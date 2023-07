La coccinelle qui s’est évaporée dans la nature

Objets dont on ne se sert plus, pratiques oubliées, lieux d’un autre temps, extinction d’espèces, espaces mythiques et styles surannés : qu’est-ce qui a disparu autour de nous ? La série Disparition voyage au coeur des effacements dont nous n’avons eu que peu ou prou connaissance au fil du temps. Première disparue : la coccinelle à neuf points.

L’histoire de la coccinelle à neuf points est triste. Jadis l’une des espèces de coccinelles les plus abondantes au Canada, elle est maintenant essentiellement (mais pas officiellement) disparue. « Je ne l’ai jamais vue, et je pense que je ne la verrai jamais », se désole André-Philippe Drapeau Picard, un entomologiste de l’Insectarium de Montréal.

La coccinelle à neuf points (Coccinella novemnotata) pullulait au Québec avant les années 1970. On retrouvait typiquement ce petit coléoptère (de 4,7 à 7,0 millimètres) dans les milieux ouverts, comme les champs et les friches. On pouvait le reconnaître à ses élytres orange vif, ornés de neuf points noirs — quoique le nombre de points pût parfois différer.

L’entomologiste Nicolas Bédard, de Ressources naturelles Canada, n’a lui non plus jamais vu de coccinelle à neuf points. « Quand je croise une coccinelle, je vérifie si elle appartient à cette espèce. Je veux pouvoir lever un drapeau, si jamais je tombe sur un spécimen. »

Au Québec, la dernière observation rapportée de la coccinelle à neuf points remonte aux années 2010, près du mont Saint-Hilaire, en Montérégie. La précédente observation consignée était survenue trois décennies plus tôt, dans les années 1980, indique M. Drapeau Picard.

Il y a une dizaine d’années, des agents du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) ont recherché la coccinelle à neuf points d’un bout à l’autre du pays. Ils ont visité 230 sites et consacré 262 heures à la fouille. Ils n’ont trouvé que quatre spécimens : trois à Medicine Hat, en Alberta, et un à Osoyoos, en Colombie-Britannique.

En 2016, le COSEPAC avait ainsi conclu que la coccinelle à neuf points était « en voie de disparition ». En février dernier, ce statut a finalement été inscrit dans la Loi sur les espèces en péril du Canada. Au Québec, la coccinelle à neuf points est l’une des quatre espèces d’insectes considérées comme « menacées », aux côtés du bourdon à tache rousse et de deux papillons (le cuivré des marais salés et le satyre fauve des Maritimes).

Des concurrentes exotiques

Les causes précises du déclin de la coccinelle à neuf points demeurent à ce jour mal comprises. Plusieurs phénomènes contribuent probablement à sa déchéance, mais les spécialistes ont du mal à évaluer l’importance relative de chacun de ceux-ci.

Notons d’abord la multiplication des coccinelles non indigènes, comme la coccinelle à sept points et la coccinelle asiatique, qui joue en défaveur de C. novemnotata. Ces concurrentes peuvent accaparer les proies disponibles, s’attaquer aux coccinelles indigènes et introduire de nouveaux pathogènes en Amérique du Nord.

Ensuite, les pesticides modernes utilisés par les agriculteurs combattent très efficacement la présence des pucerons dans les champs. Or, même si la coccinelle à neuf points n’hésite pas à avaler tout ce qui lui tombe sous la mandibule, elle était particulièrement friande de pucerons. Son garde-manger s’est donc vidé.

Quand je croise une coccinelle, je vérifie si elle appartient à cette espèce [coccinelle à neuf points]. Je veux pouvoir lever un drapeau, si jamais je tombe sur un spécimen.

M. Bédard, un spécialiste des coléoptères, est convaincu que la prolifération des coccinelles exotiques a joué un rôle crucial dans le déclin de celle à neuf points. « C’est absolument fou de voir combien il y a de coccinelles asiatiques et à sept points, même reculé en forêt ! » Ces espèces étrangères — en apparence parfaitement adaptées au Québec — créent de nouvelles pressions sur les écosystèmes et peuvent déclencher un « effet domino », explique-t-il.

Efforts de réintroduction

Que faire pour donner un coup de patte à la coccinelle à neuf points ? Au sud de la frontière, des entomologistes de l’Université Cornell, dans l’État de New York, tentent depuis quelques années de réintroduire cet insecte dans le nord-est des États-Unis. Dans le cadre du projet Lost Ladybug Rescue, ils élèvent des spécimens en captivité à partir d’individus trouvés à Long Island en 2011.

L’équipe fait ensuite appel aux citoyens pour lâcher ces spécimens dans la nature. Concrètement, elle vend aux entomologistes amateurs des larves de coccinelles à neuf points. Celles-ci arrivent par la poste. Installées dans un jardin ou un potager, les larves deviennent insectes, mangent les pucerons inopportuns, et — espère-t-on — partent à la conquête du territoire.

Le volet commercial du projet Lost Ladybug Rescue rencontre toutefois des difficultés, indique l’écologiste Rebecca Smyth, une responsable affiliée à l’Université Cornell, dans un échange courriel avec Le Devoir.

« Nous manquons de capacité de production, les frais de livraisons sont exorbitants, notre “produit” coûte très cher, etc. Nous aimerions toujours impliquer les participants intéressés dans l’effort de réintroduction, mais nous aurons besoin de subventions pour soutenir les projets et impliquer davantage de personnes », explique Mme Smyth.

Une valeur intrinsèque

La coccinelle à neuf points représente certainement l’une des disparitions les plus tragiques du paysage entomologique de l’Amérique du Nord. Les espèces exotiques qui l’ont remplacé occupent peut-être sa niche écologique, mais il ne faut pas pour autant minimiser la gravité de cette perte, souligne M. Drapeau Picard.

« Chaque espèce a une valeur intrinsèque et vaut la peine d’être protégée pour cette raison-là, dit-il. En ce moment, force est de constater qu’il y a de plus en plus d’espèces en péril. Pour les insectes, les trois principaux facteurs sont toujours les mêmes : les changements climatiques, l’utilisation de pesticides à grande échelle et la perte d’habitats », ce dernier facteur pouvant découler de la propagation d’espèces exotiques.

Des jungles tropicales aux forêts boréales, certaines populations d’insectes accusent ainsi un recul ces dernières décennies. Ce déclin — qu’on observe notamment au Québec — inquiète les scientifiques. Il est urgent de freiner cette dégradation de notre « patrimoine entomologique », implore André-Philippe Drapeau Picard.