Des astuces de grands-parents pour sauver la planète (ou éviter le gaspillage)

Vivre de manière plus durable, c’est possible. Le siècle dernier regorge d’exemples qui pourraient maintenant inspirer notre transition écologique. Dans sa série L’histoire à l’envers, Le Devoir sonde la mémoire de ceux qui ont connu ce monde plus sobre en énergie et en ressources.

Marie Parent se rappelle que, dans les années 1950, son grand-père rapportait des retailles de tissu de la manufacture montréalaise où il travaillait. Sa mère les transformait ensuite en pyjamas pour ses frères. « Elle n’a jamais acheté un pyjama pour les garçons », affirme la septuagénaire, qui estime que sa famille vivait « modestement, mais bien ».

Les femmes du début du XXe siècle étaient écoresponsables avant même que l’environnement soit une préoccupation, souligne Mme Parent. Pour des raisons économiques, elles ne jetaient presque rien et elles rivalisaient d’ingéniosité pour réutiliser leurs biens. Les robes étaient ajustées pour être portées par toutes les soeurs de la famille, et même parfois par les cousines.

Des draps usés et de vieux vêtements devenaient des courtepointes, des couvertures tissées, des sacs à main, des décorations de Noël, des moppes, des époussettes. Les bouts de chandelles et de savons étaient mis ensemble pour en former de nouveaux.

« Dans les campagnes, les femmes achetaient des poches de sucre, les défaisaient et créaient des linges à vaisselle. Elles récupéraient absolument tout », indique la présidente du Cercle des fermières du Québec.

Son association regroupe près de 580 cercles régionaux de la province, dont les membres sont justement réunis en congrès cette fin de semaine à Saint-Hyacinthe. L’une de leurs missions est de conserver et de transmettre ces trucs de grands-mères qui ont presque disparu avec l’avènement de la société de consommation, dans les années 1960.

Des ateliers de couture, de tricot et de broderie sont notamment donnés dans des écoles. Des astuces se sont ajoutées au fil des années, comme celles de couper des bouteilles de boisson gazeuse pour obtenir des entonnoirs et de garder les sacs de pain vides pour transporter ses légumes à l’épicerie.

« Il faut se réapproprier ce savoir-faire et comprendre que c’est une richesse. On en a besoin pour réduire le gaspillage et améliorer notre environnement », soutient celle qui habite maintenant dans le Bas-Saint-Laurent.

Le blues des réparateurs

À 86 ans, André Turcotte s’apprête à mettre d’ici quelques semaines la clé sous la porte de son commerce de réparation de chaudrons et de casseroles, situé à Saint-Hubert. Il a cherché sans succès un acheteur pour son fonds de commerce, qu’il estime à environ 30 000 $. Celui-ci est essentiellement constitué de poignées de plastique résistant à la chaleur et de boutons de couvercle de différents modèles.

Autrefois, ces pièces devaient être changées régulièrement sur les populaires batteries de cuisine en acier inoxydable, dont le métal pouvait durer 100 ans, juge-t-il. L’homme d’affaires a aussi des pièces d’autocuiseurs et une machine à souder. Il envisage de donner tout ça à un organisme à but non lucratif.

« Il y a 30 à 50 ans, j’avais du travail par-dessus la tête. Je ne fournissais pas tellement la demande était forte. Je m’occupais aussi de polissage et de nettoyage du métal. Il y en avait trois dans l’île de Montréal qui cherchaient à m’imiter. Ils ont tous fini par fermer », raconte celui qui était aidé par son épouse. Son magasin, Hôpital de chaudrons J.D. Turcotte, est d’ailleurs au nom de sa femme, Jeanne-D’Arc.

Aujourd’hui, celui qui ne jure que par l’acier inoxydable constate que le marché est dominé par les poêles et les casseroles moins chères et faites de matériaux moins durables. Le fond s’écaille. Dans ce contexte, les consommateurs auraient d’abord le réflexe de jeter l’objet et d’en acheter un nouveau.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Réparateur de téléviseurs depuis une cinquantaine d’années, Alain Giguère croit que son commerce non plus ne fera pas encore long feu. La faible qualité des télévisions d’aujourd’hui et le coût de la réparation font en sorte qu’il est compliqué et peu avantageux de vouloir les sauver.

« Du stock des années 1960 ou 1980, par contre, ça peut encore fonctionner. C’était bâti pour durer », dit le dirigeant de Réal Giguère Télévision.

Le son de cloche est similaire du côté des réparateurs d’électroménagers. Même en 26 ans de métier, Stéphane Morissette, secrétaire exécutif à la Corporation des techniciens en électroménager du Québec, a vu changer à la fois la qualité des produits et le réflexe des consommateurs. « Quand j’étais petit, je voyais mon père et mon grand-père réparer les choses. S’il y avait quelque chose de brisé, une scie circulaire, par exemple, il allait chercher les pièces. Maintenant, on achète tout de suite, on pense que ça va coûter le même prix », raconte-t-il.

Les années 1960 comme référence

Un modèle sociétal de consommation durable, ça ne ressemblerait pas à l’âge de pierre, assure Laurence Godin, professeure adjointe en sciences de la consommation à l’Université Laval. Citant notamment les travaux de Julia Steinberger, professeure à l’Université de Lausanne, elle estime qu’il est possible de « vivre dignement tout en respectant les limites planétaires — ce qui signifie, grosso modo, retourner à un niveau de consommation de ressources à peu près égal à celui des années 1960 pour les pays occidentaux ».

Selon les calculs du Devoir, si l’on se fie aux données de dépenses des ménages de Statistique Canada en dollars constants, c’est-à-dire qu’on prend en compte l’évolution du pouvoir d’achat, chaque habitant du Canada achète aujourd’hui environ trois fois plus de biens qu’en 1961.

« On a l’idée que nos parents vivaient de façon adéquate, alors ça rend la chose réaliste », ajoute la professeure Godin.

Elle est d’ailleurs curieuse de voir comment le projet de loi sur l’obsolescence programmée déposé par le gouvernement du Québec pourra aider à limiter la consommation. Il faut aussi changer les normes sociales, dit-elle. L’une des façons de le faire est de développer les compétences pratiques des citoyens, comme le font les cercles de fermières.

Josef Mory, lui, donne des cours pour Les Affûtés, à Montréal. Cette entreprise propose des ateliers dans plusieurs domaines, axés sur l’économie circulaire : couture, travail du bois, soudure, artisanat, entretien de vélo. Homme à tout faire à la retraite, M. Mory apprend aux participants à faire de menus travaux dans leur demeure.

Depuis plusieurs années, il ramasse les objets encore utilisables laissés sur le bord du chemin. Meubles, jouets, robinets… Ceux-ci sont nombreux, constate-t-il. Il les retape et va régulièrement les porter au centre de dons de Renaissance.

Lorsqu’il voit la participation aux cours des Affûtés, M. Mory est encouragé. De plus en plus de gens semblent se rendre compte qu’en réparant et en fabriquant eux-mêmes leurs objets, ils ont l’impression de faire un geste non seulement pour la planète, mais aussi pour leur propre autonomie. Ce faisant, ils esquissent un clin d’oeil à leurs ancêtres.