Les mines à batterie frappent un mur en Mauricie

Le projet de la minière canadienne Lincoln Gold Mining près de Saint-Élie-de-Caxton donne lieu à une mobilisation grandissante dans la MRC de Maskinongé, où les bénéfices environnementaux des véhicules électriques ne pèsent pas lourd face à l’attachement local pour les paysages et les plans d’eau.

Cette semaine, tous les résidents de Saint-Élie-de-Caxton vont recevoir des documents par la poste pour qu’ils signent une mise en demeure visant la minière de Vancouver Lincoln Gold Mining.

L’objectif est d’envoyer au président de la compagnie des boîtes en contenant des centaines, explique Gilbert Guérin, l’un des instigateurs du comité citoyen « Creuse pas dans mon Caxton ».

« On espère en recueillir 850 d’ici la fin du mois », dit-il. Ce retraité du ministère de la Culture rappelle qu’en 2011, la population de Saint-Élie avait réussi à convaincre une autre minière — Fancamp Exploration — de faire demi-tour.

En avril, le quotidien Le Nouvelliste a créé toute une commotion en révélant que la minière Lincoln Gold Mining avait mis la main sur 82 titres d’exploration (des « claims ») du sous-sol de Saint-Élie-de-Caxton et de ses deux voisines, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Boniface, l’équivalent de 48 km2.

L’entreprise, basée à Vancouver, disait préparer un plan d’exploration dans le but d’y exploiter éventuellement une mine de nickel, de cuivre ou de cobalt.

Quoique peu coûteux (moins de 100 $ chacun), les claims donnent à leurs propriétaires des droits exclusifs d’exploration minière sur lesquels les municipalités n’ont aucun contrôle.

Quand la mairesse appelledes prospecteurs pourracheter leurs claims

À Saint-Élie-de-Caxton, les opposants n’en sont pas à leur première action. Au printemps, la mairesse, Charline Plante, a sollicité deux propriétaires de titres d’exploration à Saint-Élie pour leur offrir de les racheter. Et ça a fonctionné. Techniquement, les villes n’ont pas le droit d’acheter des titres miniers, ces derniers ont donc été acquis par un organisme local à but non lucratif (OBNL).

L’opération financée par l’artiste local Fred Pellerin a permis de convaincre deux propriétaires et de mettre la main sur 43 claims. « J’ai négocié l’achat et j’ai transmis l’information à l’organisme Développement Saint-Élie qui, lui, a acheté les claims, et Fred Pellerin a avancé l’argent », raconte la mairesse Plante.

« Je me suis dit que la pire chose qui pouvait arriver, c’était d’avoir un refus, relate-t-elle Je leur ai expliqué qu’il n’y aurait jamais d’acceptabilité sociale. » Étonnamment, ils étaient « contents », dit-elle. « Il y en a même un qui m’a offert de venir prendre un café à Saint-Élie ! » Les deux vendeurs, dont un géologue, n’avaient pas de projet à court terme dans la région « mais ils auraient pu vendre leurs claims à Lincoln Gold Mining », souligne Mme Plante.

Dès lors, il ne reste que six « claims » dans le sous-sol de la municipalité — tous sous le contrôle de Lincoln Gold Mining. Les autres se trouvent majoritairement à Saint-Boniface et à Saint-Mathieu-du-Parc juste à côté.

À Saint-Boniface, plus de la moitié du territoire est touché par des claims de LGM et d’autres. L’eau, ça va être notre prochain défi comme société. Avec la grandeur du territoire [du Québec], ils ne peuvent pas me faire croire qu’il n’y a pas d’autre place où il y en a [des minéraux pour fabriquer des batteries].

Mais la menace demeure selon Mme Plante. « Même si on se protège à Saint-Élie, on n’est pas à l’abri de contamination [des cours d’eau] parce qu’ils creusent à 15 kilomètres de chez nous. »

L’environnement semble être une valeur cardinale dans le Maskinongé. « De la plaine du lac Saint-Pierre jusqu’au parc National de la Mauricie, aucune autre région n’offre un panorama aussi varié, où agriculture, foresterie, villégiature et conservation s’imbriquent harmonieusement », peut-on lire sur le site de la MRC.

Or, le sous-sol contient du cobalt et du nickel, des métaux utilisés dans la fabrication des batteries des voitures électriques, filière très prisée dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques.

Ce qui ne justifie pas qu’on creuse à cet endroit, croit le maire suppléant de Saint-Boniface, André Boucher. « On ne veut pas que ça devienne comme Thetford Mines », résume-t-il.

« À Saint-Boniface, plus de la moitié du territoire est touché par des claims de LGM et d’autres », souligne Jocelyn Mélançon, un conseiller municipal aussi engagé dans le dossier. « L’eau, ça va être notre prochain défi comme société, avance-t-il aussi. Avec la grandeur du territoire [du Québec], ils ne peuvent pas me faire croire qu’il n’y a pas d’autre place où il y en a [des minéraux pour fabriquer des batteries]. »

Moratoire localsur les titres d’exploration

La troisième municipalité ciblée par la mine — Saint-Mathieu-du-Parc — fait également partie de ce mouvement. Patrie de l’auteur de la série Amos Daragon, Bryan Perro, Saint-Mathieu est aussi réputée pour son immense site extérieur de jeu de rôle à saveur médiévale, le duché de Bicolline.

« L’environnement pour nous, c’est prioritaire », affirme le maire, Claude Mayrand, qui ne voit pas pourquoi on « massacrerait l’environnement » pour « fabriquer des batteries ».

« On a 83 lacs sur notre territoire, et la majorité sont en santé. On fait beaucoup d’écotourisme, on a un projet d’aire protégée et on est à proximité du parc de la Mauricie. »

À Saint-Mathieu, ce sont 38 titres d’explorations qui sont en jeu. Le maire a l’intention d’interpeller directement la compagnie pour l’aviser qu’elle n’est pas la bienvenue. Il prétend avoir 99 % de la population derrière lui.

Le Devoir a aussi tenté de parler à des porte-parole de Lincoln Gold Mining dans le cadre de ce reportage, une demande restée sans réponse.

L’entreprise a baptisé la future mine de « Shawinigan Project ». Sur son site Web, elle la présente comme l’un de ses trois projets prioritaires, avec deux autres, en Californie et au Nevada.

Pendant ce temps, le plan de match du gouvernement du Québec reste à clarifier. Outre la Mauricie, d’autres régions, comme l’Outaouais, se sont mobilisées contre les projets miniers liés à la filière batterie. En deux ans, le nombre de titres miniers acquis au Québec a augmenté de 65 %.

En mai, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a imposé un moratoire sur les nouveaux titres miniers dans la MRC de Maskinongé en attendant qu’elle réclame un statut de « territoires incompatibles avec l’activité minière » (TIAM), une démarche visant à définir une zone où tout projet serait interdit d’emblée.

Il appartiendra ensuite au gouvernement d’accepter ou non. Les élus de la région doivent rencontrer la ministre en août pour en discuter.

Au printemps, Mme Blanchette Vézina avait refusé d’accéder à la demande de Québec solidaire d’imposer un moratoire plus étendu sur les claims. « Il serait dangereux de faire un moratoire, parce que ça enverrait un message que le Québec freine la décarbonation de l’économie », avait-elle déclaré.