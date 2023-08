Les Émirats arabes unis ne déclarent pas leurs émissions de méthane à l’ONU

Un nouveau test de crédibilité pour la présidence de la prochaine conférence climatique mondiale (COP28). Le pays hôte, les Émirats arabes unis, n’a pas divulgué à l’ONU les données sur ses émissions de méthane, un très puissant gaz à effet de serre. Une partie de ces émissions est imputable à la principale entreprise pétrolière et gazière du pays, qui est dirigée par le Sultan Al-Jaber, qui préside la prochaine conférence onusienne.

Le réputé quotidien britannique The Guardian a révélé jeudi que les Émirats arabes unis n’ont jamais transmis de rapport détaillant leurs émissions de méthane aux Nations unies, qui demandent aux pays de le faire à tous les deux ans, et ce, depuis 2014. Plusieurs pays, dont de grands pays producteurs de pétrole et de gaz naturel, comme le Canada, le font pourtant sur une base régulière.

Une part importante des émissions de méthane provient de l’industrie des énergies fossiles et ce gaz est à l’origine d’environ 30 % du réchauffement global depuis l’ère préindustrielle, selon l’ONU. Sur une période de 20 ans, son effet de réchauffement est 80 fois plus puissant que celui du CO2. La prise en compte des émissions de méthane est donc cruciale dans la stratégie mondiale de lutte contre la crise climatique, qui ne cesse de s’aggraver.

Responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada, Patrick Bonin déplore d’ailleurs le refus des Émirats arabes unis de déposer ses bilans d’émissions de méthane. « C’est inconcevable qu’un pays riche, qui préside la COP28, ne démontre pas la transparence qui est nécessaire pour pouvoir ensuite se fixer des objectifs ambitieux et les atteindre. Pour pouvoir le faire, il faut absolument avoir un portrait global, sinon on risque de ralentir l’action climatique mondiale. »

Le président de la COP28, le Sultan Al-Jaber, a d’ailleurs récemment appelé les pays qui se rendront à la prochaine conférence climatique de l’ONU à faire preuve d’une « honnêteté brutale » en reconnaissant les écarts qui subsistent entre les actions concrètes de lutte contre la crise climatique et les gestes qui doivent être posés.

Président de pétrolière

Les Émirats arabes unis ont été critiqués à plusieurs reprises au cours des derniers mois, puisque le président de la COP28, le Sultan Al-Jaber, est aussi le président-directeur général de la principale entreprise pétrolière nationale du pays, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Elle exploite près de 4 millions de barils de pétrole par jour.

La semaine dernière, cette multinationale, la douzième compagnie pétrolière en importance dans le monde, a d’ailleurs annoncé un contrat de 3,6 milliards de dollars pour l’expansion d’une importante infrastructure de traitement du gaz dans le pays. Ce projet s’inscrit dans une stratégie « visant à accroître l’extraction du gaz des champs existants et à développer des ressources inexploitées », a indiqué l’agence de presse officielle du pays, citée par l’Agence France-Presse.

ADNOC a néanmoins pris l’engagement en juillet d’atteindre la carboneutralité d’ici 2045 et a promis d’arriver à « zéro émission de méthane d’ici 2030 ». À l’instar des engagements en matière de neutralité carbone mis de l’avant par les entreprises pétrolières actives au Canada, ces promesses ne tiennent pas compte de l’utilisation finale des fossiles, soit la combustion du pétrole et du gaz produits et exportés.

En ce qui a trait aux Émirats arabes unis, ils se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 19 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2019. Or pour respecter l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, soit limiter le réchauffement à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat estime que les émissions doivent reculer d’au moins 43 % d’ici 2030, par rapport à 2019.

La ministre du changement climatique des Émirats a d’ailleurs reconnu que le plus récent plan émirati n’était pas en ligne avec l’Accord de Paris, tout en promettant de le renforcer. « On n’y est pas encore », a admis Mariam Almheiri.

« Les Émirats arabes unis, tout comme le Canada d’ailleurs, disent vouloir être des leaders climatiques et montrer la voie aux autres cette année. Or, leur incapacité à s’attaquer sérieusement aux secteurs pétroliers et gaziers et à forcer les pollueurs à réduire drastiquement leurs émissions envoie un très mauvais message à la communauté internationale, alors que ce sont des pays riches qui devraient être exemplaires », déplore Patrick Bonin.

Globalement, le monde n’est toujours pas sur la trajectoire de cet accord signé en décembre 2015. À l’heure actuelle, les engagements pris par les pays signataires de l’Accord de Paris nous conduisent plutôt vers un réchauffement d’au moins 2,5 °C, selon l’ONU.

Un tel réchauffement provoquerait une multiplication des événements climatiques extrêmes, un recul des zones cultivables et des ressources en eau dans plusieurs régions, une fonte irréversible des glaces des pôles, un dégel du pergélisol qui libérerait d’énormes quantités de méthane, une montée considérable du niveau des océans, l’afflux de millions de réfugiés climatiques et la disparition de pans majeurs de la biodiversité mondiale.