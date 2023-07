Dix fois plus d’hectares ont brûlé au Canada en 2023 que sur toute une décennie

La superficie ravagée cette année par les incendies de forêt au pays est plus de 10 fois supérieure à la moyenne d’hectares brûlés par décennie, et le Québec est la province la plus touchée.

Le ministère des Ressources naturelles a indiqué jeudi qu’au total, 8,8 millions d’hectares ont été brûlés en 2023 au Canada, en date du 27 juin dernier, alors que la moyenne décennale est de 805 196 hectares.

Cette superficie touchée par les flammes bat le record précédent de 1989. Cette année-là, 7,6 millions d’hectares avaient été brûlés.

Le Québec est la province la plus affectée par les feux de forêt à l’heure actuelle, a fait savoir Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière chez Ressources naturelles Canada. « Environ 1,5 million d’hectares ont brûlé dans la zone de protection intensive, ce qui correspond grosso modo à la forêt commerciale au Québec, a-t-il illustré dans le cadre d’un état de situation. Il y a aussi un autre 2 millions d’hectares qui brûlent présentement dans la zone nordique, notamment à la Baie James. »

Michael Norton, directeur général à Ressources naturelles Canada, a souligné qu’il reste plusieurs mois à cette saison sans précédent d’incendies de forêt.

« Les dernières projections indiquent que l’activité des feux pourrait rester supérieure à la normale en juillet et en août dans une grande partie du pays, de la Colombie-Britannique au Québec », a-t-il prévenu.

Le nombre réel d’hectares brûlés ne sera connu qu’après coup et les chiffres dévoilés sont des estimations, a-t-il précisé. « Il ne fait aucun doute que nous avons dépassé le record précédent », a dit M. Norton.

Quant au nombre de feux s’étant déclarés cette année (3412), il dépasse aussi la moyenne sur 10 ans (2751).

« Le fait qu’un si grand nombre de feux se soient propagés à travers le Canada et qu’ils aient continué à brûler pendant si longtemps, en plus des nombreux feux qui se sont déclarés par la suite, est sans précédent dans les annales et explique en partie pourquoi cette année a été difficile », a résumé M. Norton.

La situation au Québec

Il y avait jeudi matin 142 incendies de forêt en activité au Québec, dont 74 en zone nordique.

De ce total, cinq étaient considérés comme non maîtrisés, selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Un plus grand nombre pourraient le devenir compte tenu de l’augmentation des indices d’intensité de certains feux qui sont considérés comme contenus.

Des efforts particuliers d’extinction des feux étaient notamment concentrés dans le nord-ouest québécois, dans les régions de Lebel-sur-Quévillon, Senneterre, Normétal, Chibougamau, Mistissini, Louvicourt et Lac Simon, de même que dans celle d’Obedjiwan.

Jeudi matin, Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur extrême couvrant tout le sud-ouest de la province. En incluant le facteur humidex, la température ressentie pourrait frôler les 40 °C au courant de la journée. Cette humidité devrait perdurer jusqu’à vendredi, où la température ressentie se situera entre 35 °C et 38 °C.

Plus au nord, une veille d’orages violents a été décrétée. Ils pourraient déclencher de nouveaux incendies ou raviver certains qui étaient maîtrisés.

Le nord-ouest de la province, où sévissent encore plusieurs incendies de forêt, est sous le coup d’une alerte de smog.

Une interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et la fermeture des chemins forestiers était toujours en vigueur jeudi dans certains secteurs situés dans les régions du Nord-du-Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Haute-Mauricie, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

Dans le nord-ouest du Québec, une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité restait en vigueur et des restrictions de travaux en forêt étaient encore appliquées.

La SOPFEU signalait que, mercredi, 1343 pompiers forestiers et combattants auxiliaires, ainsi que plus de 200 militaires, étaient à l’oeuvre sur les différents sites de feux, en plus de 122 employés réguliers de la SOPFEU implantés dans différentes bases d’opérations et au siège social.

Des pompiers provenant du Nouveau-Brunswick, du Yukon, des États-Unis, de France et de Corée du Sud participaient aussi aux opérations.

Entente avec le Portugal

Par ailleurs, le Canada et le Portugal ont signé jeudi un protocole d’entente pour renforcer leur relation d’entraide.

Ce protocole d’entente, conclu entre Ressources naturelles Canada et l’Agence de gestion intégrée des feux en milieu rural du Portugal, vise à mieux définir les procédures pour l’échange de ressources humaines et matérielles, ainsi que des connaissances, pour combattre les incendies.

« Cette entente conclue avec [le Portugal] permettra d’assurer une collaboration efficace des deux côtés de l’Atlantique et de faire progresser nos efforts conjoints pour protéger les moyens de subsistance et les collectivités contre les gros feux de forêt », a déclaré dans un communiqué le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

Le Portugal a déjà dépêché 140 pompiers au pays pour soutenir le Canada dans sa lutte aux incendies de forêt, cette année.

Ce partenariat est le septième auquel le Canada a souscrit avec un autre pays dans son combat contre les incendies de forêt. Des protocoles ont récemment été signés avec les États-Unis, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica, l’Australie et l’Afrique du Sud.

Le 27 juin dernier, le gouvernement fédéral a lancé sa Stratégie nationale d’adaptation, dont les objectifs sont entre autres de réduire le risque de catastrophes naturelles liées au climat, de protéger la biodiversité canadienne, de construire et entretenir des infrastructures résilientes face aux changements climatiques et de soutenir l’économie.