La petite prairie qui séquestrait du carbone

La famille de Pascal Viens élève des vaches laitières depuis 100 ans dans ce coin de l’Estrie. Quand, d’un bon coup de botte, il enfonce sa pelle dans le sol, c’est la terre de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père qui craque. Pour assurer la pérennité de son entreprise familiale — et de la planète en général —, M. Viens caresse une nouvelle ambition pour son champ : séquestrer du carbone.

Depuis des décennies, les prairies et les pâturages du Québec disparaissent au profit de monocultures de maïs et de soya, qui appauvrissent les sols en matière organique. Du fait, les terres agricoles dégagent du carbone dans l’atmosphère. « Il faut que ça change. Pas juste la production laitière, tout doit changer », lance M. Viens.

Pour nourrir son troupeau, il cultive 200 hectares. Un peu de maïs et de blé, mais surtout de l’herbe. Le producteur laitier reçoit Le Devoir à Hatley, dans l’une de ses prairies, où poussent une douzaine d’espèces de plantes fourragères. Luzerne, fétuque, trèfle et fléole s’entremêlent. Avec sa pelle, M. Viens déterre un gros dactyle — une graminée aux larges brins. Une touffe de racines très fines apparaît.

« Le système racinaire du dactyle est très, très chevelu », fait remarquer Guy Forand, l’agronome de la firme Logiag qui l’accompagne dans son projet. C’est ce genre de racines qui pompent du carbone vers le sol. Et ce sont elles qui se gorgent des nutriments rendus disponibles par les micro-organismes. « Autour de la racine, il y a toute une vie », explique M. Forand, qui se spécialise dans les plantes fourragères depuis plus de 20 ans.

Un projet-pilote de régénération

Depuis l’an dernier, la ferme Vimo, de la famille Viens, participe à un projet-pilote mené par l’organisme Régénération Canada et financé par l’entreprise alimentaire General Mills. Trente-deux producteurs laitiers du Québec prennent part à ce programme qui vise à tester des pratiques plus écologiques qui permettent la régénération des sols agricoles, et donc la séquestration du carbone.

D’ici cinq ans, M. Viens tentera de réduire sa production de maïs — et peut-être même de l’éliminer — afin d’implanter davantage de prairies. Il procédera prudemment, afin de s’assurer que ses vaches apprécient le changement de régime. Le producteur continuera aussi à pratiquer le semis direct. Cette technique sans labourage évite de trop brasser la terre et de « brûler » la matière organique dans le sol.

Il devra en outre veiller à ce que ses champs ne soient jamais à nu. Ainsi, la pluie et le vent ne causeront pas l’érosion de sa précieuse matière organique. Pour y arriver, il sèmera rapidement une culture de couverture ou une céréale d’automne après ses récoltes. Rien n’est laissé au hasard : c’est une gestion plus exigeante que celle d’une monoculture, mais qui devrait maintenir sa terre en santé pour un autre siècle.

« On prend cette théorie-là, on l’applique au champ, et puis on mesure », explique-t-il. En effet, les spécialistes de Logiag vont vérifier si ses efforts de séquestration portent fruit. Depuis l’automne dernier, ils ont visité sa ferme à plusieurs reprises pour prélever des échantillons de terre, dont ils ont mesuré la teneur en carbone. Ils répéteront l’exercice dans cinq ans.

La production de viande et de lait est responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture au Québec, qui représente 10 % des émissions totales de la province. Favoriser la séquestration de carbone dans les sols pourrait compenser une partie de ces émissions. En 2021, la ferme Vimo a émis 2000 tonnes d’équivalent CO 2 , surtout produites par la digestion des vaches et la gestion des fumiers.

Briser le modèle qui favorise le maïs

Dans l’étable, des centaines de vaches se prélassent et mangent leur ration de nourriture. Les murs de l’édifice sont complètement ouverts, ce qui laisse entrer la lumière et l’air frais. Les bêtes, en stabulation libre, se déplacent à leur guise. Cet été, une quinzaine de taures — de jeunes vaches qui ne produisent pas encore de lait — ont foulé le pâturage.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la ferme, M. Viens va tenter d’augmenter l’âge moyen de son cheptel. Si chaque vache demeure productive pour six lactations plutôt que trois, le nombre de bêtes dans son troupeau diminuera. Il pourra donc réaliser son quota de lait, mais en élevant moins de veaux pour assurer la relève. Et donc entretenir moins d’estomacs, qui produisent chacun du méthane.

En plus de stocker du carbone, les prairies réduisent l’utilisation d’engrais chimiques. Dans le champ, M. Forand fouille dans les racines d’un plant de luzerne. Il découvre de minuscules nodules blancs. « Là-dedans, il y a un paquet de bactéries, explique-t-il. Ces bactéries-là siphonnent l’azote dans l’air du sol et le rendent disponible pour les plantes. C’est une symbiose. Chaque espèce de légumineuse a sa bactérie qui lui est propre. »

La culture des plantes pérennes est sans conteste le modèle idéal pour les producteurs laitiers, souligne M. Forand. Elle favorise la santé de la terre et des vaches. « Mais tout le monde tente de faire croire aux producteurs que le maïs ensilage est la meilleure option. Avec les engrais azotés que ça implique. Et les équipements pour travailler le sol. Et les pesticides. Et les OGM. Il y a une armée qui fait la promotion de ce modèle. »

Un fort potentiel pour le Québec

Selon un rapport de l’Université Laval remis au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec en janvier dernier, l’adoption généralisée de certaines pratiques de culture permettrait la séquestration de millions de tonnes de CO 2 par année : de quoi annuler presque totalement les émissions du secteur agricole dans la province. À long terme, toutefois, les sols finiront par se saturer de carbone et ne pourront plus en absorber.

Dans leur rapport, la professeure Marie-Élise Samson et ses collègues insistent beaucoup sur l’importance des cultures pérennes. Grâce à leurs racines plus abondantes, ces plantes vivaces injectent beaucoup plus de carbone dans le sol que les plantes annuelles, comme le maïs, qui investissent peu d’effort pour développer leur système racinaire. Les cultures de couverture favorisent également la séquestration, confirment-ils. Les bénéfices des méthodes sans labourage sont toutefois surestimés, selon eux.

M. Viens est convaincu que les producteurs laitiers ont un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques, dont il subit d’ailleurs de plein fouet les conséquences. Les abondantes pluies de juillet l’empêchent encore de faucher certaines de ses prairies, dont le sol est trop humide. « C’est une année extrêmement difficile », confie-t-il à deux pas du champ boueux.

Pour l’instant, ses terres contiennent en moyenne 6,25 % de matière organique. « Si d’ici 20 ou 30 ans, je suis capable de monter à 8 %, ce serait exceptionnel, indique-t-il. Ce serait beaucoup plus facile de ne rien faire, de continuer comme avant. Mais à long terme, je sais que ce n’est pas viable. Si je décide de changer, je veux le soutien de la société, de tout le monde. Les producteurs agricoles, on est un pilier. On peut changer. On va changer. »