Des zodiacs à 45 km/h dans le parc marin

Les nombreux bateauxde croisière aux baleines qui sillonnent quotidiennement le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent peuvent circuler jusqu’à 45 km/h sur ces eaux où les cétacés peuvent surgir à la surface à tout moment. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) avait pourtant soulevé des doutes sur la pertinence de naviguer aussi rapidement, à la suite d’un incident qui aurait pu avoir des conséquences tragiques.

Chaque été, des dizaines de milliers de touristes embarquent sur un des bateaux de croisière, principalement à partir de Tadoussac, dans l’espoir d’observer des baleines dans leur élément naturel. Le parc marin, avec sa superficie de 1245 km2, est d’ailleurs un endroit privilégié dans le monde pour ce type d’excursion de quelques heures. On en recense plusieurs milliers chaque année.

En vertu du Règlement sur les activités en mer, les embarcations peuvent circuler à une vitesse maximale de 25 noeuds (45 km/h), par exemple pour se rendre plus rapidement dans un secteur où des baleines sont présentes. Les zodiacs et autres embarcations similaires peuvent aisément atteindre cette vitesse lorsque les conditions météorologiques sont relativement clémentes.

Une fois arrivés sur un site d’observation, les capitaines doivent toutefois ralentir et respecter différentes règles d’approche, notamment conserver une certaine distance des animaux qui font surface, ne pas leur barrer la route et se tenir à au moins 400 mètres des espèces menacées, comme le rorqual bleu.

Incident

Malgré les règles en vigueur, un zodiac de croisière a heurté de plein fouet une baleine en 2016, alors qu’il circulait à 21,6 noeuds (40 km/h). Deux personnes ont alors été éjectées du bateau, dont le capitaine. Dans un rapport publié en 2018, le BST avait sévèrement critiqué le manque de sécurité à bord de cette embarcation.

L’enquêteur du BST avait également déploré le fait que la limite de vitesse fixée à 25 noeuds soit suivie « aveuglément » par les entreprises d’excursion. « La science démontre que dans les eaux où il y a présence de baleines, le navire ne devrait pas évoluer à plus de 10 noeuds pour permettre aux baleines d’éviter la collision et à l’opérateur de voir la baleine pour éviter la collision », avait-il insisté, en entrevue à La Presse canadienne.

Depuis cet incident, la limite de vitesse n’a toutefois pas été revue dans le parc marin, où les baleines font vivre une industrie touristique qui rapporte chaque année plusieurs millions de dollars en retombées pour les entreprises du secteur et pour la région.

Parcs Canada précise cependant par courriel qu’une formation annuelle d’une journée est offerte aux capitaines de toutes les entreprises d’excursion en mer. La réglementation en vigueur oblige également les capitaines à repasser un examen annuellement « pour obtenir une attestation qui leur permet de continuer d’opérer dans le parc marin ».

Photo: Courtoisie archives Le Devoir

Le rapport du BST sur l’incident de 2016 faisait état de 16 « collisions » survenues entre 2006 et 2016, dont certaines avec des cétacés. Une d’entre elles impliquait une collision avec un rorqual bleu survenue alors que l’embarcation naviguait à une vitesse de 15 à 20 noeuds. En août 2020, un rorqual commun a aussi été sévèrement mutilé dans le parc marin, un incident où aucun responsable n’a formellement été identifié.

« Avertissements »

Des agents de parc patrouillent sur l’eau pour veiller au suivi de la réglementation en vigueur, rappelle le ministère dans une réponse écrite. « Parallèlement, Parcs Canada privilégie une approche de sensibilisation et de prévention et déploie de nombreuses actions dans ces domaines pour faire comprendre aux usagers le rôle qu’ils jouent dans la protection des mammifères marins et comment ils peuvent ajuster leurs comportements en conséquence », précise-t-on.

Selon des données fournies au Devoir par Parcs Canada, entre 2015 et 2022, la surveillance a conduit à l’émission de 32 « avertissements » et 7 « constats d’infraction ». Mais jusqu’à présent, seulement deux amendes ont été imposées, pour un montant de 300 $ chacune, et deux décisions sont toujours à venir.

Il existe par ailleurs une « zone de ralentissement » à 15 noeuds (27 km/h) dans l’embouchure du fjord du Saguenay, soit le secteur où la navigation est la « plus intense » dans le parc marin. Cette zone a été définie par Parcs Canada afin de réduire le dérangement des bélugas, qui a été identifié comme « une menace au rétablissement » de cette espèce en voie de disparition.

Dans un rapport produit par Parcs Canada pour analyser le suivi du respect de cette mesure, on indique qu’une part importante des bateaux transitaient à des vitesses maximales supérieures à 20 noeuds au cours des années 2018 à 2020, puis supérieures à 15 noeuds en 2021.

La « zone de ralentissement » a été davantage respectée en 2022, notamment dans un contexte où plusieurs observations de cétacés ont été effectuées directement dans l’embouchure au cours de cette saison. Parcs Canada y a recensé 5584 passages de bateaux de croisière.