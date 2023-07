Au chevet d’une espèce unique au Québec

Depuis près de 20 ans, des scientifiques mènent un programme de reproduction artificielle du chevalier cuivré pour tenter d’éviter la disparition de cette espèce, qui n’existe qu’au Québec. Mais leurs efforts se heurtent au manque de protection de l’habitat essentiel à la survie de ce poisson, qui est de plus en plus menacé par l’activité humaine.

Les installations sont en apparence assez modestes, sous une section de la structure du barrage de Saint-Ours, sur la rive de la rivière Richelieu. C’est pourtant ici que se joue une bonne partie de l’avenir du chevalier cuivré, grâce au travail de l’équipe dirigée par la biologiste Nathalie Vachon, du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Le choix du site ne relève d’ailleurs pas du hasard, puisque ce poisson en voie de disparition remonte la rivière en juin pour frayer tout juste en aval du barrage, ou alors pour tenter de le franchir pour gagner la seule autre frayère connue (lieu où pondent les poissons), dans l’archipel des rapides de Chambly.

C’est donc ici que les biologistes capturent des chevaliers adultes, au filet ou grâce à la passe migratoire du barrage. Leur objectif : récolter les oeufs des femelles et la laitance des mâles pour le programme de reproduction artificielle mis en place en 2004 afin d’éviter la disparition de cette espèce endémique au Québec.

L’opération suit un protocole scientifique qui comprend une brève anesthésie de chaque individu sélectionné pour le programme, l’évaluation de la qualité de laitance à l’aide d’un microscope et l’utilisation de la laitance de plusieurs mâles (parfois en recourant à la cryopréservation) afin de diversifier la génétique des larves qui vont naître à la station piscicole Baldwin-Coaticook, avant d’être ensemencées au stade de fretin plus tard dans l’année.

Chaque adulte, qui atteint sa maturité sexuelle seulement vers l’âge de 10 ans, est aussi muni d’une micro-puce qui permet de l’identifier, puis transporté par camion avant d’être relâché quelques kilomètres en amont.

Mme Vachon est au coeur de cette opération qui dure à peine quelques jours, au plus fort de la migration de l’espèce. Et cette année, « les résultats sont très positifs », dit-elle au terme de l’exercice. En tout, un peu plus d’une trentaine d’individus ont été capturés, et tous, sauf un, l’ont été pour la première fois. Au fil du temps, elle souligne que des chevaliers issus des travaux sont devenus des reproducteurs, ce qui signifie qu’ils peuvent désormais contribuer à la survie de l’espèce.

Il faut dire que le chevalier cuivré est tellement menacé que chaque poisson compte. « La population a été évaluée en 2014 à quelques centaines, voire quelques milliers d’individus, mais on parle ici d’une estimation. Il est impossible de préciser le total », résume Nathalie Vachon.

Habitat menacé

Depuis 19 ans, le programme de reproduction a été réalisé à 13 reprises, ce qui a mené à l’ensemencement de 438 000 jeunes de l’année et de 15 200 individus âgés d’un an dans la rivière Richelieu.

Ces poissons se retrouvent cependant dans un habitat qui s’est restreint au fil du temps et qui est menacé par l’activité humaine, résume le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec, Alain Branchaud. « On parle vraiment d’une accumulation de stress qui nuisent à l’espèce », souligne le biologiste, qui a travaillé à l’élaboration du programme de reproduction artificielle du chevalier cuivré.

La rivière Richelieu traverse notamment un territoire densément peuplé et soumis à une activité agricole intensive, rappelle l’agronome à la retraite Louis Lahaie, président-directeur général d’Action Eau Richelieu. Résultat : la qualité de l’eau pâtit du drainage du phosphore, qui stimule la croissance des algues, et de la présence des pesticides. Une étude gouvernementale a d’ailleurs déjà confirmé la présence d’une quinzaine de pesticides dans les eaux de cette rivière.

Le cours d’eau est aussi très prisé par les plaisanciers. Or, cette navigation favorise l’érosion des berges et la perte d’herbiers aquatiques, qui sont essentiels au chevalier cuivré, précise le MELCCFP. « La navigation de plaisance est très intensive, donc on se retrouve avec un brassage constant des eaux et des sédiments. Les larves ont peu de chances de survie dans un tel environnement », déplore Alain Branchaud. Selon lui, il serait important d’imposer une réglementation plus stricte sur la circulation et la vitesse dans les secteurs importants pour l’espèce, qui sont déjà bien connus.

En attendant, le directeur général du Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu, Sylvain Lapointe, souligne pour sa part que l’organisme tente de « sensibiliser » les citoyens qui choisissent, par exemple, d’aller pique-niquer sur des îles qui se situent au coeur d’un site de fraie de l’espèce. Québec et Ottawa assurent de leur côté mettre en avant plusieurs mesures pour tenter d’éviter l’extinction de l’espèce, dont un projet de protection d’un secteur important de la rivière Richelieu, qui reste à concrétiser.

Projet d’expansion du port de Montréal

En même temps, le gouvernement fédéral doit décider s’il autorise la destruction d’un habitat du chevalier cuivré pour construire le projet d’expansion du port de Montréal à Contrecoeur. Le projet entraînera la destruction de portions de l’« habitat essentiel » de l’espèce, qui est dûment protégé depuis 2021 en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada. Le chevalier cuivré y est classé comme étant « en voie de disparition », soit le statut le plus critique avant celui d’espèce « disparue ».

Cette nouvelle infrastructure industrielle est-elle compatible avec la protection du chevalier cuivré ? Pêches et Océans Canada « continue de travailler avec le promoteur dans le cadre du processus d’examen réglementaire en cours », répond le ministère.

Le gouvernement Legault, qui s’était opposé à la protection de l’habitat essentiel du chevalier cuivré, a déjà promis 130 millions de dollars pour la réalisation du projet, alors que le gouvernement Trudeau a déjà promis 300 millions de dollars.

Alain Branchaud est toutefois formel : si Ottawa donne le feu vert, une action en justice suivra, pour faire respecter les dispositions de la LEP. « C’est une espèce unique au Québec, ce qui veut dire qu’elle se retrouve entièrement sous notre responsabilité. Il faut avoir le courage de faire le nécessaire pour la sauver, et nous sommes à minuit moins une. »