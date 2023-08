Quelle empreinte carbone pour le vélo électrique, le bus au diesel… et la marche?

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

En ville, les moyens de locomotion se transforment. Les bicyclettes électriques apparaissent ; les tramways renaissent de leurs cendres ; les vélos-cargos se multiplient. Mais quelle est l’empreinte carbone des modes de transports actifs, collectifs et de la micromobilité électrique ? Quels principes permettent de guider la transition vers le transport urbain le plus sobre en carbone possible ?

Anne de Bortoli, chercheuse postdoctorale au Centre international de référence sur l’analyse du cycle de vie et la transition durable (CIRAIG) de Polytechnique Montréal, étudie précisément ces questions.

« Quand j’ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis rendu compte que l’empreinte carbone [des moyens de transport] était souvent calculée simplement à partir des émissions directes, de ce qu’on émet au pot d’échappement. C’était une bonne approximation avec des modes de transport principalement thermiques », raconte-t-elle. Toutefois, à mesure qu’on électrifie, d’autres « contributeurs » deviennent relativement plus importants, explique la chercheuse.

À savoir : pour calculer l’empreinte carbone totale d’un mode de transport, il faut prendre en compte l’essence et l’électricité consommées par son moteur, mais aussi la fabrication des véhicules, leur importation, la construction des routes et des rails, celle des bornes de recharge, l’extraction des matières premières et le traitement de tout ce bazar en fin de vie.

Pour y voir plus clair, Mme de Bortoli a publié en 2021 une « analyse de cycle de vie intégrale » de différents modes de transport à Paris. Voici quelques faits saillants de ses recherches, dont les grandes lignes s’appliquent à d’autres villes, comme Montréal. Les résultats sont rapportés en grammes de CO 2 par kilomètre parcouru, par passager (g CO 2 / km).







Sans surprise, les véhicules à essence arrivent en queue de peloton

Les automobiles émettent plus de 200 g CO 2 / km, très majoritairement à cause de l’essence qu’elles utilisent. Cela surpasse de beaucoup les émissions des modes de transport non fossiles, qui découlent surtout de la fabrication des véhicules, des infrastructures routières, des liens ferroviaires et de la répartition de l’équipement partagé (des vélos en libre-service, par exemple).

/ km, très majoritairement à cause de l’essence qu’elles utilisent. Cela surpasse de beaucoup les émissions des modes de transport non fossiles, qui découlent surtout de la fabrication des véhicules, des infrastructures routières, des liens ferroviaires et de la répartition de l’équipement partagé (des vélos en libre-service, par exemple). Les autobus à diesel ont aussi un bilan carbone peu enviable (133 g CO 2 / km), même à Paris, où ils sont bondés à l’heure de pointe. Leur empreinte carbone est plus de dix fois supérieure à celle du métro ou du train léger. « J’étais très étonnée de ce résultat », avoue Mme de Bortoli. Une bonne raison pour électrifier ces poids lourds, selon elle.

Vélo électrique ou mécanique ?

Les vélos se classent évidemment très bien dans le palmarès. Par l’entremise de sa fabrication, une bicyclette en acier qui parcourt 20 000 km dans sa vie utile n’implique des émissions que de 3 g CO 2 / km. Attention à l’aluminium, par contre ! Un gros vélo équipé d’un cadre en aluminium entraîne des émissions de 12 g CO 2 / km. La majorité de l’aluminium mondial provient d’usines chinoises alimentées par des centrales au charbon.

/ km. Attention à l’aluminium, par contre ! Un gros vélo équipé d’un cadre en aluminium entraîne des émissions de 12 g CO / km. La majorité de l’aluminium mondial provient d’usines chinoises alimentées par des centrales au charbon. Et le vélo à assistance électrique ? Malgré sa fabrication plus complexe, son empreinte carbone est relativement faible, souligne Mme de Bortoli. En fait, le bilan carbone d’un vélo électrique muni d’un cadre en aluminium (15 g CO 2 / km) n’est que très peu supérieur à celui d’un vélo mécanique avec le même cadre. La différence ne découle d’ailleurs pas beaucoup de la batterie, mais plutôt de la fabrication du moteur électrique.

La durée de vie, ça compte

Dans le bilan carbone des vélos mécaniques et des petits bolides électriques, c’est la fabrication qui pèse le plus lourd. Doubler la distance parcourue durant la vie utile de ces véhicules permet donc de diviser par deux leur empreinte carbone par kilomètre.

Ce principe se traduit dans le bilan carbone des vélos partagés. À Paris, les Vélib’entraînent des émissions de 30 g CO 2 / km, notamment parce que leur longévité kilométrique est beaucoup plus courte que celle des vélos personnels.

Les infrastructures importent généralement peu

Dans une ville aussi dense que Paris, des millions d’utilisateurs se partagent le pavé. Les émissions imputables au bitume et au ciment sont donc faibles pour la plupart des modes de transport. C’est néanmoins ce qui explique la minuscule empreinte carbone associée à la marche… « Ce n’est pas zéro émission, parce qu’on est bien obligés d’avoir des trottoirs », explique Mme de Bortoli en souriant.

Le tramway est un cas spécial : son empreinte carbone (20 g CO 2 / km) est dominée par les infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Chaque segment ferroviaire de ce moyen de transport électrique transporte moins de passagers que le métro. Le poids carbone de ses infrastructures est donc réparti entre moins d’usagers.

Mme de Bortoli, arrivée au CIRAIG en février 2021, s’attelle maintenant à préciser l’empreinte carbone du transport dans le contexte québécois. Avec ses collègues, elle réalisera des évaluations régionales et se penchera sur l’empreinte des métaux stratégiques pour la transition énergétique.

« On se pose la question : où les gouvernements devraient-ils mettre l’accent, en matière d’aide à l’électrification des transports, pour avoir la courbe de décarbonation la plus rapide possible ? » Une question primordiale, à l’heure des Hummer électriques.