

Philippe Gachon redoute donc une baisse de la capacité des forêts à se régénérer, puisque certaines espèces peuvent prendre quelques dizaines d’années avant de pouvoir produire les graines nécessaires à la reproduction. Ces mêmes forêts, en brûlant, vont perdre leur capacité de séquestrer du carbone, en plus de miner, voire d’annuler les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les communautés qui vivent au plus près des zones vulnérables aux incendies, notamment plusieurs Premières Nations, risquent aussi d’en subir les impacts. Pour le président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne, Conrad Sauvé, il est donc urgent de se préparer. « La saison des incendies actuelle a été la plus destructrice jamais enregistrée. Étant donné que nous savons que le risque de feux de forêt augmentera dans les années à venir, la Croix-Rouge continuera à mettre l’accent sur le renforcement des capacités et de la résilience des communautés au Canada. »

Les auteurs de l’analyse publiée ce mardi insistent en outre sur l’urgence de s’attaquer à la crise climatique avec beaucoup d’ambition. Le réchauffement planétaire avoisine aujourd’hui 1,1 °C, par rapport à l’ère préindustrielle. Or, les engagements pris par les pays signataires de l’Accord de Paris nous conduisent actuellement vers un dérèglement du climat qui risque d’atteindre 2,5 °C au cours des prochaines décennies. Dans le cas du Québec et du Canada, le rythme de réchauffement est deux à trois fois plus rapide, selon les régions.

« Tant que nous ne cesserons pas de brûler des combustibles fossiles, le nombre d’incendies de forêt continuera d’augmenter, brûlant des zones plus vastes pendant des périodes plus longues », conclut Friederike Otto, professeure titulaire à l’Institut de recherche Grantham sur le changement climatique et l’environnement, au Imperial College de Londres, et coautrice de l’étude.