«Icon of the Seas», ou la croisière de la démesure

Oubliez les multiples crises environnementales qui menacent l’avenir de la planète, les guerres et la misère qui frappent des millions d’êtres humains. L’heure sera à l’émerveillement ininterrompu sur le navire de croisière Icon of the Seas, le plus imposant de toute l’Histoire, qui effectuera son voyage inaugural dans six mois avec plus de 5600 passagers qui ont déjà tous réservé leur place.

Cette première croisière d’une semaine, qui fera la navette entre Miami et les Caraïbes, sera suivie de dizaines d’autres au cours de la seule année 2024. La multinationale Royal Caribbean fonde d’ailleurs de grandes ambitions de profits sur ce navire « révolutionnaire », selon les mots utilisés par l’un des dirigeants de l’entreprise, Jay Schneider. Avec à la clé la promesse des « meilleures vacances familiales au monde » et « le moment d’une vie plusieurs fois par jour », le tout dans un environnement « que vous n’auriez jamais cru possible ».

Tout, dans ce géant des mers, est surréaliste, comme en témoignent les images qui circulent déjà, dont celle de son premier essai en mer, réalisé avec succès à la fin du mois de juin.

Le navire mesure plus de 365 mètres de longueur, pour un poids de 250 000 tonnes, soit cinq fois celui du Titanic. Il dépasse cependant d’à peine trois mètres le Wonder of the Seas, terminé en 2022 et qui appartient aussi à Royal Caribbean, qui possède d’ailleurs les 10 plus gros paquebots de croisières au monde.

Le Icon of the Seas pourra amener en croisière une moyenne de 5600 passagers, mais jusqu’à 7600 en capacité d’occupation maximale, sans compter les 2350 membres d’équipage.

Ces vacanciers pourront y profiter de 40 restaurants, de sept piscines, du plus imposant parc aquatique flottant au monde et de ses nombreuses glissades d’eau, d’une patinoire, d’une piscine de simulation de surf, de sites pour pratiquer des sports, d’une salle de spectacle, d’un théâtre aquatique, d’un casino, de bars, de salles de jeux divers pour enfants et adolescents, mais aussi d’un secteur nommé « Central Park » et doté d’arbres et de plantes. Tout cela réparti sur une vingtaine de ponts.

Démesure

Le Icon of the Seas illustre à merveille une industrie qui carbure à la démesure, selon Yves-Marie Abraham, professeur au département de management à HEC Montréal. « Le choix du nom du navire me semble excellent. Ce bateau est vraiment l’icône de l’industrie du tourisme aujourd’hui : un monstre destructeur et obscène, qui se nourrit de tout ce qu’il reste d’un peu exotique dans notre monde et de notre besoin, légitime, de fuir un quotidien aliénant et harassant. C’est une caricature de cette industrie en général », fait-il valoir.

« C’est un symbole du capitalisme débridé qui représente tout ce qui ne devrait pas être fait en termes de développement économique », ajoute Luc Renaud, professeur au département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM.

Même son de cloche du côté de son collègue Alain Adrien Grenier. « Ce navire nous dit que l’industrie est déconnectée de la réalité de la crise environnementale, qui impliquerait de se tourner vers un tourisme à plus petite échelle. Avant la pandémie, on décriait le surtourisme et même si plusieurs croyaient que la pandémie allait nous ramener vers de meilleures valeurs, je n’y croyais pas. C’est ce qu’on voit présentement : on retourne là où on était avant », explique-t-il.

Photo: Royal Caribbean Cruises

Royal Caribbean assure que son nouveau navire amiral est dans une classe à part en matière de réduction des impacts environnementaux, puisqu’il ne carbure pas au mazout lourd, contrairement aux centaines de géants des mers qui produisent davantage de gaz à effet de serre, en plus de polluer l’air respiré par les croisiéristes mais aussi par les citoyens des villes où ils font escale.

Le Icon of the Seas est propulsé par du gaz naturel liquéfié (GNL), une énergie fossile qui sera essentiellement extraite aux États-Unis grâce au recours à la fracturation — un procédé qui libère aussi d’importantes quantités de méthane, un puissant gaz à effet de serre — , rappelle Anna Barford, porte-parole du groupe écologiste Stand.earth.

Consumérisme

Les questions environnementales ne pèsent de toute façon pas très lourd dans la balance au moment de faire sa réservation, à un tarif de base de 2500 $ pour sept jours (jusqu’à 75 000 $ pour la suite la plus luxueuse), souligne Alain Adrien Grenier. « Il n’y a pas que l’industrie qui est déconnectée, mais aussi une grande partie du public, qui est attiré par le spectaculaire et le statut social de la réussite. On veut donc s’associer avec le plus gros navire du monde, qui représente la nouveauté et la fine pointe du divertissement, à n’importe quel prix, mais surtout au prix de l’environnement. »

« Tout est fait dans l’expérience du navire pour que le citoyen se déconnecte de la réalité. Les prétentions écologiques sont là avant le voyage, pour attirer les gens et leur permettre d’affronter leurs contradictions en se disant que le navire est à l’avant-garde de la technologie. Mais ça ressemble à une forme d’écoblanchiment », ajoute ce spécialiste des enjeux environnementaux liés au tourisme.

« Le tourisme de croisière durable n’existe pas. C’est impossible, même si on dit qu’il n’y a pas de paille de plastique et que le carburant est moins polluant », insiste aussi Luc Renaud. Non seulement ce type de tourisme promeut le consumérisme en tous genres, mais ces croisières génèrent d’importantes quantités de déchets, de la pollution sonore sous-marine et des eaux usées rejetées en mer après un traitement à bord.

Un avis que partage Yves-Marie Abraham, spécialiste des enjeux de décroissance. « Ce navire constitue l’un de ces dispositifs parfaits pour que les vacances restent avant tout un temps de consommation, cette consommation de marchandises sur laquelle les sociétés de croissance reposent dans une large mesure aujourd’hui, et qu’elles doivent donc stimuler et provoquer de toutes les manières possibles. C’est donc dire qu’il n’offre en réalité aucune fuite véritable en dehors de notre monde. »

M. Renaud fait aussi valoir que les prétentions des entreprises sur la réduction des impacts environnementaux seront largement annulées par la croissance du secteur, qui a engrangé des revenus de plus de 20 milliards de dollars l’an dernier.

De 30 millions de passagers annuellement en 2019, soit avant le choc de la pandémie, on devrait passer à plus de 40 millions d’ici cinq ans, selon les données mises de l’avant par l’industrie. Pour répondre à la demande, une centaine de nouveaux navires seront mis à l’eau dans le monde. « Le tourisme est le reflet de la société, donc le tourisme ne changera pas si la société ne change pas », résume Luc Renaud.