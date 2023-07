Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Vaut-il mieux laver la vaisselle à la main ou au lave-vaisselle ? C’est peut-être un débat à la table familiale ou au bureau entre collègues : du lavage à la machine ou à la main, lequel présente un avantage pour l’environnement quand vient le temps de nettoyer assiettes, bols et tasses souillés ?

La réponse n’est pas si simple. Il faut calculer la consommation d’eau et d’énergie de l’appareil, non seulement lors de son fonctionnement, mais aussi lors de sa production initiale et en fin de vie.

Du côté de la consommation d’eau, le débat est vite tranché : un cycle de lavage au lave-vaisselle consomme de 10 à 20 litres d’eau, alors que passer la vaisselle sous le robinet pendant cinq minutes en nécessite 25, selon le Bureau de la transition climatique et énergétique du ministère de l’Environnement du Québec.

Pour qu’un appareil puisse obtenir la certification Energy Star, la consommation d’eau est d’ailleurs le critère le plus strict : les lave-vaisselles certifiés doivent utiliser 30 % moins d’eau que les modèles « classiques ».

Une équipe de chercheurs américains a décidé d’aller au fond de ce débat en comparant plusieurs méthodes de lavage et en tenant compte du cycle de vie des appareils. Elle a demandé à 38 personnes de remplir un lave-vaisselle comme elles le feraient à la maison. Un autre groupe de 37 participants devait laver manuellement la vaisselle selon les habitudes de chacun.

Il faut noter que cette étude a été en partie financée par Whirlpool, mais entièrement menée par des chercheurs indépendants de l’Université du Michigan.

Leurs conclusions, révisées par les pairs, ont été publiées en 2020 dans la revue Environmental Research Communications. Le verdict général : un lave-vaisselle utilisé correctement produit moins d’émissions de gaz à effet de serre en moyenne aux États-Unis, en comparaison d’un lavage manuel « typique ».

L’énergie de l’eau chaude

« Les consommateurs ont beaucoup d’influence sur leur empreinte écologique, par les produits qu’ils consomment », dit d’emblée Gregory Keoleian, un des chercheurs qui ont mené l’étude et directeur du Centre pour les systèmes durables (Center for Sustainable Systems) de l’Université du Michigan.

Notons toutefois que ces résultats sont plutôt valables pour les États-Unis, mais moins pour le Québec, car l’empreinte calculée dépend en majeure partie du type d’énergie utilisé. Or l’hydroélectricité, qui représente 97 % de toute l’énergie électrique consommée dans la province, a un impact négligeable sur l’environnement par rapport à l’énergie utilisée dans le scénario américain pris en compte dans cette étude.

En comparaison, l’hydroélectricité représente seulement 6 % de la moyenne nationale des sources d’énergie électrique aux États-Unis, le charbon, près de 22 %, le gaz, 38,4 %, et le nucléaire, 19 %.

Mais au-delà du type d’énergie utilisé, « les comportements comptent beaucoup aussi », affirme M. Keoleian. Dans le cadre de cette étude en particulier, les participants lavaient la vaisselle à la main selon la méthode des deux bacs ou deux éviers. Il s’agit d’immerger d’abord les assiettes dans de l’eau chaude, pour en gratter la nourriture collée ou pour les y laisser tremper. Dans le deuxième bac ou évier, on ne fait que rincer la vaisselle à l’eau froide, qu’on laisse ensuite sécher à l’air libre.

C’est en fait cette méthode qui produit les émissions de GES les plus faibles en contexte américain. « Mais c’est seulement si vous êtes un bon laveur, précise le chercheur, ce qui n’est vraiment pas donné à tout le monde. » Dans l’exercice mené en laboratoire, seulement 16 % des participants avaient en effet utilisé cette façon de faire, contre 41 % qui avaient lavé les plats sous l’eau courante, en laissant le robinet couler, la méthode qui montre le pire bilan.

Les habitudes d’utilisation du lave-vaisselle ont aussi une grande importance. L’habitude de rincer les assiettes avant de remplir l’appareil « est tenace », puisque 74 % des participants l’ont fait, explique l’expert. Elle fait toutefois augmenter de 3 % les émissions.

Désactiver l’option de séchage à air chaud permet de réduire l’impact de 11 %, selon cette étude. L’impact initial de la production du lave-vaisselle en manufacture a été amorti sur une période de 10 ans, selon une routine de quatre lavages par semaine. « Les lave-vaisselles durent généralement entre 10 et 13 ans », explique M. Keoleian.

Les normes de performance « sont de plus en plus strictes » par rapport à la consommation d’énergie et d’eau, ajoute-t-il, en espérant qu’elles continueront de s’améliorer.