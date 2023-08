La pétrolière Equinor veut «optimiser» son projet Bay du Nord

Même si elle a mis en veilleuse le démarrage de son mégaprojet d’exploitation pétrolière Bay du Nord, la multinationale norvégienne Equinor prévoit déjà un nouveau programme de recherche d’énergie fossile en milieu marin dès 2024.

Selon ce que précise par courriel la filiale canadienne de l’entreprise, un contrat a été signé pour la location d’une plateforme de forage qui réalisera des travaux d’exploration dans une zone située à quelque 500 kilomètres au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador.

Cette plateforme, qui peut forer à des profondeurs de près de 3000 mètres, sera en activité pour le compte d’Equinor afin de creuser au moins un puits, voire deux, au cours de la prochaine année. Ce projet est exempté du processus d’évaluation environnementale qui existait jusqu’en 2020 et qui a été aboli par le gouvernement Trudeau à la suite d’une évaluation environnementale régionale.

Equinor indique que ce nouveau projet s’inscrit dans sa volonté d’« optimiser le développement de Bay du Nord », sans plus de précisions. En ce qui a trait au projet d’exploitation autorisé par le fédéral en 2022, la pétrolière réitère qu’elle se donne jusqu’à trois ans pour statuer sur la suite des choses. Le potentiel avoisine le milliard de barils de brut.

Plusieurs projets de forages exploratoires sont en développement dans les eaux situées au large de Terre-Neuve-et-Labrador, alors que la province cherche à augmenter la production d’énergie fossile. ExxonMobil vient notamment d’obtenir le feu vert du gouvernement fédéral et celui de Terre-Neuve-et-Labrador pour forer un nouveau puits d’exploration.

Nouveaux permis

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont par ailleurs octroyé plus tôt cette année de nouveaux permis sur une surface totalisant 12 227 km2 pour l’exploration pétrolière, dans une région reconnue pour la richesse et la fragilité de ses écosystèmes. Pour les obtenir, les quatre entreprises concernées ont pris des engagements d’investissements en exploration totalisant 238 millions de dollars.

Un autre appel d’offres a aussi été lancé au printemps pour une superficie de plus de 120 000 km2 de nouveaux permis d’exploration. Au total, 14 permis « chevauchent » 22 757 km2 de la plus importante zone de protection de la biodiversité marine de l’est du Canada, nommée Fermeture du talus nord-est de Terre-Neuve. Ce « refuge marin » a été établi en 2019 afin de contribuer à l’atteinte de la cible de protection des milieux marins du gouvernement fédéral.

Si tous les permis de ce nouvel appel d’offres trouvaient preneur, cela représenterait un bond très important de la superficie de milieux marins ouverts pour la recherche de nouveaux gisements. On compte actuellement un peu moins de 50 000 km2 de permis au large des côtes canadiennes.

Au moins quatre autres appels d’offres sont prévus d’ici 2029 dans différentes zones marines au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’Agence internationale de l’énergie et plusieurs scientifiques spécialistes des enjeux climatiques affirment toutefois qu’il faut fermer la porte aux nouveaux projets d’exploration et d’exploitation d’énergies fossiles afin qu’on puisse espérer limiter le réchauffement planétaire à un seuil viable, un engagement au coeur de l’Accord de Paris.