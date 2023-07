Est-ce que cet été deviendra la norme?

Face à la multiplication d’événements extrêmes comme ceux que le Québec connaît depuis le début de l’été, on pourrait se demander si ces phénomènes aujourd’hui exceptionnels risquent de devenir la norme à l’avenir. Le Devoir a rencontré plusieurs experts pour faire le point à ce sujet.

Qu’est-ce qu’on entend par « événement météorologique extrême » ?

Feux de forêt, orages, fortes chaleurs : déjà, aujourd’hui, ces phénomènes sont assez communs en été. Mais pour être qualifiés d’extrêmes, ils doivent répondre à certains critères.

Par exemple, une vague de chaleur est particulièrement inquiétante lorsqu’elle dépasse de 31 °C à 33 °C plus de trois jours d’affilée, avec des températures minimales la nuit de 16 °C à 20 °C ou plus. Un orage violent l’est lorsque les pluies sont très abondantes (50 millimètres ou plus en moins d’une heure), que les rafales dépassent 90 km/h ou qu’il tombe des grêlons de plus de 2 centimètres de diamètre, d’après Environnement et Changement climatique Canada.

D’autres phénomènes, comme les feux de forêt, peuvent être qualifiés d’exceptionnels lorsqu’ils brûlent de très grandes surfaces, comme ceux que l’on a connus au début de l’été, mais il n’existe pas de seuil à proprement parler.

Observe-t-on un dérèglement climatique dans les dernières années ?

Au Québec, depuis 1950, la température moyenne s’est réchauffée de 1 à 3 °C selon les régions, d’après les données du groupe Ouranos, un consortium qui modélise différents scénarios climatiques possibles au Québec et au Canada pour les décennies à venir.

Cette augmentation des températures moyennes s’accompagne déjà d’une multiplication de certains événements extrêmes. Pour les feux de forêt, par exemple, on observe au Canada une augmentation du nombre de feux et de la surface brûlée depuis les 60 dernières années environ, d’après une étude publiée en 2019 dans le Canadian Journal of Forest Research.

Mais si l’on voit déjà à l’échelle mondiale une « tendance à la hausse des précipitations extrêmes », celle-ci est cependant « moins claire » au Québec et au Canada, souligne Nathan Gillett, chercheur à Environnement et Changement climatique Canada.

Pour ce qui est des orages et des tornades, c’est également « plus compliqué » à quantifier, selon Angelica Alberti-Dufort, spécialiste en adaptation à Ouranos. « Le recensement des tornades est difficile, car elles surviennent souvent en régions éloignées », explique-t-elle. Une synthèse de l’Institut national de santé publique (INSPQ) montre ainsi que, bien que le Québec ait connu près de 200 tornades entre 1985 et 2018, il n’y a pas de tendance claire qui se dégage quant à leur fréquence et à leur intensité.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Que prévoir pour les années à venir ?

D’après les données du groupe Ouranos, si les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, les tendances des dernières années devraient se poursuivre avec une hausse des températures estivales de 2 à 6 °C d’ici 2100.

Les épisodes extrêmes se feront aussi plus nombreux. « Dans la région de Montréal, par exemple, on prévoit qu’à l’horizon de 2100, on aura de 30 à 50 jours de plus qu’aujourd’hui lors desquels la température dépassera les 30 °C, précise Angelica Alberti-Dufort. On aura certainement des étés avec plusieurs canicules, qui commenceront plus tôt qu’avant. » Pour ce qui est des feux de forêt, les spécialistes prévoient que ceux-ci vont probablement s’intensifier dans les années à venir.

« On s’attend à ce qu’il y ait aussi plus de précipitations extrêmes dans le futur », toujours selon la spécialiste d’Ouranos. Celles-ci pourraient certainement causer des inondations en ville en raison de la saturation des égouts, comme ces derniers jours à Montréal. En revanche, pour ce qui est des crues printanières, « il y a beaucoup d’incertitudes », précise-t-elle.

La chercheuse explique qu’il est en revanche assez difficile de faire des projections fiables pour les orages et les tornades, en raison du manque de données passées et de l’échelle (très locale) à laquelle ils peuvent survenir.

Risque-t-on d’avoir plus d’alertes de tornades ou d’orages violents à Montréal ?

Pour une échelle aussi locale qu’une ville, les prévisions sont plus incertaines. « Il faut regarder ces changements à une plus grande échelle que Montréal », souligne André Monette, météorologue chez MétéoMédia.

Le météorologue explique que le risque est prédit à l’échelle d’un territoire assez étendu et qu’il n’est pas possible de prévoir si une alerte d’orage ou de tornade surviendra plus souvent à Montréal en particulier. De même, en raison des variabilités naturelles, il est possible qu’un été soit plus frais qu’un autre, même en 2050.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Peut-on attribuer un événement extrême aux changements climatiques ?

« Il ne faut pas faire l’erreur de dire que tel événement particulier confirme les changements climatiques », avertit André Monette. Pour chaque épisode météorologique exceptionnel, il faut en effet réaliser des études et des modélisations poussées pour évaluer si celui-ci fait partie des variations naturelles, ou s’il s’agit d’un événement extrême induit par les dérèglements climatiques.

C’est pourquoi, avant que ces études aient pu être faites, les experts se montrent prudents. « On dit qu’un événement en particulier s’inscrit dans une tendance plus globale », explique Angelica Alberti-Dufort.

Avec Clara Descurninges