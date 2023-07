La Terre qui surchauffe, en graphiques et en cartes

La surface de la planète Terre a connu cette semaine ses trois plus chaudes journées jamais enregistrées. Depuis le printemps, les océans atteignent continuellement de nouveaux sommets de température. Et, en ce début d’hiver austral, la banquise autour de l’Antarctique gèle anormalement peu. Voici l’état des lieux, en graphiques et en cartes.





La température moyenne de la planète s’est élevée à 17,18 °C mardi et mercredi. Il s’agit d’un record depuis le début des mesures par satellite, en 1979. Lundi, le mercure moyen de la planète montait à 17,01 °C, ce qui constituait alors un nouveau sommet. Le précédent record quotidien remontait à l’été dernier, quand la marque de 16,92 °C avait été atteinte.

Officiellement, la Terre connaît donc ses journées les plus chaudes depuis 44 ans. Toutefois, de telles températures sont possiblement inédites depuis des dizaines de milliers d’années.

Pour connaître la température avant le XIXe siècle, les scientifiques doivent s’en remettre aux cernes des arbres et aux échantillons glaciaires. « Ces données nous indiquent que la Terre n’a pas été aussi chaude depuis au moins 125 000 ans, lors de la dernière période interglaciaire », a expliqué cette semaine le climatologue Paulo Ceppi du London’s Grantham Institute au Washington Post.

Cette carte représente la température de la Terre, ce mercredi 5 juillet. Les valeurs ont été établies grâce aux instruments météorologiques de stations terrestres, de ballons-sondes et de satellites. Les données récoltées sont ensuite combinées par un modèle climatologique du gouvernement américain.

Les températures records observées actuellement découlent du réchauffement climatique, qui ne cesse de s’aggraver à mesure que les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent, mais aussi d’El Niño, qui revient en force cette année.

Lors de ces épisodes d’El Niño, un phénomène naturel et récurrent, les eaux profondes des océans absorbent moins de chaleur de l’atmosphère. La température de l’air se réchauffe donc de quelques centièmes de degrés Celsius.

Cette carte représente l’anomalie de température, ce mercredi 5 juillet. Il s’agit de la différence par rapport à la moyenne pour cette même journée de l’année, calculée de 1979 à 2000.

Des températures anormalement élevées ont été mesurées en Antarctique (où c’est l’hiver austral) et en Russie, mais aussi au Québec. Kuujjuaq était l’endroit le plus chaud au Canada, mardi. Le mercure y a atteint 34,1 °C. Il s’agit du nouveau record absolu dans cette petite localité du nord du Québec

Jeudi, l’agence climatique européenne Copernicus a publié son compte rendu pour le mois de juin. « La majeure partie du Canada a connu des températures supérieures à la moyenne, le nord de l’Ontario et le nord du Québec étant particulièrement touchés », note-t-elle. Cette météo a créé les conditions propices pour les feux de forêt qu’on connaît, les plus ravageurs depuis au moins 100 ans.





Les océans ne sont pas épargnés. Depuis le printemps, la température moyenne de leur surface atteint jour après jour de nouveaux records depuis le début des enregistrements par satellite, en 1981. Selon le service météorologique britannique (Met Office), les mois d’avril et de mai ont été les plus chauds pour les océans depuis au moins 1850. Le réchauffement climatique et El Niño sont en cause, mais aussi une certaine variabilité naturelle.

La chaleur est particulièrement intense dans l’Atlantique nord. Des vents plus faibles, qui ont charrié moins de poussière du Sahara au-dessus de l’océan, pourraient être en cause, a expliqué dans un communiqué Albert Klein Tank, le directeur du centre Hadley du Met Office. « Typiquement, [cette poussière] aide à refroidir la région en bloquant et en réfléchissant une partie de l’énergie du Soleil », a-t-il dit.

Avec les océans qui se réchauffent, nombre d’espèces de poisson se retrouvent inadaptées à leur milieu actuel. L’eau chaude nuit à leur métabolisme et réduit la présence d’oxygène dans l’eau. En outre, le réchauffement des eaux de surface défavorise la remontée des nutriments. D’autres organismes, comme les coraux, souffrent gravement des vagues de chaleur marine, qui deviennent de plus en plus fréquentes, selon le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).





La banquise autour du continent antarctique atteint aussi de tristes records. La glace de mer — celle qui flotte sur l’eau, et non celle qui repose sur la terre ferme — croît à un rythme inhabituellement lent, en ce début d’hiver austral. Elle couvre environ 10 % moins de surface qu’à pareille date l’an dernier. La saison 2022 représentait un minimum depuis 1978.

La situation actuelle est peut-être exacerbée par des interactions avec l’atmosphère et l’océan, a expliqué Zach Labe, un climatologue de l’Université Princeton, à USA Today. Par exemple, le vent des tempêtes et les eaux chaudes de l’océan Austral peuvent réduire la formation de glace de mer. En toile de fond, la hausse de la température atmosphérique mondiale impose une pression grandissante.