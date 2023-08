Des millions réclamés en compensation pour la fin de l’exploration pétrolière au Québec

Une entreprise albertaine qui détenait des permis d’exploration pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent tente maintenant d’obtenir plusieurs millions de dollars en compensation de la part du gouvernement Legault, a appris Le Devoir.

Elle n’écarte d’ailleurs pas l’idée d’une action en justice puisque Québec n’a toujours pas répondu à ses demandes.

Méconnue au Québec, « 9161-7795 Québec inc. » est contrôlée par deux sociétés albertaines. Fondée en 2005, elle détenait huit permis d’exploration totalisant 1507 km2 dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, à l’est de l’île d’Anticosti, dans trois zones distinctes au large de la Basse-Côte-Nord.

Malgré l’absence de forages confirmant la présence d’un gisement, le président de l’entreprise, Russ Duncan, se dit convaincu que les zones visées par les permis recelaient un potentiel pétrolier. Sa firme l’estime à au moins 2,3 millions de barils de pétrole.

M. Duncan dit toutefois respecter la décision du gouvernement Legault de mettre fin, en 2022, à tous les projets d’exploration dans la province. Dans le cas du milieu marin, l’industrie faisait de toute façon déjà face à une forme de blocage, en raison de l’absence d’une législation commune entre le gouvernement fédéral et celui du Québec pour encadrer le développement de la filière.

Dans une lettre envoyée le 20 juin dernier au ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et dont Le Devoir a obtenu copie, le cabinet d’avocats représentant l’entreprise souligne que celle-ci souhaite donc « entamer des négociations de bonne foi avec le gouvernement du Québec pour obtenir une compensation juste et raisonnable en contrepartie de l’annulation de ses permis ».

La firme de Calgary y fait valoir qu’en raison des modalités de la Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public de ces activités (le nom officiel de cette loi), l’entreprise se trouve à être exclue du « programme d’indemnisation » élaboré par le gouvernement du Québec. Celui-ci prévoit des indemnités, mais uniquement pour les dépenses des dernières années. Or, « 9161-7795 Québec inc. » n’aurait pas réalisé d’investissements en exploration dans les dernières années en raison du « moratoire » sur le développement des hydrocarbures en milieu marin, précise la lettre.

« République de bananes »

L’idée de repartir les mains vides n’est pas une option, affirme Russ Duncan dans un échange avec Le Devoir. « Le premier ministre François Legault a dit que le Québec n’était pas une république de bananes. Annuler nos permis sans compensation remet cette affirmation en question », fait-il valoir.

Les avocats suggèrent donc le rachat des actions de l’entreprise afin de régler la situation. M. Duncan va plus loin en estimant qu’une compensation de 25 à 38 millions de dollars serait « raisonnable » dans les circonstances. À titre de comparaison, le gouvernement évalue que les indemnités pour l’ensemble de la dizaine d’entreprises qui détenaient les 182 permis toujours actifs au moment de l’adoption du projet de loi 21 totaliseront environ 66 millions de dollars.

La lettre du 20 juin exigeait une réponse de la part du gouvernement Legault au plus tard le 14 juillet. Ce dernier n’a toutefois pas donné suite à la demande des avocats de l’entreprise, ce que déplore M. Duncan. « Nous avons reçu la correspondance. Elle est présentement analysée par le ministère et ce dernier verra à faire les suivis nécessaires dans les prochaines semaines », a simplement indiqué par écrit au Devoir le cabinet du ministre Pierre Fitzgibbon.

Si Québec refuse de négocier, l’entreprise n’exclut pas la possibilité d’intenter une action en justice, possiblement en ciblant aussi le gouvernement fédéral. Dans ce cas, elle pourrait réclamer des « dommages pour expropriation », qui se chiffreraient potentiellement en « milliards » de dollars. La lettre envoyée au ministre Fitzgibbon précise d’ailleurs que l’entreprise « a été approchée par d’autres corporations et pourrait potentiellement s’associer à ceux qui adoptent une approche beaucoup plus agressive et litigieuse s’opposant à la validité et à l’application de la loi ».

