Environnement Canada confirme qu’il y a eu une tornade près d’Ottawa jeudi soir

Environnement Canada a confirmé qu’une tornade a touché terre dans la région d’Ottawa jeudi soir lors du passage d’un orage violent, qui poursuivait son chemin vers le Québec en soirée.

La tornade a frappé près de Metcalfe, une municipalité rurale située à environ 30 kilomètres au sud-est d’Ottawa, peu avant 19 h.

De la grêle a aussi été observée dans toute la région de la capitale fédérale, tout comme des vents violents et de la pluie forte.

Le toit d’une maison située à Riverside South, une communauté qui se trouve au sud de Nepean, a aussi été arraché en raison de la force des vents, selon le Service de lutte contre les incendies d’Ottawa.

Personne n’a été blessé dans cet incident, puisque les occupants de la résidence ont pu sortir en toute sécurité, et l’intégrité de la maison n’a pas été compromise. Les autorités ne pouvaient cependant pas confirmer dans l’immédiat si cet événement était lié à une tornade.

Pannes au Québec

Au Québec, des alertes d’orages violents ont aussi été publiées par Environnement Canada à mesure que le système dépressionnaire poursuivait sa route vers l’est en début de soirée, jeudi.

L’Outaouais et une partie des Laurentides ont aussi fait l’objet de veilles de tornade. Les fortes pluies et les vents des dernières heures ont d’ailleurs plongé dans le noir plusieurs abonnés d’Hydro-Québec dans ces régions jeudi soir, a confirmé le porte-parole de la société d’État, Cendrix Bouchard. « On parle de 14 700 clients dans les Laurentides et également environ près de 14 700 en Outaouais. »

M. Bouchard n’a pas pu se prononcer à savoir quand ces foyers seraient en mesure d’avoir du courant à nouveau.

Avec Florence Morin-Martel