9 À gauche, le pont arrière du Coriolis II, le centre névralgique des opérations scientifiques. Il y a suffisamment d’espace pour y stocker le matériel scientifique et les échantillons prélevés, mais aussi pour y travailler et manipuler du matériel lourd. À droite, depuis le pont arrière du Coriolis II, les marins de REFORMAR activent les différentes grues qui permettent de manipuler le matériel scientifique, comme ce filet à plancton qui sera immergé à plus de 100 mètres de profondeur. Valérian Mazataud Le Devoir