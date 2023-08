La route 132 menacé par les changements climatiques

Objets dont on ne se sert plus, pratiques oubliées, lieux d’un autre temps, extinction d’espèces, espaces mythiques et styles surannés : qu’est-ce qui a disparu ou est en voie de disparaître autour de nous ? Une série qui voyage au coeur des effacements dont nous n’avons eu que peu ou prou connaissance au fil du temps. Aujourd’hui : la route 132.

Chaque été, près de 500 000 personnes prennent la route des vacances et se rendent en Gaspésie. En empruntant la route 132, qui longe le fleuve et les montagnes d’est en ouest, on ne peut être qu’admiratif devant la beauté de cette boucle de 880 kilomètres.

Depuis les grandes marées de 2010 et de 2016, cette voie emblématique du tour de la Gaspésie se fait de plus en plus évanescente. Est-elle vouée à être déplacée ? Le Devoir s’est rendu sur place.

« On est une région où le fleuve est notre voisin pendant des centaines de kilomètres. Les changements climatiques nous caressent et nous dérangent », laisse tomber le directeur des Jardins de Métis, Alexander Reford. Sur la route 132, la proximité de la mer est frappante.

Si cela donne lieu à des prises de vue à couper le souffle, les vagues qui se fracassent contre les murets de pierre soulèvent aussi leur lot de questions : est-ce que l’accès à certains villages pourrait être complètement coupé si l’eau submergeait la voie ? Est-ce que le fleuve grugera tranquillement des terrains gaspésiens ?

Dans la municipalité de Sainte-Flavie, l’équipe des Jardins de Métis oeuvre d’ailleurs à planter de l’élyme des sables, une plante qui aide à contrer l’érosion des sols, sur des terrains laissés vacants. Depuis 2018, la Ville fait partie d’un projet pilote qui « vise à offrir aux propriétaires riverains dont la résidence principale est fortement exposée aux risques côtiers une indemnité financière pour la relocalisation de façon préventive ou une allocation de départ ».

Lorsque les maisons sont détruites ou déplacées, l’élyme des sables, qu’on surnomme aussi le blé de mer, peut y être planté. « C’est un système racinaire qui est très agressif. Ça fait comme un tapis, ça s’entrecroise et ça solidifie le sol », explique l’horticultrice aux Jardins de Métis Patricia Gallant.

L’élyme des sables n’est qu’une des multiples avenues étudiées, notamment par le ministère des Transports du Québec (MTQ), pour contrer l’érosion côtière qui se fait de plus en plus visible.

Une construction rapide

La route 132, dont le tour de la Gaspésie débute à Sainte-Flavie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, a été inaugurée à l’été 1929. « C’est né d’une volonté politico-économique […] de donner à la Gaspésie une route pour assurer la connectivité entre les différents villages, qui étaient largement côtiers et alimentés uniquement par le fleuve », explique Alexander Reford, qui a créé avec son équipe, en 2019, une exposition virtuelle sur les 90 ans du tour de la Gaspésie.

À l’époque, le gouvernement du Québec cherchait à développer son offre touristique, et cette région entre mer et montagnes était tout indiquée pour attirer les touristes des grands centres américains. « Pourquoi ? Parce qu’en Gaspésie, il fait frais. Dans les villes américaines comme Washington et New York, il faisait très chaud parce qu’il n’y avait pas de climatisation. Donc, les gens fortunés prenaient le chemin de la Gaspésie dans leurs autos », ajoute M. Reford.

Entre le moment où il y a un besoin d’intervention et le moment où l’on intervient, il peut se passer cinq, six, sept ou huit ans.

La route s’est construite rapidement, avec pour objectif principal de susciter des arrêts dans les villages pour faire croître l’économie locale. « C’était aussi une route avec des perspectives, des points de vue, une forme de gestion paysagère beaucoup plus esthétique, qu’on n’imagine plus possible aujourd’hui, où les routes sont toujours faites pour la sécurité », avance le directeur des Jardins de Métis.

Plusieurs tronçons érigés à l’époque près du fleuve complexifient la tâche du MTQ, qui doit depuis intervenir pour protéger la route. « Elle a été construite au pied des montagnes pour que ça rentre d’un village à un autre. Donc, tout ce qu’on a fait depuis, c’est grossir la route, l’élargir, construire des murs de pierre [pour éviter que le fleuve ne la submerge]. Aujourd’hui, sur cette route-là, il y a beaucoup de sections qui sont exposées aux aléas côtiers », fait savoir Mathieu Leclerc, ingénieur civil et chef d’équipe du module des aléas naturels et de l’adaptation aux changements climatiques de la direction générale du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine du MTQ.

Intervenir

Rencontré sur la plage à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Mathieu Leclerc constate les signes de l’érosion côtière. « Ici, le fleuve est proche de la route. C’est un site où l’on devra prévoir une intervention éventuellement », dit-il en faisant remarquer de petits talus, symptômes de l’érosion.

À l’hiver 2016, une portion de la route a dû être fermée après que des morceaux ont été emportés par le fleuve. Le MTQ a depuis réalisé ou renforcé plusieurs ouvrages de protection, comme des recharges de plage ou des enrochements.

« Ici, on a évalué la possibilité de déplacer un peu la route, pour avoir de l’espace, pour se faire un ouvrage de protection plus adapté à l’environnement. […] À cause du patrimoine bâti, [de] toutes les maisons, il y aurait eu beaucoup d’inconvénients, d’impacts pour le milieu, pour les gens de la place », dit-il. Ils ont alors décidé de grossir l’enrochement aux abords de la route, lequel a pour mission d’empêcher les vagues de se rendre jusqu’à la route.

Après chaque événement climatique d’envergure, des études sont réalisées pour évaluer les solutions visant à limiter les dommages. « Un des défis qu’on a, c’est le temps que ça prend pour bien étudier la situation, faire les bons choix, consulter les gens, faire les études, demander les permis, demander les autorisations… Donc, entre le moment où il y a un besoin d’intervention et le moment où l’on intervient, il peut se passer cinq, six, sept ou huit ans », avoue Mathieu Leclerc.

Quand on lui demande si le déplacement de la route est inévitable dans des secteurs comme Saint-Maxime-du-Mont-Louis, où le fleuve borde la route à une dizaine de mètres, Mathieu Leclerc a du mal à se projeter dans le temps. « Il va falloir faire une route qui passe au travers des montagnes, puis qui offre des accès à chaque village. […] Ça va peut-être se faire un jour, mais par étapes. D’ici là, il va falloir faire des ouvrages de protection. Les changements climatiques, ça va vite, mais pas tant que ça. Ce n’est pas suffisamment rapide pour dire “il faut déplacer la route [maintenant]”. »

Pour Alexander Reford, la route 132 qui fait le tour de la Gaspésie est désormais un symbole phare des changements climatiques, parce que ces derniers sont tangibles. « Tous les visiteurs peuvent marcher sur la plage pour voir à quel point l’érosion dans certains secteurs est visible », conclut-il

