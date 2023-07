L’aide internationale face aux feux de forêt pourrait devenir plus compliquée

Étant donné que la fréquence des incendies de forêt devrait s’intensifier partout dans le monde, il pourrait être de plus en plus difficile pour les pays comme le Canada de compter sur l’aide étrangère, prévient le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

« Historiquement, généralement, […] il y avait rarement des feux partout en même temps et donc on pouvait s’entraider les uns les autres », a-t-il dit jeudi en point de presse, notant que la situation semble changer.

Il a aussi relevé que des records de chaleur touchent bien des pays. « Et donc l’avenir risque d’être un avenir où il va y avoir de plus en plus de ces catastrophes-là, notamment des feux de forêt, a soutenu le ministre. Ça veut dire que ça deviendra peut-être plus difficile de compter sur l’aide de nos partenaires parce qu’ils seront eux-mêmes pris avec des feux de forêt importants. »

M. Guilbeault a assuré que le Canada se prépare à être mieux outillé pour lutter contre les incendies de forêt, alors que l’année 2023 est une année record en termes d’hectares brûlés.

Il a souligné que le gouvernement de Justin Trudeau a effectué des investissements visant à faire l’acquisition de matériel et à former du personnel.

Cette année, la France, le Portugal, l’Afrique du Sud, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont tous prêté des ressources pour venir en aide au Canada.

Jeudi, Ottawa dénombrait 885 incendies de forêt actifs à travers le pays dont 600 brasiers non maîtrisés.

La situation est particulièrement critique en Colombie-Britannique, où plus de 350 feux font rage. L’incendie de Donnie Creek a battu le record du feu ayant ravagé la plus grande superficie à lui seul avec 5831 km2 brûlés, a indiqué le député de West Vancouver, Patrick Weiler.

« À titre de référence, c’est plus grand que la province de l’Île-du-Prince-Édouard en entier », a-t-il dit.

Du côté de la Belle Province, la situation est particulièrement préoccupante dans le Nord-du-Québec, notamment pour les communautés cries de Wemindji, de Waskaganish et d’Eastmain, situées à la Baie-James, qui se sont retrouvées isolées en raison de fermetures de routes.

Le ministre Guilbeault a mentionné que la route Billy-Diamond a été réouverte. Il a ajouté que des mesures avaient été prises et continuaient de l’être pour assurer l’approvisionnement des communautés touchées.

Un pilote d’hélicoptère meurt en Alberta en luttant contre les feux Un écrasement d’hélicoptère dans le nord-ouest de l’Alberta a entraîné la mort d’une troisième personne ces derniers jours dans la lutte contre les incendies de forêt au Canada. « Il y a beaucoup de gens à travers ce pays qui se sont mobilisés pendant ces incendies de forêt très, très difficiles, protégeant leurs familles, protégeant leurs communautés, protégeant leurs concitoyens », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau lors d’une visite, jeudi, à Belleville, en Ontario. « Et ça brise le coeur d’avoir perdu trois pompiers, ou des personnes aidant à combattre les incendies. Chaque fois que ces premiers répondants ou pompiers interviennent, ils le font pour assurer la sécurité de leurs concitoyens et ils ont aussi des familles qui s’inquiètent pour eux quand ils vont sur le terrain. » La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré que des travailleurs forestiers tentaient de réanimer le pilote, qui était le seul à bord de l’hélicoptère, lorsque des agents sont arrivés sur les lieux près de Haig Lake, à 140 kilomètres au nord-est de Peace River, en Alberta, mercredi soir. Le pilote a été emmené dans un aéroport voisin où son décès a été constaté, a déclaré la GRC dans un communiqué de presse jeudi. La police a indiqué qu’il s’agissait d’un homme de 41 ans de Whitecourt, en Alberta, mais n’a pas révélé son nom. La semaine dernière, Devyn Gale, une pompière de 19 ans, est décédée après qu’un arbre lui soit tombé dessus près de Revelstoke, en Colombie-Britannique. Adam Yeadon, 25 ans, est décédé samedi alors qu’il combattait un incendie près de chez lui à Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a indiqué que ses enquêteurs se dirigeaient jeudi vers les lieux de l’écrasement. Le porte-parole du BST, Chris Krepski, a indiqué que l’appareil était exploité par la société Valhalla Helicopters, qui a refusé de commenter. Jeudi après-midi, l’Alberta comptait 117 feux de forêt actifs, dont 17 étaient considérés comme hors de contrôle. La Presse canadienne