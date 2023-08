Yellowknife presque entièrement évacuée

Presque tous les habitants ont quitté la capitale des Territoires du Nord-Ouest, où les autorités affirment que la météo a contribué à ralentir la menace d’un incendie de forêt.

Un ordre d’évacuation émis mercredi pour Yellowknife, une ville de 20 000 habitants, avait une date limite de vendredi midi, mais il resterait environ 2600 personnes dans la ville, dont 1000 travailleurs essentiels. La GRC faisait du porte-à-porte pour exhorter les gens à partir.

Selon les autorités, plus de 19 000 personnes se sont conformées à l’ordre d’évacuation, suivant des files de véhicules sur l’autoroute vers le sud ou quittant par avion sur les vols d’évacuation.

Depuis vendredi soir, le vent représente une menace pouvant alimenter l’incendie qui se trouvait à environ 15 kilomètres du nord-ouest de la ville.

Le premier ministre Justin Trudeau a rendu visite à des personnes évacuées à Edmonton et a félicité tout le monde pour une « évacuation bien ordonnée ».

De nombreux évacués se sont rendus dans différentes régions de l’Alberta, mais certains se sont également rendus par avion au Manitoba.

Les équipes d’urgence, les équipes qui combattent l’incendie, les travailleurs des services publics et les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) étaient parmi ceux qui restaient dans la ville.

« Yellowknife est comme une ville fantôme en ce moment, c’est certain », a déclaré Vincent Meslage, un travailleur essentiel.

Ce dernier et un ami ont passé la majeure partie de la journée de vendredi à conduire les gens à l’aéroport pour prendre des vols d’évacuation.

« Il y avait des gens qui étaient stressés, d’autres qui restaient calmes, a-t-il dit. À la fin de la journée, la plupart des gens étaient partis. »

Selon M. Meslage, la dernière station-service a fermé à Yellowknife. Il en va de même pour tous les magasins et restaurants.

La fumée s’est brièvement dissipée à Yellowknife, mais elle est revenue vendredi soir.

Mike Westwick, un agent d’information sur les feux de forêt, a déclaré que des températures plus fraîches et plus d’humidité dans l’air ont facilité le combat et que le feu n’a pas vraiment progressé.

Les prévisions du week-end montrent des vents de l’ouest, des températures élevées et aucun signe de pluie.

« C’est un marathon, ce n’est pas un sprint […] nous faisons face à un très grand incendie », a souligné M. Westwick.

« Quelques bons jours ne signifient pas que nous sommes sortis du bois du tout. »