Sous-sols inondés et rejets d’eaux usées après les violents orages à Montréal

Montréal a reçu, jeudi, jusqu’à 88 millimètres de pluie en deux heures, soit l’équivalent de toutes les précipitations habituellement enregistrées en juillet. Ce déluge, qui était assorti d’une alerte de tornade, a causé des inondations dans plus de 130 résidences et entraîné des rejets d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies.

« Il n’y a pas une ville au monde qui a les infrastructures pour prendre toute cette eau-là, a souligné vendredi Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal. Malgré les milliards de dollars que la Ville investira [dans ses infrastructures], il va toujours y avoir un risque. »

En raison des surverses causées par le débordement du réseau d’égouts, la Ville demande aux citoyens d’éviter de pratiquer des activités nautiques dans le fleuve Saint-Laurent ou la rivière des Prairies au cours des 48 prochaines heures, car l’eau pourrait être contaminée à la bactérie Escherichia coli (E. coli).

Pendant l’orage, une demi-douzaine de viaducs ont dû être fermés à la circulation en raison de l’accumulation d’eau, mais à 21 h jeudi soir, la situation s’était rétablie, et les voies étaient dégagées vendredi matin, a précisé Philippe Sabourin.

Quant aux résidences inondées, elles sont surtout situées dans les quartiers centraux, où les précipitations ont été plus importantes, ainsi que dans l’arrondissement d’Anjou, a-t-il ajouté.

Les pluies diluviennes ont donné des sueurs froides aux résidents des rues Montgomery et Wurtele, dans Ville-Marie, inondées à répétition au cours des dernières années, notamment le 13 septembre 2022. « Il y a eu autant d’eau, mais les égouts ont mieux fonctionné, ce qui a permis à certains voisins touchés d’avoir moins de dégâts, a raconté Alice Dufour Thériault, résidente de la rue Wurtele. Mais il y a des dégâts émotionnels. »

Certains aménagements avaient été réalisés par l’écoquartier pour réduire les risques d’accumulation d’eau près des résidences, mais la population du secteur espère que la Ville améliorera l’efficacité des égouts.

L’orage et les vents forts ont aussi causé la chute d’arbres et de branches sur le territoire. « Mais ce n’est rien de comparable avec ce qu’on a vécu au mois d’avril », a cependant indiqué Philippe Sabourin, évoquant l’épisode de verglas survenu dans la métropole.

La station d’épuration des eaux de Montréal est conçue pour traiter 88 mètres cubes à la seconde, ce qui représente une grande capacité, a précisé le porte-parole. Toutefois, en cas de déluge, la pression est telle dans le réseau souterrain que les regards d’égouts peuvent se soulever. « Près de l’avenue De Lorimier, à la hauteur de la rue Ontario, l’eau est arrivée à 145 millimètres à l’heure. C’est quelque chose qui se voit rarement. »

Pour atténuer les effets de ce type de pluies abondantes, qui risquent de devenir plus fréquentes, la Ville de Montréal a construit des bassins de rétention et aménagé des parcs capables d’absorber efficacement l’eau de pluie, comme au parc Dickie-Moore, dans Parc-Extension. Elle a aussi aménagé quelque 200 cellules de biorétention en bordure de chaussée.

Tornade à Mirabel Au moins une tornade confirmée et possiblement deux autres se sont abattues sur le Québec jeudi lorsque le climat de la province s’est déchaîné. La tornade confirmée, observée à Mirabel, se dirigeait vraisemblablement vers Sainte-Anne-des-Plaines, a indiqué vendredi Environnement Canada. Un nuage en entonnoir a aussi été signalé à Vaudreuil, ainsi qu’un autre à Sorel-Tracy. Le météorologue Simon Legault a toutefois expliqué qu’il faudra attendre quelques jours avant d’avoir ou non la confirmation dans les cas de Vaudreuil et de Sorel-Tracy, les experts en étant toujours à évaluer avec précision la zone touchée par la tornade survenue à Ottawa jeudi en début d’après-midi. Dans la capitale fédérale, quelque 125 maisons ont été endommagées. La ville de Québec a pour sa part été le théâtre de trois incendies que l’on soupçonne d’avoir été causés par la foudre. Le Festival d’été de Québec a dû annuler et reporter les événements prévus jeudi soir. La ville de Trois-Rivières et ses environs ont également été lourdement touchés, surtout par la pluie. On y rapporte des inondations et des dommages, notamment à l’Expo TR. Vendredi après-midi, près de 58 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés de courant, dont 8600 à Montréal. La Presse canadienne