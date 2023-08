Les feux de forêt ont émis plus d’un milliard de tonnes de CO₂, estime Ottawa

La saison d’incendies de forêt au Canada a maintenant émis un record de plus d’un milliard de tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ), estime Ressources naturelles Canada.

« C’est relié directement à la superficie de forêts brûlées », a souligné vendredi, au cours d’une mise à jour sur la situation, Michael Norton, directeur général du Service canadien des forêts.

Ottawa avait fait savoir dès juillet que la superficie ravagée cette année a surpassé de loin la moyenne d’hectares brûlés par décennie. Le Québec est la province qui a été la plus touchée.

En date du 10 août, 13,4 millions d’hectares avaient été brûlés au pays alors que la moyenne sur dix ans est de 2,2 millions d’hectares.

Les émissions de CO 2 dénombrées par le ministère des Ressources naturelles reposent sur des estimations, a néanmoins signalé M. Norton.

« Ça va prendre du temps après la saison des feux pour réviser et donner plus de précision », a-t-il dit.

Au moins jusqu’en septembre

Les autorités fédérales ont déjà déclaré que le Canada connaissait la pire saison d’incendies jamais enregistrée. Vendredi, elles ont indiqué que l’activité devrait demeurer supérieure à la normale tout au long du mois d’août d’un bout à l’autre du pays.

En septembre, les risques d’incendie devraient se concentrer dans le sud de la Colombie-Britannique, dans les Prairies, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans l’ouest de l’Ontario.

Des centaines de maisons ont été détruites par des incendies en Nouvelle-Écosse plus tôt cette année, et environ 4000 pompiers en Colombie-Britannique luttent actuellement contre des centaines d’incendies, dont certains ont menacé des communautés et forcé des évacuations.

Au Québec, les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) continuent également de combattre des incendies en zone nordique, où on en dénombrait 43 vendredi.