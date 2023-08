L’armée dépêchée pour aider à combattre les feux aux Territoires du Nord-Ouest

Des membres des Forces armées canadiennes doivent être mobilisés dans les Territoires du Nord-Ouest mardi, pendant que des incendies de forêt menacent des communautés, y compris la capitale, Yellowknife.

Jusqu’ici, des centaines de personnes ont été transportées par avion en lieu sûr.

L’armée devrait envoyer un hélicoptère et un avion Twin Otter avec 124 soldats, dont 100 pour aider aux tâches de lutte contre les incendies telles que l’arrosage des points chauds et le nettoyage des zones, et les 24 autres pour coordonner la logistique.

La Ville de Yellowknife a déclaré l’état d’urgence local lundi soir, invoquant une menace imminente de feu de forêt.

Les autorités municipales ont déclaré sur les réseaux sociaux que de telles déclarations d’urgence sont faites lorsqu’il est déterminé que des pouvoirs supplémentaires sont nécessaires pour prendre des mesures immédiates, telles que la prise en charge de l’utilisation de véhicules ou de biens pour répondre à une urgence ou autoriser des personnes qualifiées à fournir des services ou de l’aide.

Il y a actuellement plus de 230 feux de forêt actifs dans les Territoires du Nord-Ouest. Cinq communautés y ont été évacuées.

Plus de 21 000 kilomètres carrés ont brûlé jusqu’à présent cette année dans le territoire.