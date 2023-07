La présence de requins blancs dans le Saint-Laurent en hausse, mais pas exceptionnelle

Depuis qu’il a été repéré lundi non loin de Gaspé, puis mardi au large de Percé, en Gaspésie, Jekyll a fait beaucoup parler de lui dans les médias. Voir ce requin blanc s’aventurer dans le golfe du Saint-Laurent peut sembler un événement exceptionnel, mais bien qu’il soit en hausse, c’est en réalité un phénomène relativement commun, selon les experts interrogés par Le Devoir.

D’une longueur de presque 9 pieds, ce grand requin blanc fait partie des quelque 250 spécimens sur la côte est de l’Amérique du Nord porteurs d’un émetteur permettant de les suivre à la trace, afin que les scientifiques puissent mieux étudier leurs habitudes et leurs déplacements.

Lorsqu’ils s’approchent des côtes, ces données peuvent également permettre d’avertir la population de leur présence, mais les scientifiques estiment que seul un requin blanc sur dix est équipé d’une puce, selon Jeffrey Gallant, directeur scientifique de l’Observatoire des requins du Saint-Laurent.

Connaître les risques

La prudence reste donc de mise en tout temps, et ce, particulièrement en période estivale, dans certaines régions fréquentées par les requins blancs. S’ils s’aventurent dans le golfe, c’est en premier lieu parce que celui-ci est un « garde-manger extraordinaire » pour eux, souligne le spécialiste. Il regorge en effet de phoques, leur nourriture de prédilection.

Selon lui, la majorité de ces spécimens sont de jeunes requins. Et s’ils sont plutôt intéressés par les phoques, il est important pour les humains qui pratiquent des activités nautiques ou qui se baignent dans le golfe de connaître les risques. En effet, selon Jeffrey Gallant, « [ces jeunes requins] n’ont pas encore complètement développé leur acuité visuelle. Ils sont moins expérimentés, plus impatients. Donc, ils peuvent s’attaquer un peu à n’importe quoi : ce sont ceux qui sont les plus portés à faire une erreur » — donc à confondre un baigneur aventureux avec une proie.

Le chercheur ajoute que la probabilité de se faire attaquer par un requin est cependant très faible. « On a plus de chance de gagner à la loterie que de se faire attaquer par un requin, souligne-t-il. Il y a 100 incidents par année en moyenne sur la planète, dont 10 environ qui sont mortels. Mais ça n’en prend qu’un pour relancer les mythes et la psychose sur les requins. »

L’expert appelle cependant à la prudence. « Même si le niveau de risque est infiniment petit, il faut essayer de ne pas en prendre, ajoute-t-il. Par exemple, si on veut faire de la planche aux Îles-de-la-Madeleine et que l’on trouve une plage déserte, on devrait se poser la question : “pourquoi les gens d’ici n’y sont pas ?” Les gens qui habitent là savent qu’à proximité, il y a une immense colonie de phoques et que c’est là que les requins vont à la chasse. »

Selon Stéphanie Lachance, propriétaire de l’Auberge sous les arbres, à Gaspé, la présence de requins n’est cependant pas un sujet qui inquiète les visiteurs outre mesure. « Il y a peut-être eu un client qui en a parlé, affirme-t-elle, mais il n’était pas impressionné ! »

« Ce n’est pas un sujet de conversation du tout », dit Louis Legault, propriétaire du Camping Gaspé, un sourire dans la voix. « Les touristes vont à la plage, dit-il, mais les requins ne s’approchent pas de la plage, ils ont été vus vraiment au large par des pêcheurs. Ça ne semble pas leur amener d’inquiétude du tout. »

Une population en croissance

Ces données collectées permettent également aux chercheurs de surveiller la croissance de la population de requins blancs dans l’Atlantique du Nord-Ouest. Ces données ont notamment montré qu’elle était en augmentation depuis quelques années.

Frederick Whoriskey, directeur général du Ocean Tracking Network, un centre de recherche sur les animaux aquatiques affilié à l’Université Dalhousie, explique que les requins blancs que l’on voit dans les eaux canadiennes sont jeunes et étendent leur territoire à des zones qu’ils n’ont pas occupées auparavant. « C’est un autre signe que la population serait en croissance », explique-t-il. Une bonne nouvelle pour cette espèce en voie de disparition.

Plus particulièrement, les chercheurs ont remarqué que de plus en plus de requins blancs sont repérés dans le Saint-Laurent au fil des ans — dans le golfe et même parfois dans l’estuaire.

D’après Nigel Hussey, professeur au Département de biologie à l’Université de Windsor, la présence de requins blancs dans le Saint-Laurent est due à une combinaison de facteurs : plus de nourriture en raison d’un déplacement des proies, une meilleure protection de l’espèce au Canada et aux États-Unis, des avancées technologiques offrant une meilleure détection des requins et les changements climatiques, qui réchauffent l’eau et le poussent à s’aventurer dans de nouveaux territoires. Par rapport à ce dernier facteur, le chercheur « a de difficulté à croire que ça ne changerait pas la distribution du requin blanc » dans les eaux nord américaines.

Selon Jeffrey Gallant, cependant, les changements climatiques ne seraient pas à montrer du doigt ou, du moins, pas directement. Son interprétation est plutôt que sa population grandissant, le requin blanc se réapproprierait un territoire qu’il occupait « avant que son écosystème ne soit bouleversé par les êtres humains ». Il souligne que la Première Nation micmaque aurait, par exemple, bien avant l’arrivée des colons, développé des méthodes de navigation permettant de se protéger des attaques de requins. « Le requin blanc semble être un élément nouveau, mais pendant des centaines d’années, voire des millénaires, ils faisaient partie de la vie des Premières Nations », affirme-t-il.