Des poursuites

À l’heure actuelle, le gouvernement du Québec est visé par 11 actions en justice impliquant 16 entreprises au total. Plusieurs de ces actions contestent directement la constitutionnalité de la législation qui a mis fin à l’exploration pétrolière et gazière, mais certaines ciblent aussi des règles établies auparavant pour encadrer l’industrie.

Dans un dossier impliquant huit entreprises, on affirme notamment que le gouvernement Legault a procédé à une « expropriation déguisée » en mettant un terme aux activités de cette industrie, ce qui a soulevé une vive controverse depuis 2010. On conteste du même coup l’interdiction du recours à la fracturation dans les basses-terres du Saint-Laurent, la seule méthode qui aurait permis d’exploiter d’éventuels gisements de gaz de schiste.

Les entreprises réclament donc la suspension de la loi, à défaut de quoi elles estiment qu’elles seront en droit de réclamer « plusieurs milliards de dollars » en compensation.



Après le dépôt du projet de loi mettant fin à l’exploration des hydrocarbures au Québec, l’an dernier, le président de l’Association de l’énergie du Québec, Éric Tétrault, avait déjà évalué à « 3 à 5 milliards » de dollars les « profits perdus » dans l’aventure pétrolière et gazière.

Avocat au Centre québécois du droit de l’environnement, Marc Bishai estime au contraire que le gouvernement du Québec avait toute la légitimité nécessaire pour mettre un terme à la filière pétrolière et gazière sans se plier aux exigences des entreprises. L’organisation a d’ailleurs obtenu le droit d’agir à titre d’intervenant dans les causes devant les tribunaux, dont les procédures risquent de durer plusieurs années.

En ce qui a trait au cas de « 9161-7795 Québec inc. », Me Bishai doute de la possibilité d’une entente comme celle proposée dans la lettre au ministre Fitzgibbon. « L’entreprise annonce qu’elle cherche un règlement à l’amiable. Mais la position du gouvernement est très claire. Le projet de loi 21 a été adopté en sachant que les entreprises avaient une posture agressive. Le gouvernement a donc pris une position très tranchée et affirmée. Il serait donc surprenant de le voir négocier avec cette entreprise. »

Biologiste à la Société pour la nature et les parcs du Québec, Sylvain Archambault souligne que la lettre contient des erreurs factuelles, notamment en ce qui a trait au « moratoire » évoqué par l’entreprise. « J’ai fouillé dans les anciennes versions de la Loi sur les mines et je ne trouve aucune référence à un tel moratoire. D’ailleurs, je n’en ai jamais entendu parler », affirme le spécialiste des projets pétroliers en milieu marin.

« Ils oublient aussi de dire que Corridor Resources avait deux permis en milieu marin au Québec. Ils ont rétrocédé leurs permis au gouvernement en février 2021 sans demander de compensation », ajoute M. Archambault.

Déjà 219 millions de dollars de fonds publics dans la saga Sans même tenir compte de l’issue des actions en justice lancées par différentes entreprises pétrolières et gazières, la saga de la recherche de gisements d’énergies fossiles au Québec aura coûté au moins 219 millions de dollars au gouvernement. Une facture de 92 millions de dollars découle du projet de recherche de pétrole de schiste sur l’île d’Anticosti lancé en 2014 par le gouvernement péquiste de Pauline Marois. Investissement Québec a aussi injecté 8,5 millions de dollars dans une « coentreprise » pour les travaux d’exploration du projet pétrolier et gazier Bourque, en Gaspésie. La société d’État a en outre injecté 18,4 millions de dollars entre 2012 et 2017 dans le projet pétrolier Galt, situé en Gaspésie. À ces sommes, il faut par ailleurs ajouter les 100 millions de dollars prévus pour mettre un terme à la recherche de gisements d’énergies fossiles au Québec. De ce montant, 33 millions de dollars sont destinés à la fermeture de 60 puits d’exploration toujours détenus par des entreprises.