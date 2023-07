Plus de 660 cerfs pourraient être abattus dans deux parcs nationaux de la région de Montréal

La surpopulation de cerfs de Virginie dans le parc national des Îles-de-Boucherville et celui du Mont-Saint-Bruno est telle qu’elle pourrait forcer les autorités à abattre plus de 660 bêtes, afin de préserver les écosystèmes. Le gouvernement Legault compte d’ailleurs autoriser « l’utilisation d’armes ou d’engins de chasse » dans les parcs nationaux du Québec afin de réguler les populations animales.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a réalisé de nouveaux inventaires des populations de cerfs de Virginie dans le parc national des Îles-de-Boucherville et celui du Mont-Saint-Bruno au cours de l’hiver 2023.

Selon les données fournies au Devoir par la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), on compte 436 cerfs dans le seul parc des Îles-de-Boucherville, alors qu’on en recensait 299 lors de l’inventaire réalisé en 2021. La population de cervidés qu’on y trouve aujourd’hui équivaut à environ 40 bêtes par kilomètre carré. À titre de comparaison, au plus fort de l’abondance de cerfs sur l’île d’Anticosti, on comptait 20 bêtes par kilomètre carré.

Au parc national du Mont-Saint-Bruno, les experts du MELCCFP ont recensé 353 cerfs, ce qui équivaut à une densité de 25 bêtes par kilomètre carré. Dans son « guide du visiteur », la SEPAQ souligne d’ailleurs que « cette surabondance produit un effet néfaste sur la flore du parc, sans compter que ce mammifère peut contribuer à la prolifération de la tique à pattes noires et, par le fait même, à la propagation de la maladie de Lyme ».

La société d’État précise par ailleurs que « de manière générale, il est admis que la densité idéale serait de cinq cerfs par kilomètre carré ». Cela signifie qu’on trouve 381 cerfs de trop dans le parc des Îles-de-Boucherville et 282 dans celui du Mont-Saint-Bruno. Si les autorités allaient de l’avant avec un projet de limitation des populations pour revenir à une densité de 5 cerfs par kilomètre carré, il faudrait donc abattre 663 cervidés.

Dans certaines situations exceptionnelles, il peut s’avérer nécessaire d’intervenir avec une approche létale pour assurer la conservation

La SEPAQ ne précise toutefois pas l’ampleur de la réduction du cheptel qui est prévue. Elle indique simplement qu’elle définira de concert avec le MELCCFP « la densité recherchée » pour chacun des deux parcs. « Il s’agit d’une opération inédite et complexe dans des parcs nationaux en milieu urbain qui nécessite une planification rigoureuse », souligne-t-on dans une réponse écrite.

Chasse autorisée

Pour pouvoir aller de l’avant à « l’automne 2023 », la société d’État doit attendre que le gouvernement du Québec modifie la réglementation qui encadre les activités permises dans les parcs nationaux, afin d’autoriser ce type d’opération.

Le 28 juin, le gouvernement Legault a justement annoncé, par voie de communiqué, qu’il comptait autoriser « l’utilisation d’armes ou d’engins de chasse » dans les parcs afin de limiter les populations animales pour assurer la conservation de la biodiversité. Selon le calendrier présenté par Québec, le règlement permettant ce type de « gestion de la faune » devrait être en vigueur d’ici la fin de l’été.

« La gestion des parcs nationaux se fait habituellement de manière à laisser libre cours aux processus naturels. Cependant, dans certaines situations exceptionnelles, il peut s’avérer nécessaire d’intervenir avec une approche létale pour assurer la conservation dans les parcs nationaux », précise le gouvernement Legault dans son communiqué.

Québec fait aussi valoir que la surabondance de certaines espèces peut « générer des problèmes de sécurité routière, des dommages à la propriété et le risque de transmission de maladies et de parasites ».

Dans le cas du parc des Îles-de-Boucherville, des cerfs en quête de nourriture sont allés l’hiver dernier vers la Rive-Sud et sont restés coincés dans un quartier résidentiel de Boucherville, ce qui représente une nuisance pour les citoyens. Des cerfs se sont aussi noyés ou ont été frappés par des voitures. Cette surpopulation a même provoqué la mort par la faim de nombreux jeunes individus au cours des derniers hivers.

Nuisances

La SEPAQ avait pourtant élaboré dès le printemps 2020 un « projet pilote » pour réduire le cheptel des deux parcs nationaux, puisque la surpopulation est connue depuis plusieurs années.

Ce projet n’a pas abouti avant que n’éclate la saga des cerfs du parc Michel-Chartrand, à Longueuil. À l’automne 2020, la Ville prévoyait abattre une soixantaine de bêtes, ce qui a soulevé un tollé chez certains citoyens et des groupes animalistes. Le dossier n’est d’ailleurs toujours pas réglé, et la population de cerfs de ce parc continue de croître.

Directeur du Département de biologie à l’Université de Sherbrooke, Marco Festa-Bianchet souligne que la seule option qui s’offre à la SEPAQ est une réduction des populations des deux parcs. « La surpopulation est très importante et elle nuit aux écosystèmes, notamment à d’autres espèces qui doivent être protégées sur le territoire des parcs. Comme il n’y a pas de prédateurs, il faut contrôler le cheptel », explique-t-il.

Il admet cependant le risque de « réactions de la part du public », puisque le retour à l’équilibre nécessiterait l’abattage de 663 cerfs, soit 10 fois plus que le nombre qui a provoqué la saga du parc Michel-Chartrand. « D’un point de vue écologique, c’est la bonne décision. Sinon, on laisse la population croître, et des cerfs vont mourir de faim. Mais il y a aussi des aspects politiques et sociaux dans ce genre de dossier. »

Par ailleurs, même si on va finalement de l’avant, ce ne sera pas la fin de l’histoire. « Les contrôles de population devront se faire sur une base régulière, parce que, si on réduit la population, les individus ont un meilleur taux de survie », fait valoir M. Festa-Bianchet. La croissance de la population peut dépasser les 30 % par année si les conditions sont propices.

Plus de 55 000 cerfs tués au Québec en 2022 Selon les données du ministère de l’Environnement du Québec, un total de 55 318 bêtes ont été abattues dans la province en 2022, une hausse de 17 % par rapport à la saison de chasse 2021. « Le gibier était particulièrement abondant, signe que les populations de cerfs se portent très bien », selon le ministère. Dans l’ensemble des zones définies par le gouvernement, « le taux de succès de récolte est demeuré stable ou a augmenté » par rapport à 2021. Dans la zone 08 Nord, qui couvre une vaste région autour de Montréal, dont Longueuil, le ministère a comptabilité 3094 cerfs abattus par des chasseurs. À l’exclusion de l’île d’Anticosti, pour laquelle il existe des permis et des modalités de chasse spécifiques, plus de 133 000 personnes se sont procuré un permis de chasse au cerf de Virginie en 2022.