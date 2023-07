Un nouveau forage pétrolier va être réalisé au large de Terre-Neuve

En plus de la volonté de Terre-Neuve-et-Labrador de poursuivre l’exploration pétrolière, la Nouvelle-Écosse espère elle aussi attirer des entreprises intéressées à mener des forages en milieu marin. Un appel d’offres portant sur huit permis doit se conclure en septembre prochain. Certaines des zones ouvertes à la recherche d’hydrocarbures sont situées à plus de 4000 mètres de profondeur, ou alors dans des secteurs contigus à des zones déjà sous permis d’exploration. Deux des permis sont par ailleurs situés tout près de la « zone de protection marine » du Gully. « Le Gully abrite la population de baleines à bec communes de la plateforme Néo-Écossaise, qui est en voie de disparition, et constitue un habitat important pour 15 autres espèces de baleines et de dauphins », précise Pêches et Océans Canada. Toutes ces espèces sont vulnérables aux impacts de l’exploration pétrolière.