Longueuil terminera le boulevard qui détruit un habitat de la rainette faux-grillon

La Ville de Longueuil a décidé de terminer les travaux de construction d’un tronçon routier qui avaient été stoppés en 2021 parce qu’ils détruisaient un des derniers habitats de la rainette faux-grillon. Même si la municipalité assure que le projet a été revu pour en réduire l’impact, un expert du batracien menacé juge que les mesures prévues ne permettront pas de préserver ce milieu essentiel à la survie de l’espèce.

Longueuil avait décidé en 2021 de prolonger le boulevard Béliveau sur une distance de 300 mètres, afin d’y permettre un développement immobilier de part et d’autre de la route, et ce, en plein coeur d’un habitat essentiel de la rainette faux-grillon. Le gouvernement Legault avait d’ailleurs autorisé le projet, malgré un avis de ses experts mettant en garde contre les impacts sur l’espèce.

Longueuil a donc pu détruire une bonne partie des milieux humides du secteur, avant un arrêt des travaux ordonné dans la foulée d’une action en justice du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec). Par la suite, le gouvernement fédéral a finalement adopté un décret protégeant l’habitat qui avait été en bonne partie détruit.

À (re)voir Peut-on encore sauver la rainette faux-grillon ?





Près de deux ans plus tard, la Ville de Longueuil a annoncé mardi qu’elle compte relancer les travaux pour compléter le prolongement du boulevard Béliveau, qui coupe en deux ce qui était auparavant une zone importante pour la rainette. « Les travaux avaient été complétés à 75 % et il n’était pas possible de rétablir le milieu naturel », a fait valoir la mairesse Catherine Fournier, en entrevue au Devoir.

La mairesse, qui a été élue après l’arrêt des travaux en 2021, assure qu’elle n’aurait jamais appuyé le projet routier. Mais elle ajoute que la restauration de ce milieu humide n’est pas envisageable. « Ce n’était pas possible, selon nos analyses. C’est la première option que nous avons analysée avec nos équipes, mais ce n’était pas techniquement faisable. » Selon elle, « il y a une question de coûts, mais ce n’est pas la raison principale ». Dès novembre 2021, elle avait évoqué l’idée de compléter le boulevard, et ce, après l’adoption du décret fédéral.

Le projet routier sera donc relancé dès le printemps 2024, à la condition que le gouvernement Trudeau autorise les travaux dans la zone protégée par le décret. Mme Fournier se dit d’ailleurs confiante que la Ville obtiendra le feu vert, en raison des mesures prévues pour tenter de réduire l’impact du projet sur la rainette, une minuscule grenouille d’environ trois centimètres de longueur.

Longueuil prévoit essentiellement de mettre de côté tout développement immobilier dans l’habitat dûment protégé par la Loi sur les espèces en péril, en plus de réduire la largeur de l’emprise du tronçon routier. « Un passage faunique spécifiquement dédié aux besoins de la rainette faux-grillon » est aussi prévu sous la route, les pistes cyclables et les trottoirs, selon ce que précise le communiqué.

Quelle science ?

Biologiste et directeur général de la SNAP Québec, Alain Branchaud juge que les modalités prévues ne garantissent en rien la possibilité de sauver ce qui reste de l’espèce dans le secteur. « Je ne comprends pas quelle science est derrière ça », a-t-il laissé tomber mardi, se disant très déçu de cette annonce.

« On veut construire un entonnoir sous la rue en espérant que la rainette va l’utiliser. C’est une distance incroyable pour une rainette. Et on ajoute beaucoup de dérangement, avec notamment le passage des voitures, la lumière, etc. C’est un compromis, alors qu’il y a urgence d’agir pour sauver l’espèce », a-t-il fait valoir.

En maintenant le projet de route qui scinde ce milieu naturel, M. Branchaud estime qu’on ajoute aux menaces qui pèsent sur ce batracien, qui a déjà perdu plus de 90 % de son habitat, principalement en raison de l’étalement urbain. « On perd ici un élément fondamental de la biologie de l’espèce, soit la connectivité entre les habitats, qui leur permet de se déplacer. Et sans connectivité, on risque de perdre cette population. »

Selon un avis scientifique rédigé par les experts du gouvernement du Québec, ce nouveau tronçon de rue détruira « un point de passage névralgique » et des « habitats de reproduction » de l’espèce qui sont « particulièrement actifs ». Le document précise que la situation de cette espèce menacée « représente un indicateur des pertes de biens et services écologiques rendus par les milieux humides temporaires et les milieux naturels en milieu urbains et périurbains ».