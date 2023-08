Les Montréalais ont produit 972 livres de déchets par personne en 2022

À l’heure où on parle plus que jamais de la nécessité de réduire la production de déchets qui aboutissent dans les sites d’enfouissement, le bilan de l’année 2022 sur la gestion des matières résiduelles de Montréal démontre que les quantités totales collectées ont reculé, mais qu’elles ont tout de même atteint 972 livres de déchets par personne.

La Ville de Montréal a présenté mercredi son bilan pour l’an dernier par la voie d’un communiqué vantant « un leadership d’action clair menant à la réduction des déchets ». Concrètement, on dit avoir constaté une baisse des quantités de matières résiduelles collectées. Les données publiées font état de 441 kg (972 livres) par personne en 2022, alors que le précédent bilan faisait état de 463 kg (1020 livres) par personne.

La Ville vise en outre une poursuite de la réduction, pour atteindre une moyenne de 399 kg (879 livres) par habitant d’ici 2025. « Si la tendance se maintient, nous serions en bonne voie d’atteindre cette cible », a indiqué mercredi la responsable de la transition écologique et de l’environnement à la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger. « C’est très positif », a-t-elle ajouté.

À l’horizon 2030, on espère même détourner des sites d’enfouissement 85 % des matières résiduelles générées par les citoyens. « Le seul centre d’enfouissement de la région montréalaise aura atteint sa pleine capacité en 2027. Nous avons le devoir de réduire nos déchets. Notre choix, comme collectivité maintenant et pour les générations à venir, doit être la réduction à la source des matières résiduelles, toutes catégories », a souligné Marie-Andrée Mauger.

À titre de comparaison, le plus récent bilan de Recyc-Québec, soit celui de 2021, faisait état d’une moyenne de 716 kg (1578 livres) par habitant dans la province. Ce chiffre, qui comprend « toutes les catégories de matières éliminées provenant de sources résidentielles ou non résidentielles », était d’ailleurs à la hausse par rapport au bilan de 2018, qui s’élevait à 696 kg. Bref, le Québec est toujours loin de la « cible » de production de déchets par habitant, qui est de 525 kg annuellement en 2023.

Matières organiques

Le bilan montréalais pour 2022 note aussi une « baisse » de 2 kg (4,4 livres) par habitant de la quantité de matières organiques récupérées. « Ceci peut être le signe d’une réduction des pertes et du gaspillage alimentaire, mais aussi attribuable à une plus faible participation citoyenne aux collectes des résidus alimentaires », souligne-t-on dans le bilan.

Montréal espère améliorer son bilan global en poursuivant l’implantation de la collecte des matières organiques dans les immeubles de neuf logements et plus, qui forment 39 % de la trame urbaine. « À ce rythme soutenu, l’ensemble des immeubles de neuf logements et plus seront desservis d’ici la fin de 2025 », estime la Ville.

Le bilan publié mercredi note par ailleurs une diminution des matières recyclables récupérées de 5 kg (11 livres) par habitant. Les autorités attribuent ce recul au ralentissement économique et à l’inflation, qui auraient « réduit la consommation de biens non essentiels, ce qui a pu avoir un impact sur la quantité d’emballages et de contenants générés et récupérés ».

Le bilan de Recyc-Québec portant sur la « collecte municipale », et donc résidentielle, évalue pour sa part que les Québécois ont consommé en 2021 un total de 1,27 million de tonnes de « matières recyclables ». Cependant, seulement 62 % de ces matières placées dans le bac ont été récupérées (794 000 tonnes) et donc acheminées vers les centres de tri.

En fin de compte, ce sont 603 000 tonnes de matières recyclables consommées par les ménages québécois qui ont été « acheminées aux fins de recyclage », soit 47 % des matières. Ce taux est en recul, puisqu’il était de 52 % en 2018.