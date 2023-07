Moins de navires à marche rapide dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Dix ans après l’entrée en vigueur de la mesure « volontaire » de ralentissement des navires marchands dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, une forte majorité d’entre eux adhèrent à cette initiative, indiquent des données obtenues par Le Devoir. Mais des navires traversent toujours l’habitat des baleines à une vitesse qui représente un risque de collisions mortelles, et l’agrandissement du parc marin va accroître les défis que présente la protection des cétacés.

Les milliers de navires-cargos, porte-conteneurs, pétroliers et bateaux de croisière qui traversent chaque année le seul parc marin du Québec sont invités depuis 2013 à ralentir à 10 noeuds (18,5 km/h) dans une portion de cette aire protégée qui constitue « le principal secteur d’alimentation » des baleines. Une telle mesure permet de réduire les risques de collisions entre cétacés et navires ; elle existe ailleurs dans le Saint-Laurent, mais de façon obligatoire, afin de protéger les baleines noires.

La « réduction de vitesse volontaire » est en vigueur dans le parc marin lors de la période de l’année « où il est le plus susceptible de croiser des rorquals » dans le secteur, soit du 1er mai au 31 octobre, précise le service des communications de l’unité de gestion du Saguenay–Saint-Laurent chez Parcs Canada. C’est aussi dans cette zone et à cette période que se déroule l’essentiel des activités de l’industrie des croisières d’observation de cétacés.

Selon les données compilées par Parcs Canada et transmises au Devoir, l’adhésion de l’industrie maritime à cette mesure a connu une nette augmentation depuis sa mise en place. En 2013, 41 % des navires circulaient à plus de 11,8 noeuds (22 km/h), un taux qui a chuté à 22 % en 2020 et est ensuite demeuré stable.

À titre de comparaison, lorsque les mesures « volontaires » ne sont pas en vigueur, soit de novembre à la fin avril, les données pour la période 2012-2022 indiquent que pas moins de 85 % des navires ont transité à plus de 11,8 noeuds, dont 60 % à plus de 13 noeuds (24 km/h), ce qui peut s’avérer fatal pour toute baleine heurtée.

Il n’en demeure pas moins que des navires commerciaux continuent de transiter à des vitesses qui représentent un risque bien réel pour les cétacés. L’an dernier, 134 navires ont navigué à plus de 13 noeuds durant la période de ralentissement suggéré. Pour la période 2020-2021, ce nombre a atteint 206 navires. De 2017 à 2019, on recensait 552 navires, soit une moyenne de 184 par année.

« Un outil efficace »

Globalement, Parcs Canada estime cependant que cette initiative volontaire « est un outil efficace » dans le parc marin. « Depuis la mise en place de la mesure en 2013, le niveau d’adhésion continue sa progression d’une année à l’autre. Il en résulte une diminution significative des risques de collisions mortelles entre les navires et les grands rorquals dans l’estuaire », fait valoir le ministère.

Biologiste spécialiste des mammifères marins et du fonctionnement des écosystèmes, Lyne Morissette y voit elle aussi un gain de conservation concret. « Je vois ce changement comme un pas dans la bonne direction, surtout au coeur du parc marin, un endroit comme bien d’autres aires marines protégées où il faut concilier les usages et les réalités de différentes parties prenantes. » Selon elle, cette conciliation sera essentielle pour atteindre la cible de protection de 30 % des milieux marins du Canada et du Québec d’ici 2030.

Mme Morissette ajoute que le caractère volontaire de la mesure de ralentissement semble ici bien fonctionner. « La littérature scientifique sur la conservation montre que bien souvent, même si les politiques obligatoires sont perçues comme plus efficaces par les décideurs politiques, dans les faits, les mesures volontaires connaissent de plus grands succès, surtout lorsque certains ambassadeurs, qui respectent les règles, en inspirent d’autres », explique-t-elle.

Dans un rapport d’évaluation dont Pêches et Océans Canada a accepté de nous transmettre des extraits, on indique d’ailleurs que la présence des pilotes du Saint-Laurent à bord des bateaux aurait joué un rôle dans la mise en oeuvre « rapide » de la mesure volontaire. Il faut savoir que chaque navire provenant de l’international qui remonte le Saint-Laurent doit prendre à son bord, à partir des Escoumins, sur la Côte-Nord, un pilote spécialisé dans la navigation sur ce cours d’eau complexe.

Le président du Comité de coordination du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, Émilien Pelletier, explique qu’il existe en effet une bonne collaboration avec ces pilotes qui traversent fréquemment le secteur. « Les pilotes du Saint-Laurent ont un effet concret, malgré la pression qui peut être exercée de la part des armateurs qui veulent se rendre le plus rapidement possible à leur destination », souligne M. Pelletier.

Agrandissement

Au-delà des dizaines de navires « récalcitrants » qui transitent chaque année à une vitesse dépassant 13 noeuds, Émilien Pelletier se questionne surtout sur l’adhésion à la mesure de ralentissement dans un contexte d’agrandissement du parc marin.

Plus tôt cette année, Ottawa et Québec ont en effet pris l’engagement de quadrupler la superficie de cette zone protégée. Il est donc probable que le parc s’étendra davantage vers l’aval de l’estuaire, afin notamment d’inclure d’autres secteurs importants pour les cétacés, dont les deux plus gros animaux vivants sur Terre, le rorqual bleu et le rorqual commun, deux espèces en péril.

« Avec l’agrandissement du parc marin vers l’est, on devrait se retrouver dans une zone importante où il n’y aura pas de pilote du Saint-Laurent à bord des navires. Et les baleines sont présentes dans ces secteurs », explique M. Pelletier, se disant préoccupé à l’idée de voir des navires circuler à plus grande vitesse malgré les risques pour les animaux qu’on souhaite protéger.

Sans oublier les pressions récurrentes de certaines entreprises maritimes pour le retrait pur et simple des pilotes du Saint-Laurent. Une perspective qu’il juge très inquiétante pour le respect des objectifs de conservation de l’estuaire.