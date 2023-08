Ottawa finance la restauration de certains écosystèmes bordant le Saint-Laurent

Le gouvernement fédéral donne un coup de pouce à la restauration et à la protection des écosystèmes aux abords du Saint-Laurent. De l’argent frais octroyé à un organisme privé servira notamment à éliminer les espèces exotiques envahissantes qu’on retrouve sur certaines îles de l’estuaire.

« Protéger les basses terres du Saint-Laurent et les espèces qui y vivent, ça revient à protéger une partie de nous-même », a déclaré mardi matin le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, en annonçant un financement de 1,5 million de dollars à l’organisme Conservation de la nature Canada.

L’enveloppe, qui s’échelonnera sur quatre ans, a pour objectif de protéger des « noyaux d’habitats adéquats » pour les espèces en péril qu’on retrouve dans les secteurs visés. Elle financera largement les projets de Conservation de la nature Canada, qui acquiert et protège des milieux riches en biodiversité.

Les initiatives se concrétiseront dans les « secteurs prioritaires » de l’archipel de l’Isle-aux-Grues, de l’île d’Orléans, de la Côte-de-Beaupré, de la rive sud de l’estuaire, des marécages de Grondines et Sainte-Anne-de-la-Pérade ainsi que de la tourbière Lac-à-la-Tortue, au sud de Shawinigan.

Il s’agira donc de finement planifier la conservation et la restauration des territoires naturels cruciaux, de développer des partenariats avec des propriétaires terriens, d’inciter les intervenants locaux — les agriculteurs, par exemple — à adopter des pratiques plus respectueuses de la nature et de relier les territoires protégés par des corridors écologiques.

Le territoire qui fait l’objet du projet financé abrite 21 espèces en péril au sens de la loi canadienne, dont le goglu des prés (un passereau chanteur), le hibou des marais et la gentiane de Victorin (une plante herbacée qui produit de magnifiques fleurs mauves).

Concrètement, Conservation de la nature Canada pourrait poursuivre son combat contre le roseau commun, une espèce exotique envahissante qu’elle tente de déloger de l’Isle-aux-Grues, notamment. Pour y arriver, l’organisme arrache la plante indésirable et installe des bâches pendant trois ans, de sorte à tuer jusqu’à la dernière racine.

Même si ces travaux visent spécifiquement à améliorer l’habitat de certaines espèces d’oiseau en péril, les autres espèces en bénéficient également, a expliqué Claire Ducharme, la vice-présidente pour le Québec de Conservation de la nature Canada. « Sur l’Isle-aux-Grues, on retrouve plus de 200 espèces d’oiseaux », a-t-elle précisé en conférence de presse.

L’enveloppe permettra également de travailler dans certains marécages arborés des basses terres du Saint-Laurent hébergeant plusieurs plantes florales endémiques — c’est-à-dire qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde — qui sont en péril, a souligné Mme Ducharme.

L’annonce de mardi s’inscrit dans la foulée de l’accord de Kunming-Montréal, adopté en décembre dernier par les pays réunis dans la métropole québécoise. Celui-ci prévoit la protection de 30 % du territoire mondial d’ici 2030, mais également de restaurer 30 % des milieux naturels dégradés d’ici la même échéance.